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Ниинисте не увидел угрозы применения российских войск за пределами Украины - РИА Новости, 25.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/niiniste-1819375232.html
Ниинисте не увидел угрозы применения российских войск за пределами Украины
Ниинисте не увидел угрозы применения российских войск за пределами Украины - РИА Новости, 25.09.2022
Ниинисте не увидел угрозы применения российских войск за пределами Украины
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит угрозы того, что Россия начнет боевые действия за пределами Украины “ни сейчас, ни в ближайшем будущем”. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T19:42
2022-09-25T19:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
финляндия
саули ниинисте
владимир путин
украина
нато
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит угрозы того, что Россия начнет боевые действия за пределами Украины “ни сейчас, ни в ближайшем будущем”.“Я думаю, что у него (президента РФ Владимира Путина) достаточно головной боли на Украине. Не кажется слишком очевидным, что он может предпринимать какие-либо маневры где-то еще. Ни сейчас, ни в ближайшем будущем”, - сказал он в интервью телеканалу CNN.Сама Финляндия на фоне украинского конфликта отказалась от многолетнего нейтралитета и вместе с соседней Швецией подала заявку на вступление в НАТО.Ниинистё при это констатировал, что обстановка на финско-российской границе спокойнее, чем раньше.“Мы в Финляндии не видели никаких признаков (напряженности). На самом деле она (граница) спокойнее, чем была в течение ряда лет”, - сказал президент.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html
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в мире, россия, финляндия, саули ниинисте, владимир путин, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Финляндия, Саули Ниинисте, Владимир Путин, Украина, НАТО
19:42 25.09.2022
 
Ниинисте не увидел угрозы применения российских войск за пределами Украины

Ниинисте назвал угрозу применения Россией войск за пределами Украины маловероятной

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкВоенные летчики в кабине вертолета в зоне проведения специальной военной операции
Военные летчики в кабине вертолета в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Военные летчики в кабине вертолета в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит угрозы того, что Россия начнет боевые действия за пределами Украины “ни сейчас, ни в ближайшем будущем”.
“Я думаю, что у него (президента РФ Владимира Путина) достаточно головной боли на Украине. Не кажется слишком очевидным, что он может предпринимать какие-либо маневры где-то еще. Ни сейчас, ни в ближайшем будущем”, - сказал он в интервью телеканалу CNN.
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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Сама Финляндия на фоне украинского конфликта отказалась от многолетнего нейтралитета и вместе с соседней Швецией подала заявку на вступление в НАТО.
Ниинистё при это констатировал, что обстановка на финско-российской границе спокойнее, чем раньше.
“Мы в Финляндии не видели никаких признаков (напряженности). На самом деле она (граница) спокойнее, чем была в течение ряда лет”, - сказал президент.
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФинляндияСаули НиинистеВладимир ПутинУкраинаНАТО
 
 
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