https://ria.ru/20220925/mrot-1819370831.html
Правительство одобрило ускоренное повышение МРОТ
Правительство одобрило ускоренное повышение МРОТ - РИА Новости, 25.09.2022
Правительство одобрило ускоренное повышение МРОТ
Правительство одобрило ускоренное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 и 2024 годах, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T19:08
2022-09-25T19:08
2022-09-25T21:31
общество
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Правительство одобрило ускоренное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 и 2024 годах, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и приостановлении действия ее отдельных положений" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в тексте.На этой неделе Министерство труда и социальной защиты предложило увеличить МРОТ на 2023 год до 16 242 рублей. В этом году минимальный размер оплаты труда повышался два раза — 1 января и 1 июня. Сейчас эта сумма составляет 15 279 рублей.МРОТ — это сумма денежных средств, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях: трудоустроен на полную ставку, отработал все часы/смены в месяце и так далее. Размер устанавливается без учета НДФЛ, то есть, работник получит на руки на 13 процентов меньше изначальной суммы.
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общество, россия, правительство рф, мрот
Общество, Россия, Правительство РФ, МРОТ
19:08 25.09.2022 (обновлено: 21:31 25.09.2022)
Правительство одобрило ускоренное повышение МРОТ
Правительство одобрило ускоренное повышение МРОТ в 2023 и 2024 годах
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Правительство одобрило ускоренное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 и 2024 годах, сообщается на сайте
кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и приостановлении действия ее отдельных положений" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в тексте.
На этой неделе Министерство труда и социальной защиты предложило увеличить МРОТ на 2023 год до 16 242 рублей.
В этом году минимальный размер оплаты труда повышался два раза — 1 января и 1 июня. Сейчас эта сумма составляет 15 279 рублей.
МРОТ — это сумма денежных средств, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях: трудоустроен на полную ставку, отработал все часы/смены в месяце и так далее. Размер устанавливается без учета НДФЛ, то есть, работник получит на руки на 13 процентов меньше изначальной суммы.
Как повышали МРОТ в России
2013
5 205 руб.
2014
5 554 руб.
2015
5 965 руб.
2016
с 1.01.2016 — 6 204 руб.; с 1.07.2016— 7 500 руб.
2017
на начало года остался на уровне 7 500 руб.; с 1.07.2017 — 7 800 руб.
2018
с 1.01.2018 — 9 489 руб.; с 01.05.2018 — 11 163 руб.
2019
с 1.01.2019 — 11 280 руб.
2020
с 1.01.2020 — 12 130 руб.
2021
с 1.01.2021 — 12 792 руб.
2022
с 1.01.2022 — 13 890 руб.; с 1.06.2022 — 15 279 руб.