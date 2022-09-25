https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819364502.html

ОНФ поможет россиянам, чьи права нарушили при частичной мобилизации

ОНФ поможет россиянам, чьи права нарушили при частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022

ОНФ поможет россиянам, чьи права нарушили при частичной мобилизации

Общероссийский народный фронт запускает во всех российских регионах центры содействия гражданам, чьи права были нарушены при проведении частичной мобилизации,... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T18:34

2022-09-25T18:34

2022-09-25T19:46

специальная военная операция на украине

общество

частичная мобилизация в россии

россия

украина

общероссийский народный фронт

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Общероссийский народный фронт запускает во всех российских регионах центры содействия гражданам, чьи права были нарушены при проведении частичной мобилизации, сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале."Региональные отделения Народного фронта по всей стране будут защищать права граждан, ошибочно призванных на службу по частичной мобилизации, а также проконтролируют, как организованы сбор и отправка мобилизованных", — говорится в заявлении.Отмечается, что обращения можно направить в региональные отделения, а также в группы Народного фронта в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"."Указ Президента о частичной мобилизации — требование сегодняшнего дня. И при ее проведении недопустимы хаотичные действия, когда ради исполнения плана на передовую отправляют не тех, кого следует по закону и директивам Министерства обороны, а быт и снабжение мобилизованных не организованы должным образом. Народный фронт вместе с военкорами, средствами массовой информации, гражданским обществом будет такие вопиющие ситуации выявлять и пресекать", — заявил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.Владимир Путин 21 сентября сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Он подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в российские войска призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны.Накануне глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в Министерство обороны и призвал неукоснительно соблюдать правила призыва. По его словам, военкоматы нередко призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту. Необходимо не допускать случаев, которые могут подрывать доверие граждан, подчеркнул он.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, частичная мобилизация в россии, россия, украина, общероссийский народный фронт, сергей шойгу, владимир путин