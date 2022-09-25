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Зеленский заявил, что Киев уже получил обещанные Вашингтоном системы NASAMS - РИА Новости, 26.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/nasams-1819381054.html
Зеленский заявил, что Киев уже получил обещанные Вашингтоном системы NASAMS
Зеленский заявил, что Киев уже получил обещанные Вашингтоном системы NASAMS - РИА Новости, 26.09.2022
Зеленский заявил, что Киев уже получил обещанные Вашингтоном системы NASAMS
Украина уже получила обещанные США системы зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-25T20:24
2022-09-26T00:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
сша
джо байден
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сергей лавров
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украина уже получила обещанные США системы зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS.На прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер сообщал, что США ожидают поставок двух ЗРК NASAMS на Украину в течение двух месяцев."Я хочу поблагодарить президента (Джо. — Прим. ред.) Байдена за положительное решение, которое уже было принято. И конгресс США, мы получили NASAMS", — подчеркнул глава государства.В пресс-службе Пентагона заявили РИА Новости, что они в курсе сообщений о передаче Украине систем ПВО NASAMS, но пока не могут их ни подтвердить, ни опровергнуть.В августе Министерство обороны США сообщило о заключении контракта с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для ВСУ на сумму 182 295 333 доллара. Отмечалось, что средства на это были выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины.Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за военной помощи киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с западным вооружением для Украины, станут законной целью для российской армии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Как заявил Владимир Путин, в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать до последнего украинца, и это — трагедия для всего украинского народа". С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее конечно целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220924/oruzhie-1819238826.html
https://ria.ru/20220925/politika-1818961921.html
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в мире, владимир зеленский, украина, сша, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, россия, министерство обороны сша, конгресс сша, raytheon
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, Джо Байден, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Сергей Лавров, Россия, Министерство обороны США, Конгресс США, Raytheon
20:24 25.09.2022 (обновлено: 00:00 26.09.2022)
 
Зеленский заявил, что Киев уже получил обещанные Вашингтоном системы NASAMS

Президент Украины Зеленский заявил о получении Киевом обещанных США ЗРК NASAMS

© Фото : KongsbergПередвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Фото : Kongsberg
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украина уже получила обещанные США системы зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS.
На прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер сообщал, что США ожидают поставок двух ЗРК NASAMS на Украину в течение двух месяцев.
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"Я хочу поблагодарить президента (Джо. — Прим. ред.) Байдена за положительное решение, которое уже было принято. И конгресс США, мы получили NASAMS", — подчеркнул глава государства.
В пресс-службе Пентагона заявили РИА Новости, что они в курсе сообщений о передаче Украине систем ПВО NASAMS, но пока не могут их ни подтвердить, ни опровергнуть.
В августе Министерство обороны США сообщило о заключении контракта с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для ВСУ на сумму 182 295 333 доллара. Отмечалось, что средства на это были выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за военной помощи киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с западным вооружением для Украины, станут законной целью для российской армии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее конечно целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаСШАДжо БайденДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Сергей ЛавровРоссияМинистерство обороны СШАКонгресс СШАRaytheon
 
 
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