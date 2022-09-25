https://ria.ru/20220925/obstrel-1819270079.html

Украинские войска нанесли удар из HIMARS по центру Херсона

Украинские войска нанесли удар из HIMARS по центру Херсона - РИА Новости, 25.09.2022

Украинские войска нанесли удар из HIMARS по центру Херсона

Украинские войска обстреляли центр Херсона из РСЗО HIMARS, есть погибшие, сообщил журналистам источник в экстренных службах. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T09:02

2022-09-25T09:02

2022-09-25T18:38

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ХЕРСОН, 25 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Херсона из РСЗО HIMARS, есть погибшие, сообщил журналистам источник в экстренных службах.По его информации, ВСУ нанесли удар в 5:30. Ракеты попали в гостиницу."Это фактически центр Херсона", — сказал представитель экстренных служб.Он добавил, что жертвами атаки стали как минимум два человека. По предварительным данным, один из них — бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.В гостинице также проживала группа телеканала RT, никто из журналистов не пострадал.Сейчас на месте идет разбор завалов. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывается необходимая помощь.По словам сотрудника правоохранительных органов, удар из HIMARS был нанесен по наводке и разведданным, переданными службами НАТО. В администрации Херсонской области подчеркнули, что гостиница не использовалась в военных целях, там жили журналисты и персонал. Местные власти расценивают эту атаку как теракт, ответственность за который несет руководство Украины.Украинская армия постоянно обстреливает Херсон, в основном из HIMARS. Так, 16 сентября целью стало здание областной администрации. Тогда погибли три человека, 13 получили ранения. Еще один удар, 21 сентября, пришелся по гражданским объектам, в том числе по пожарной части. А одна из ракет попала в причал паромной переправы через Днепр в центре города.В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. С 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении их в состав России. На голосование отведено пять дней — до 27 сентября.

https://ria.ru/20220921/otvetsvennost-1818310706.html

https://ria.ru/20220924/kherson-1819140126.html

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Гостиница в центре Херсона после удара со стороны ВСУ Украинские войска обстреляли центр Херсона из РСЗО HIMARS, есть погибшие, сообщил журналистам источник в экстренных службах. По его информации, ВСУ нанесли удар в 5:30. Ракеты попали в гостиницу. 2022-09-25T09:02 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсон, херсонская область