16:28 25.09.2022 (обновлено: 17:14 25.09.2022)
Лидер молдавской партии "Шор" анонсировал протесты до досрочных выборов
Лидер молдавской партии "Шор" анонсировал протесты оппозиции до досрочных выборов
© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Участники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Протесты оппозиции в Молдавии продолжатся до тех пор, пока не будут инициированы досрочные выборы в парламент, заявил в воскресенье лидер партии Шор Илан Шор.
В столице Молдавии в воскресенье проходит акция протеста сторонников и представителей оппозиции. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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"Мы продолжаем нашу бессрочную акцию протеста против действующего режима Майи Санду. Власти рассчитывали, что мы быстро выдохнемся в ближайшие дни. Но мы не завершим протесты, пока не будут инициированы досрочные парламентские выборы", - заявил Шор по видеосвязи.
Политик объявил, что следующая массовая акция состоится 2 октября.
Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.
В конце июля Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования Марину Таубер депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток, меру пресечения продлевали несколько раз. Четырнадцатого сентября политика перевели под домашний арест.