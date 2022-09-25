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ВСУ ударили по гостинице в центре Херсона по наводке НАТО, заявили власти - РИА Новости, 25.09.2022
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ВСУ ударили по гостинице в центре Херсона по наводке НАТО, заявили власти
ВСУ ударили по гостинице в центре Херсона по наводке НАТО, заявили власти - РИА Новости, 25.09.2022
ВСУ ударили по гостинице в центре Херсона по наводке НАТО, заявили власти
Ракетный удар по гостинице в центре Херсона был нанесен украинскими войсками ракетой HIMARS по наводке и разведданным, переданными службами НАТО, сообщил РИА... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T11:17
2022-09-25T15:44
в мире
херсон
нато
вооруженные силы украины
херсонская область
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ХЕРСОН, 25 сен - РИА Новости. Ракетный удар по гостинице в центре Херсона был нанесен украинскими войсками ракетой HIMARS по наводке и разведданным, переданными службами НАТО, сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов."Ракетный удар HIMARS по гостинице в Херсоне был нанесен по наводке и разведданным служб НАТО", - сказал собеседник агентства.
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в мире, херсон, нато, вооруженные силы украины, херсонская область
В мире, Херсон, НАТО, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
11:17 25.09.2022 (обновлено: 15:44 25.09.2022)
 
ВСУ ударили по гостинице в центре Херсона по наводке НАТО, заявили власти

Власти заявили, что ВСУ ударили из HIMARS по гостинице в центре Херсона по наводке НАТО

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкЦветы у разрушенного в результате обстрела ВСУ здания гостиницы Play в Херсоне
Цветы у разрушенного в результате обстрела ВСУ здания гостиницы Play в Херсоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Цветы у разрушенного в результате обстрела ВСУ здания гостиницы Play в Херсоне
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 25 сен - РИА Новости. Ракетный удар по гостинице в центре Херсона был нанесен украинскими войсками ракетой HIMARS по наводке и разведданным, переданными службами НАТО, сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов.
"Ракетный удар HIMARS по гостинице в Херсоне был нанесен по наводке и разведданным служб НАТО", - сказал собеседник агентства.
Алексей Журавко
10:17
Экс-депутат Рады Алексей Журавко погиб при обстреле Херсона со стороны ВСУ
 
В миреХерсонНАТОВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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