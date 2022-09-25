https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819376328.html
Глава Дагестана потребовал исправить ошибки при частичной мобилизации
Глава Дагестана потребовал исправить ошибки при частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022
Глава Дагестана потребовал исправить ошибки при частичной мобилизации
Глава Дагестана Сергей Меликов потребовал проводить частичную мобилизацию строго по объявленным президентом критериям. Об этом глава региона написал в своем... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T19:51
2022-09-25T19:51
2022-09-25T20:16
специальная военная операция на украине
общество
сергей меликов
частичная мобилизация в россии
республика дагестан
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
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МАХАЧКАЛА, 25 сен — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов потребовал проводить частичную мобилизацию строго по объявленным президентом критериям. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.Ранее в социальных сетях появилось видео с несогласованными митингами в Дагестане из-за якобы мобилизации местных жителей по неправильным критериям."Я уже ранее говорил об этом, но повторю снова: частичная мобилизация должна проходить строго по объявленным президентом критериям. В последних указах главы государства черным по белому написано, кого сегодня мобилизуют. Никаких ошибок и исключений из правил быть не может! Главы городов и районов несут за это персональную ответственность", — говорится в заявлении.Меликов подчеркнул, что случаи, когда призвали тех, кто не попадает в перечень, в том числе студентов, многодетных отцов с малолетними детьми, "ребят, которые никогда в жизни не держали в руках автомат", должны быть немедленно исправлены."В начале мобилизации такие ошибки имели место в том числе потому, что некоторые граждане несвоевременно уведомляли военкоматы об обстоятельствах, дающих им отсрочку. Конечно, помимо реальных фактов, есть и фейковые вбросы в соцсетях, которые старательно распространяют наши враги через паблики, созданные за границей", — отметил глава региона.В заключение он призвал местных жителей сообщать в республиканский военкомат о нарушении прав в процессе частичной мобилизации и пообещал разобраться с каждым конкретным случаем.Президент Владимир Путин 21 сентября сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Он подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в российские войска призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны.Накануне глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в Министерство обороны и призвал неукоснительно соблюдать правила призыва. По его словам, военкоматы нередко призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту. Необходимо не допускать случаев, которые могут подрывать доверие граждан, подчеркнул он.
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819364502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571803021_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1a4074d3d3af1bf8b36e8bebf8f0d86d.jpg
"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация
Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья.
Сборы в России были объявлены указом президента страны с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
2022-09-25T19:51
true
PT3M47S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, сергей меликов, частичная мобилизация в россии, республика дагестан, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Меликов, Частичная мобилизация в России, Республика Дагестан, Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу
19:51 25.09.2022 (обновлено: 20:16 25.09.2022)
Глава Дагестана потребовал исправить ошибки при частичной мобилизации
Глава Дагестана Меликов потребовал проводить частичную мобилизацию по критериям президента
МАХАЧКАЛА, 25 сен — РИА Новости.
Глава Дагестана Сергей Меликов потребовал проводить частичную мобилизацию строго по объявленным президентом критериям. Об этом глава региона написал
в своем Telegram-канале.
Ранее в социальных сетях появилось видео с несогласованными митингами в Дагестане из-за якобы мобилизации местных жителей по неправильным критериям.
"Я уже ранее говорил об этом, но повторю снова: частичная мобилизация должна проходить строго по объявленным президентом критериям. В последних указах главы государства черным по белому написано, кого сегодня мобилизуют. Никаких ошибок и исключений из правил быть не может! Главы городов и районов несут за это персональную ответственность", — говорится в заявлении.
Меликов подчеркнул, что случаи, когда призвали тех, кто не попадает в перечень, в том числе студентов, многодетных отцов с малолетними детьми, "ребят, которые никогда в жизни не держали в руках автомат", должны быть немедленно исправлены.
"В начале мобилизации такие ошибки имели место в том числе потому, что некоторые граждане несвоевременно уведомляли военкоматы об обстоятельствах, дающих им отсрочку. Конечно, помимо реальных фактов, есть и фейковые вбросы в соцсетях, которые старательно распространяют наши враги через паблики, созданные за границей", — отметил глава региона.
В заключение он призвал местных жителей сообщать в республиканский военкомат о нарушении прав в процессе частичной мобилизации и пообещал разобраться с каждым конкретным случаем.
Президент Владимир Путин
21 сентября сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Он подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.
По словам главы Минобороны Сергея Шойгу
, в российские войска призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны.
Накануне глава СПЧ Валерий Фадеев
обратился в Министерство обороны и призвал неукоснительно соблюдать правила призыва. По его словам, военкоматы нередко призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту. Необходимо не допускать случаев, которые могут подрывать доверие граждан, подчеркнул он.