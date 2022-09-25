https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819317143.html
Студенты ВУЦ, продолжившие обучение в магистратуре, не подлежат мобилизации
Студенты ВУЦ, продолжившие обучение в магистратуре, не подлежат мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022
Студенты ВУЦ, продолжившие обучение в магистратуре, не подлежат мобилизации
Отсрочка от призыва сохраняется у выпускников бакалавриата военно-учебного центра (ВУЦ), продолживших обучаться в магистратуре, право отсрочки предоставляется... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T13:34
2022-09-25T13:34
2022-09-25T13:34
частичная мобилизация в россии
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455115_0:207:3044:1919_1920x0_80_0_0_6c1e52b6639a437f074ad14ccf8eafdc.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Отсрочка от призыва сохраняется у выпускников бакалавриата военно-учебного центра (ВУЦ), продолживших обучаться в магистратуре, право отсрочки предоставляется студентам, получающим высшее образование на очном или очно-заочном отделении, сообщается в Telegram-канале Объясняем.рф."Если выпускник ВУЦ после бакалавриата продолжает обучение по программе магистратуры, отсрочка от призыва сохраняется. Если же он идёт обучаться по программе специалитета, то теряет право на отсрочку", - говорится сообщении.Также право отсрочки предоставляется студентам, получающим "высшее образование на очном или очно-заочном отделении в первый раз".Уточняется, что после отчисления право на отсрочку теряется.
https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819174999.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455115_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6613e57a86cc83a3b2c4c85e3623b77d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, общество, россия
Частичная мобилизация в России, Общество, Россия
Студенты ВУЦ, продолжившие обучение в магистратуре, не подлежат мобилизации
Объясняем.рф: студенты ВУЦ, продолжившие обучение в магистратуре, не подлежат мобилизации