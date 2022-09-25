https://ria.ru/20220925/mrot-1819370831.html

Правительство одобрило ускоренное повышение МРОТ

Правительство одобрило ускоренное повышение МРОТ - РИА Новости, 25.09.2022

Правительство одобрило ускоренное повышение МРОТ

Правительство одобрило ускоренное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 и 2024 годах, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T19:08

2022-09-25T19:08

2022-09-25T21:31

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мрот

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Правительство одобрило ускоренное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 и 2024 годах, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и приостановлении действия ее отдельных положений" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в тексте.На этой неделе Министерство труда и социальной защиты предложило увеличить МРОТ на 2023 год до 16 242 рублей. В этом году минимальный размер оплаты труда повышался два раза — 1 января и 1 июня. Сейчас эта сумма составляет 15 279 рублей.МРОТ — это сумма денежных средств, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях: трудоустроен на полную ставку, отработал все часы/смены в месяце и так далее. Размер устанавливается без учета НДФЛ, то есть, работник получит на руки на 13 процентов меньше изначальной суммы.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, правительство рф, мрот