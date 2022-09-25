https://ria.ru/20220925/nato-1819294346.html

ВСУ ударили по гостинице в центре Херсона по наводке НАТО, заявили власти

ВСУ ударили по гостинице в центре Херсона по наводке НАТО, заявили власти - РИА Новости, 25.09.2022

ВСУ ударили по гостинице в центре Херсона по наводке НАТО, заявили власти

Ракетный удар по гостинице в центре Херсона был нанесен украинскими войсками ракетой HIMARS по наводке и разведданным, переданными службами НАТО, сообщил РИА... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T11:17

2022-09-25T11:17

2022-09-25T15:44

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ХЕРСОН, 25 сен - РИА Новости. Ракетный удар по гостинице в центре Херсона был нанесен украинскими войсками ракетой HIMARS по наводке и разведданным, переданными службами НАТО, сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов."Ракетный удар HIMARS по гостинице в Херсоне был нанесен по наводке и разведданным служб НАТО", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220925/zhuravko-1819283145.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, херсон, нато, вооруженные силы украины, херсонская область