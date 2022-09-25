https://ria.ru/20220925/obstrel-1819274829.html

Украинские войска обстреляли Алчевск из HIMARS

Украинские войска обстреляли Алчевск из HIMARS - РИА Новости, 25.09.2022

Украинские войска обстреляли Алчевск из HIMARS

Украинские войска утром обстреляли Алчевск с применением РСЗО HIMARS, выпущено шесть ракет, сообщает представительство Луганской Народной Республики в... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T09:40

2022-09-25T09:40

2022-09-25T09:43

в мире

луганская народная республика

алчевск

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Алчевск с применением РСЗО HIMARS, выпущено шесть ракет, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 7.50 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819235399.html

https://ria.ru/20220925/uchastok-1819271569.html

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алчевск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, алчевск, вооруженные силы украины