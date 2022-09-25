https://ria.ru/20220925/niiniste-1819375232.html

Ниинисте не увидел угрозы применения российских войск за пределами Украины

Ниинисте не увидел угрозы применения российских войск за пределами Украины - РИА Новости, 25.09.2022

Ниинисте не увидел угрозы применения российских войск за пределами Украины

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит угрозы того, что Россия начнет боевые действия за пределами Украины “ни сейчас, ни в ближайшем будущем”. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T19:42

2022-09-25T19:42

2022-09-25T19:42

специальная военная операция на украине

в мире

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саули ниинисте

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украина

нато

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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит угрозы того, что Россия начнет боевые действия за пределами Украины “ни сейчас, ни в ближайшем будущем”.“Я думаю, что у него (президента РФ Владимира Путина) достаточно головной боли на Украине. Не кажется слишком очевидным, что он может предпринимать какие-либо маневры где-то еще. Ни сейчас, ни в ближайшем будущем”, - сказал он в интервью телеканалу CNN.Сама Финляндия на фоне украинского конфликта отказалась от многолетнего нейтралитета и вместе с соседней Швецией подала заявку на вступление в НАТО.Ниинистё при это констатировал, что обстановка на финско-российской границе спокойнее, чем раньше.“Мы в Финляндии не видели никаких признаков (напряженности). На самом деле она (граница) спокойнее, чем была в течение ряда лет”, - сказал президент.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, финляндия, саули ниинисте, владимир путин, украина, нато