https://ria.ru/20220925/nato-1819396963.html
Секретарь СБ Белоруссии рассказал о летающих вдоль границы самолетах НАТО
Секретарь СБ Белоруссии рассказал о летающих вдоль границы самолетах НАТО - РИА Новости, 25.09.2022
Секретарь СБ Белоруссии рассказал о летающих вдоль границы самолетах НАТО
Самолеты НАТО еженедельно совершают вдоль границ Белоруссии около 30-35 пролетов в разведывательных целях, сообщил в воскресенье госсекретарь Совета... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T23:12
2022-09-25T23:12
2022-09-25T23:32
белоруссия
александр вольфович
восточная европа
балтийское море
нато
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МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Самолеты НАТО еженедельно совершают вдоль границ Белоруссии около 30-35 пролетов в разведывательных целях, сообщил в воскресенье госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович."Только за сегодняшний день было зафиксировано четыре пролета разведывательной авиации вдоль границ Республики Беларусь. За неделю они превышают 30-35 вылетов разведывательной авиации", - рассказал госсекретарь в эфире телеканала "Беларусь 1".Александр Вольфович констатировал увеличение количества учений, проводимых силами НАТО на территории европейского региона. Сегодня группировка, которая дислоцируется в Восточной Европе, составляет около 35 тысяч личного состава. Группировка авиации в Восточной Европе зашкаливает за 2 тысячи единиц. В акватории Средиземного и Балтийского морей находятся 15 боевых кораблей, среди них две атомные подводные лодки, один авианосец, свыше 300 крылатых ракет морского и воздушного базирования."И все это нацелено якобы против угрозы со стороны востока, то есть со стороны Республики Беларусь. Но это же абсурд", - возмутился госсекретарь белорусского совбеза.
https://ria.ru/20220925/belorussiya-1819395136.html
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белоруссия, александр вольфович, восточная европа, балтийское море, нато
Белоруссия, Александр Вольфович, Восточная Европа, Балтийское море, НАТО
23:12 25.09.2022 (обновлено: 23:32 25.09.2022)
Секретарь СБ Белоруссии рассказал о летающих вдоль границы самолетах НАТО
Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович: самолеты НАТО летают вдоль границы 30 раз в неделю
МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Самолеты НАТО еженедельно совершают вдоль границ Белоруссии около 30-35 пролетов в разведывательных целях, сообщил в воскресенье госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
"Только за сегодняшний день было зафиксировано четыре пролета разведывательной авиации вдоль границ Республики Беларусь. За неделю они превышают 30-35 вылетов разведывательной авиации", - рассказал госсекретарь в эфире телеканала "Беларусь 1".
Александр Вольфович констатировал увеличение количества учений, проводимых силами НАТО на территории европейского региона. Сегодня группировка, которая дислоцируется в Восточной Европе, составляет около 35 тысяч личного состава. Группировка авиации в Восточной Европе зашкаливает за 2 тысячи единиц. В акватории Средиземного и Балтийского морей находятся 15 боевых кораблей, среди них две атомные подводные лодки, один авианосец, свыше 300 крылатых ракет морского и воздушного базирования.
"И все это нацелено якобы против угрозы со стороны востока, то есть со стороны Республики Беларусь. Но это же абсурд", - возмутился госсекретарь белорусского совбеза.