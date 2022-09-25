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Лидер молдавской партии "Шор" анонсировал протесты до досрочных выборов - РИА Новости, 25.09.2022
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Лидер молдавской партии "Шор" анонсировал протесты до досрочных выборов
Лидер молдавской партии "Шор" анонсировал протесты до досрочных выборов - РИА Новости, 25.09.2022
Лидер молдавской партии "Шор" анонсировал протесты до досрочных выборов
Протесты оппозиции в Молдавии продолжатся до тех пор, пока не будут инициированы досрочные выборы в парламент, заявил в воскресенье лидер партии Шор Илан Шор. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T16:28
2022-09-25T17:14
в мире
илан шор
майя санду
марина таубер
молдавия
россия
кишинев
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КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Протесты оппозиции в Молдавии продолжатся до тех пор, пока не будут инициированы досрочные выборы в парламент, заявил в воскресенье лидер партии Шор Илан Шор.В столице Молдавии в воскресенье проходит акция протеста сторонников и представителей оппозиции. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции."Мы продолжаем нашу бессрочную акцию протеста против действующего режима Майи Санду. Власти рассчитывали, что мы быстро выдохнемся в ближайшие дни. Но мы не завершим протесты, пока не будут инициированы досрочные парламентские выборы", - заявил Шор по видеосвязи.Политик объявил, что следующая массовая акция состоится 2 октября.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.В конце июля Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования Марину Таубер депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток, меру пресечения продлевали несколько раз. Четырнадцатого сентября политика перевели под домашний арест.
https://ria.ru/20220923/moldaviya-1818878707.html
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в мире, илан шор, майя санду, марина таубер, молдавия, россия, кишинев
В мире, Илан Шор, Майя Санду, Марина Таубер, Молдавия, Россия, Кишинев
16:28 25.09.2022 (обновлено: 17:14 25.09.2022)
 
Лидер молдавской партии "Шор" анонсировал протесты до досрочных выборов

Лидер молдавской партии "Шор" анонсировал протесты оппозиции до досрочных выборов

© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе
Участники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Участники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Протесты оппозиции в Молдавии продолжатся до тех пор, пока не будут инициированы досрочные выборы в парламент, заявил в воскресенье лидер партии Шор Илан Шор.
В столице Молдавии в воскресенье проходит акция протеста сторонников и представителей оппозиции. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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"Мы продолжаем нашу бессрочную акцию протеста против действующего режима Майи Санду. Власти рассчитывали, что мы быстро выдохнемся в ближайшие дни. Но мы не завершим протесты, пока не будут инициированы досрочные парламентские выборы", - заявил Шор по видеосвязи.
Политик объявил, что следующая массовая акция состоится 2 октября.
Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.
В конце июля Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования Марину Таубер депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток, меру пресечения продлевали несколько раз. Четырнадцатого сентября политика перевели под домашний арест.
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