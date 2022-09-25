Рейтинг@Mail.ru
Студенты ВУЦ, продолжившие обучение в магистратуре, не подлежат мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819317143.html
Студенты ВУЦ, продолжившие обучение в магистратуре, не подлежат мобилизации
Студенты ВУЦ, продолжившие обучение в магистратуре, не подлежат мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022
Студенты ВУЦ, продолжившие обучение в магистратуре, не подлежат мобилизации
Отсрочка от призыва сохраняется у выпускников бакалавриата военно-учебного центра (ВУЦ), продолживших обучаться в магистратуре, право отсрочки предоставляется... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T13:34
2022-09-25T13:34
частичная мобилизация в россии
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455115_0:207:3044:1919_1920x0_80_0_0_6c1e52b6639a437f074ad14ccf8eafdc.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Отсрочка от призыва сохраняется у выпускников бакалавриата военно-учебного центра (ВУЦ), продолживших обучаться в магистратуре, право отсрочки предоставляется студентам, получающим высшее образование на очном или очно-заочном отделении, сообщается в Telegram-канале Объясняем.рф."Если выпускник ВУЦ после бакалавриата продолжает обучение по программе магистратуры, отсрочка от призыва сохраняется. Если же он идёт обучаться по программе специалитета, то теряет право на отсрочку", - говорится сообщении.Также право отсрочки предоставляется студентам, получающим "высшее образование на очном или очно-заочном отделении в первый раз".Уточняется, что после отчисления право на отсрочку теряется.
https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819174999.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455115_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6613e57a86cc83a3b2c4c85e3623b77d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
частичная мобилизация в россии, общество, россия
Частичная мобилизация в России, Общество, Россия
13:34 25.09.2022
 
Студенты ВУЦ, продолжившие обучение в магистратуре, не подлежат мобилизации

Объясняем.рф: студенты ВУЦ, продолжившие обучение в магистратуре, не подлежат мобилизации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военный билет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Отсрочка от призыва сохраняется у выпускников бакалавриата военно-учебного центра (ВУЦ), продолживших обучаться в магистратуре, право отсрочки предоставляется студентам, получающим высшее образование на очном или очно-заочном отделении, сообщается в Telegram-канале Объясняем.рф.
"Если выпускник ВУЦ после бакалавриата продолжает обучение по программе магистратуры, отсрочка от призыва сохраняется. Если же он идёт обучаться по программе специалитета, то теряет право на отсрочку", - говорится сообщении.
Также право отсрочки предоставляется студентам, получающим "высшее образование на очном или очно-заочном отделении в первый раз".
Уточняется, что после отчисления право на отсрочку теряется.
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 15:53
СПЧ предложил дать отсрочку от частичной мобилизации незаменимым работникам
 
Частичная мобилизация в РоссииОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала