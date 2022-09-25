https://ria.ru/20220925/nato-1819294346.html
ВСУ ударили по гостинице в центре Херсона по наводке НАТО, заявили власти
ВСУ ударили по гостинице в центре Херсона по наводке НАТО, заявили власти - РИА Новости, 25.09.2022
ВСУ ударили по гостинице в центре Херсона по наводке НАТО, заявили власти
Ракетный удар по гостинице в центре Херсона был нанесен украинскими войсками ракетой HIMARS по наводке и разведданным, переданными службами НАТО, сообщил РИА... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T11:17
2022-09-25T11:17
2022-09-25T15:44
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херсонская область
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ХЕРСОН, 25 сен - РИА Новости. Ракетный удар по гостинице в центре Херсона был нанесен украинскими войсками ракетой HIMARS по наводке и разведданным, переданными службами НАТО, сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов."Ракетный удар HIMARS по гостинице в Херсоне был нанесен по наводке и разведданным служб НАТО", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, нато, вооруженные силы украины, херсонская область
В мире, Херсон, НАТО, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
11:17 25.09.2022 (обновлено: 15:44 25.09.2022)
ВСУ ударили по гостинице в центре Херсона по наводке НАТО, заявили власти
Власти заявили, что ВСУ ударили из HIMARS по гостинице в центре Херсона по наводке НАТО