https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819317143.html

Студенты ВУЦ, продолжившие обучение в магистратуре, не подлежат мобилизации

Студенты ВУЦ, продолжившие обучение в магистратуре, не подлежат мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022

Студенты ВУЦ, продолжившие обучение в магистратуре, не подлежат мобилизации

Отсрочка от призыва сохраняется у выпускников бакалавриата военно-учебного центра (ВУЦ), продолживших обучаться в магистратуре, право отсрочки предоставляется... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T13:34

2022-09-25T13:34

2022-09-25T13:34

частичная мобилизация в россии

общество

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Отсрочка от призыва сохраняется у выпускников бакалавриата военно-учебного центра (ВУЦ), продолживших обучаться в магистратуре, право отсрочки предоставляется студентам, получающим высшее образование на очном или очно-заочном отделении, сообщается в Telegram-канале Объясняем.рф."Если выпускник ВУЦ после бакалавриата продолжает обучение по программе магистратуры, отсрочка от призыва сохраняется. Если же он идёт обучаться по программе специалитета, то теряет право на отсрочку", - говорится сообщении.Также право отсрочки предоставляется студентам, получающим "высшее образование на очном или очно-заочном отделении в первый раз".Уточняется, что после отчисления право на отсрочку теряется.

https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819174999.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

частичная мобилизация в россии, общество, россия