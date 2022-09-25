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В ЛНР на референдуме начала работать группа международных наблюдателей

В ЛНР на референдуме начала работать группа международных наблюдателей - РИА Новости, 25.09.2022

В ЛНР на референдуме начала работать группа международных наблюдателей

В ЛНР аккредитовали еще одну группу международных наблюдателей для работы на референдуме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T13:47

2022-09-25T13:47

2022-09-25T13:47

в мире

россия

египет

бразилия

референдум в донбассе

нидерланды

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. В ЛНР аккредитовали еще одну группу международных наблюдателей для работы на референдуме, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня аккредитуем еще одну группу международных наблюдателей", - сказала представитель ЦИК республики.Она уточнила, что в новую группу входит пять наблюдателей из Египта, Бразилии и Нидерландов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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в мире, россия, египет, бразилия, референдум в донбассе, нидерланды