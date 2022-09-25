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В Пентагоне ответили на вопрос о передаче систем NASAMS Украине - РИА Новости, 25.09.2022
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В Пентагоне ответили на вопрос о передаче систем NASAMS Украине
В Пентагоне ответили на вопрос о передаче систем NASAMS Украине - РИА Новости, 25.09.2022
В Пентагоне ответили на вопрос о передаче систем NASAMS Украине
В пресс-службе Пентагона сказали РИА Новости, что они в курсе сообщений о передаче Украине современных западных систем ПВО NASAMS, но пока не могут их ни... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T22:04
2022-09-25T22:04
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. В пресс-службе Пентагона сказали РИА Новости, что они в курсе сообщений о передаче Украине современных западных систем ПВО NASAMS, но пока не могут их ни подтвердить, ни опровергнуть.О получении NASAMS американскому телеканалу CBS ранее рассказал Владимир Зеленский. Из интервью не до конца ясно, идет ли речь о фактических поставках зенитно-ракетных комплексов или о решении их передать.Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер 16 сентября говорил, что США ожидают поставок двух комплексов NASAMS на Украину в течение двух месяцев.Поблагодарив президента США Джо Байдена и конгресс, Зеленский сказал, что этого "и близко недостаточно для защиты гражданской инфраструктуры, школ, больниц, университетов и домов украинцев".РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html
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в мире, украина, россия, министерство обороны сша, нато, сша, владимир зеленский, джо байден
В мире, Украина, Россия, Министерство обороны США, НАТО, США, Владимир Зеленский, Джо Байден
22:04 25.09.2022
 
В Пентагоне ответили на вопрос о передаче систем NASAMS Украине

Пентагон в курсе сообщений о передаче ЗРК NASAMS Киеву, но пока не стал их комментировать

© Фото : KongsbergПередвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Фото : Kongsberg
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. В пресс-службе Пентагона сказали РИА Новости, что они в курсе сообщений о передаче Украине современных западных систем ПВО NASAMS, но пока не могут их ни подтвердить, ни опровергнуть.
О получении NASAMS американскому телеканалу CBS ранее рассказал Владимир Зеленский. Из интервью не до конца ясно, идет ли речь о фактических поставках зенитно-ракетных комплексов или о решении их передать.
"Я в курсе сообщений, что Украина получила NASAMS, но пока мне нечего добавить по этому поводу", - сказал сотрудник пресс-службы министерства обороны.
Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер 16 сентября говорил, что США ожидают поставок двух комплексов NASAMS на Украину в течение двух месяцев.
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Пора избавляться от иллюзий. Запад ведет войну на уничтожение России
Поблагодарив президента США Джо Байдена и конгресс, Зеленский сказал, что этого "и близко недостаточно для защиты гражданской инфраструктуры, школ, больниц, университетов и домов украинцев".
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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