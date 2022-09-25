https://ria.ru/20220925/moskalkova-1819324260.html

Москалькова призвала омбудсменов в регионах помогать мобилизуемым гражданам

Москалькова призвала омбудсменов в регионах помогать мобилизуемым гражданам - РИА Новости, 25.09.2022

Москалькова призвала омбудсменов в регионах помогать мобилизуемым гражданам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала омбудсменов в субъектах оперативно реагировать на обращения мобилизуемых граждан. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:19

2022-09-25T14:19

2022-09-25T14:37

общество

здоровье - общество

татьяна москалькова

россия

донбасс

донецкая народная республика

telegram (приложение)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала омбудсменов в субъектах оперативно реагировать на обращения мобилизуемых граждан."Обратилась ко всем уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации с просьбой работать слаженно, оперативно реагировать на обращения мобилизуемых граждан, их родных и близких, незамедлительно сообщать мне о случаях, требующих моего вмешательства", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.Она отметила, что права мобилизованных и членов их семей должны "неукоснительно соблюдаться"."Мы понимаем, какая колоссальная работа проводится Минобороны России и военкоматами и надеемся, что она будет организована в строгом соответствии с законом и указами президента РФ, максимально тактично и корректно" - подчеркнула омбудсмен.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819310932.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

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общество, здоровье - общество, татьяна москалькова, россия, донбасс, донецкая народная республика, telegram (приложение), частичная мобилизация в россии