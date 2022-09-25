https://ria.ru/20220925/niiniste-1819375232.html
Ниинисте не увидел угрозы применения российских войск за пределами Украины
Ниинисте не увидел угрозы применения российских войск за пределами Украины - РИА Новости, 25.09.2022
Ниинисте не увидел угрозы применения российских войск за пределами Украины
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит угрозы того, что Россия начнет боевые действия за пределами Украины “ни сейчас, ни в ближайшем будущем”. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T19:42
2022-09-25T19:42
2022-09-25T19:42
специальная военная операция на украине
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финляндия
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украина
нато
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит угрозы того, что Россия начнет боевые действия за пределами Украины “ни сейчас, ни в ближайшем будущем”.“Я думаю, что у него (президента РФ Владимира Путина) достаточно головной боли на Украине. Не кажется слишком очевидным, что он может предпринимать какие-либо маневры где-то еще. Ни сейчас, ни в ближайшем будущем”, - сказал он в интервью телеканалу CNN.Сама Финляндия на фоне украинского конфликта отказалась от многолетнего нейтралитета и вместе с соседней Швецией подала заявку на вступление в НАТО.Ниинистё при это констатировал, что обстановка на финско-российской границе спокойнее, чем раньше.“Мы в Финляндии не видели никаких признаков (напряженности). На самом деле она (граница) спокойнее, чем была в течение ряда лет”, - сказал президент.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Ниинисте не увидел угрозы применения российских войск за пределами Украины
Ниинисте назвал угрозу применения Россией войск за пределами Украины маловероятной