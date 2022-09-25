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"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация - РИА Новости, 25.09.2022
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"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация
"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация - РИА Новости, 25.09.2022
"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация
Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья.
2022-09-25T14:37
2022-09-25T14:37
видео
частичная мобилизация в россии
россия
махачкала
каспийск
волгоград
краснодар
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Сборы в России были объявлены указом президента страны с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
россия
махачкала
каспийск
волгоград
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"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация
Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья. Сборы в России были объявлены указом президента страны с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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видео, частичная мобилизация в россии, россия, махачкала, каспийск, волгоград, краснодар, видео
Видео, Частичная мобилизация в России, Россия, Махачкала, Каспийск, Волгоград, Краснодар
"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация
Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья.
2022-09-25T14:37
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14:37 25.09.2022
 

"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация

Читать ria.ru в
Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья.
Сборы в России были объявлены указом президента страны с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
ВидеоЧастичная мобилизация в РоссииРоссияМахачкалаКаспийскВолгоградКраснодар
 
 
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