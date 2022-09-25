15:40 25.09.2022 (обновлено: 18:43 25.09.2022)
В Кишиневе прошел массовый протест сторонников оппозиции
Массовая акция протеста сторонников оппозиционной партии "Шор" прошла в Кишиневе
КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. В Кишиневе прошла массовая акция протеста сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор", митингующие требовали отставки руководства страны и досрочных выборов в парламент, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты собрались у палаточного городка перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Они скандировали "Досрочные выборы", "Долой власть!", "Отставка", "Долой Майю Санду!", "Меняем Санду на дрова!", "Нет политическому преследованию оппозиции!", "Мы хотим жить!", "Не уничтожайте страну".
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Перед парламентом и Президентским дворцом выстроились кордоны полицейских, которые спокойно наблюдали за действиями митингующих.
Движение транспорта в центре Кишинева перекрыли.
Антиправительственные митинги и пикеты начались в Молдавии еще в мае. Оппозиционеры 18 сентября образовали палаточный лагерь "Городок перемен", в котором остаются более сотни людей.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы, продукты питания, а также падение уровня жизни. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения Молдавии сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Кроме того, около 70 процентов жителей разочарованы политикой властей, почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.