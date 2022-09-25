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Малькевич назвал обстрел Херсона реакцией на референдум - РИА Новости, 25.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/obstrel-1819301134.html
Малькевич назвал обстрел Херсона реакцией на референдум
Малькевич назвал обстрел Херсона реакцией на референдум - РИА Новости, 25.09.2022
Малькевич назвал обстрел Херсона реакцией на референдум
Удар украинских войск по Херсону - это реакция на высокую явку на референдуме, людям мстят, пытаются убить их и уничтожить, заявил первый заместитель... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T11:56
2022-09-25T15:37
специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
украина
алексей журавко
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Удар украинских войск по Херсону - это реакция на высокую явку на референдуме, людям мстят, пытаются убить их и уничтожить, заявил первый заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.Ранее источник в экстренных службах говорил журналистам, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли. Власти региона назвали произошедшие терактом. При этом, по предварительным данным, при ракетном ударе погиб экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко."Это реакция на референдум, на высокую явку, на готовность людей выражать свою позицию. И просто им мстят, пытаются убить, уничтожают", - сказал Малькевич на пресс-брифинге Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Он подчеркнул, что погибший экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко был его хорошим другом. При этом, будучи инвалидом, Журавко был человеком неукротимой силы, патриотом и блестящим оратором.Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации; он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, херсон, херсонская область , украина, алексей журавко, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, общественная палата рф, александр малькевич
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Украина, Алексей Журавко, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Общественная палата РФ, Александр Малькевич
11:56 25.09.2022 (обновлено: 15:37 25.09.2022)
 
Малькевич назвал обстрел Херсона реакцией на референдум

Малькевич назвал обстрел Херсона со стороны ВСУ реакцией на высокую явку на референдуме

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкРазрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне
Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Удар украинских войск по Херсону - это реакция на высокую явку на референдуме, людям мстят, пытаются убить их и уничтожить, заявил первый заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
Ранее источник в экстренных службах говорил журналистам, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли. Власти региона назвали произошедшие терактом. При этом, по предварительным данным, при ракетном ударе погиб экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
Дождь и многометровые очереди: референдум в Херсоне и Макеевке - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 16:11
На референдуме в Херсоне проголосовали уже несколько тысяч человек
"Это реакция на референдум, на высокую явку, на готовность людей выражать свою позицию. И просто им мстят, пытаются убить, уничтожают", - сказал Малькевич на пресс-брифинге Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Он подчеркнул, что погибший экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко был его хорошим другом. При этом, будучи инвалидом, Журавко был человеком неукротимой силы, патриотом и блестящим оратором.
Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации; он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Депутат Госдумы РФ Артем Туров - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонХерсонская областьУкраинаАлексей ЖуравкоРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеОбщественная палата РФАлександр Малькевич
 
 
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