https://ria.ru/20220925/moldaviya-1819337602.html

В Кишиневе прошел массовый протест сторонников оппозиции

В Кишиневе прошел массовый протест сторонников оппозиции - РИА Новости, 25.09.2022

В Кишиневе прошел массовый протест сторонников оппозиции

В Кишиневе прошла массовая акция протеста сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор", митингующие требовали отставки руководства страны и досрочных РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T15:40

2022-09-25T15:40

2022-09-25T18:43

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молдавия

кишинев

майя санду

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КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. В Кишиневе прошла массовая акция протеста сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор", митингующие требовали отставки руководства страны и досрочных выборов в парламент, передает корреспондент РИА Новости.Манифестанты собрались у палаточного городка перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Они скандировали "Досрочные выборы", "Долой власть!", "Отставка", "Долой Майю Санду!", "Меняем Санду на дрова!", "Нет политическому преследованию оппозиции!", "Мы хотим жить!", "Не уничтожайте страну".Перед парламентом и Президентским дворцом выстроились кордоны полицейских, которые спокойно наблюдали за действиями митингующих. Движение транспорта в центре Кишинева перекрыли.Антиправительственные митинги и пикеты начались в Молдавии еще в мае. Оппозиционеры 18 сентября образовали палаточный лагерь "Городок перемен", в котором остаются более сотни людей.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы, продукты питания, а также падение уровня жизни. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения Молдавии сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Кроме того, около 70 процентов жителей разочарованы политикой властей, почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20220923/moldaviya-1818878707.html

https://ria.ru/20220922/moldaviya-1818810860.html

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"Не уничтожайте страну" – митинг против правительства в Кишиневе "Не уничтожайте страну" – митинг против правительства в Кишиневе 2022-09-25T15:40 true PT0M46S

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, россия