https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819376328.html

Глава Дагестана потребовал исправить ошибки при частичной мобилизации

Глава Дагестана потребовал исправить ошибки при частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022

Глава Дагестана потребовал исправить ошибки при частичной мобилизации

Глава Дагестана Сергей Меликов потребовал проводить частичную мобилизацию строго по объявленным президентом критериям. Об этом глава региона написал в своем... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T19:51

2022-09-25T19:51

2022-09-25T20:16

специальная военная операция на украине

общество

сергей меликов

частичная мобилизация в россии

республика дагестан

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

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МАХАЧКАЛА, 25 сен — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов потребовал проводить частичную мобилизацию строго по объявленным президентом критериям. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.Ранее в социальных сетях появилось видео с несогласованными митингами в Дагестане из-за якобы мобилизации местных жителей по неправильным критериям."Я уже ранее говорил об этом, но повторю снова: частичная мобилизация должна проходить строго по объявленным президентом критериям. В последних указах главы государства черным по белому написано, кого сегодня мобилизуют. Никаких ошибок и исключений из правил быть не может! Главы городов и районов несут за это персональную ответственность", — говорится в заявлении.Меликов подчеркнул, что случаи, когда призвали тех, кто не попадает в перечень, в том числе студентов, многодетных отцов с малолетними детьми, "ребят, которые никогда в жизни не держали в руках автомат", должны быть немедленно исправлены."В начале мобилизации такие ошибки имели место в том числе потому, что некоторые граждане несвоевременно уведомляли военкоматы об обстоятельствах, дающих им отсрочку. Конечно, помимо реальных фактов, есть и фейковые вбросы в соцсетях, которые старательно распространяют наши враги через паблики, созданные за границей", — отметил глава региона.В заключение он призвал местных жителей сообщать в республиканский военкомат о нарушении прав в процессе частичной мобилизации и пообещал разобраться с каждым конкретным случаем.Президент Владимир Путин 21 сентября сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Он подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в российские войска призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны.Накануне глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в Министерство обороны и призвал неукоснительно соблюдать правила призыва. По его словам, военкоматы нередко призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту. Необходимо не допускать случаев, которые могут подрывать доверие граждан, подчеркнул он.

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819364502.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья. Сборы в России были объявлены указом президента страны с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. 2022-09-25T19:51 true PT3M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сергей меликов, частичная мобилизация в россии, республика дагестан, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, сергей шойгу