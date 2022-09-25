https://ria.ru/20220925/nasams-1819391258.html

В Пентагоне ответили на вопрос о передаче систем NASAMS Украине

В Пентагоне ответили на вопрос о передаче систем NASAMS Украине - РИА Новости, 25.09.2022

В Пентагоне ответили на вопрос о передаче систем NASAMS Украине

В пресс-службе Пентагона сказали РИА Новости, что они в курсе сообщений о передаче Украине современных западных систем ПВО NASAMS, но пока не могут их ни... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T22:04

2022-09-25T22:04

2022-09-25T22:04

в мире

украина

россия

министерство обороны сша

нато

сша

владимир зеленский

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798413086_0:96:1800:1109_1920x0_80_0_0_412dea465712b631cd3372e17eaed684.jpg

ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. В пресс-службе Пентагона сказали РИА Новости, что они в курсе сообщений о передаче Украине современных западных систем ПВО NASAMS, но пока не могут их ни подтвердить, ни опровергнуть.О получении NASAMS американскому телеканалу CBS ранее рассказал Владимир Зеленский. Из интервью не до конца ясно, идет ли речь о фактических поставках зенитно-ракетных комплексов или о решении их передать.Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер 16 сентября говорил, что США ожидают поставок двух комплексов NASAMS на Украину в течение двух месяцев.Поблагодарив президента США Джо Байдена и конгресс, Зеленский сказал, что этого "и близко недостаточно для защиты гражданской инфраструктуры, школ, больниц, университетов и домов украинцев".РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, министерство обороны сша, нато, сша, владимир зеленский, джо байден