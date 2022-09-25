https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819309996.html
Дрозденко потребовал устранить нарушения при частичной мобилизации
Дрозденко потребовал устранить нарушения при частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022
Дрозденко потребовал устранить нарушения при частичной мобилизации
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал от глав районных администраций и военкоматов оперативно устранить нарушения инструкций министра... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T12:45
2022-09-25T12:45
2022-09-25T12:45
специальная военная операция на украине
общество
частичная мобилизация в россии
ленинградская область
александр дрозденко
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал от глав районных администраций и военкоматов оперативно устранить нарушения инструкций министра обороны РФ, требований федеральных законов и нормативных актов, устанавливающих правила частичной мобилизации, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине."Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал от глав районных администраций и военкоматов оперативно и под личную ответственность устранить нарушения инструкций министра обороны РФ, требований федеральных законов и нормативных актов, устанавливающих правила частичной мобилизации", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава региона напомнил о недопустимости мобилизации студентов, граждан, не подпадающих под призыв по возрасту, в связи с инвалидностью, состоянием здоровья, другими жизненными обстоятельствами, описанными в указах, законах и подзаконных актах."Каждая жалоба на нарушения в ходе частичной мобилизации должна отрабатываться главами районных администраций индивидуально: прошу всех вас брать обращения жителей на личный контроль и разбираться с каждым случаем", - сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, на всех руководителях — и на районном, и на областном уровне — лежит ответственность по исполнению указа президента РФ о частичной мобилизации, которую необходимо провести четко, слаженно и в строгом соответствии с законом. Также Дрозденко сообщил, что регион возьмет шефство над подразделениями, сформированными из мобилизованных в Ленинградской области, включая дополнительное материальное обеспечение.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, частичная мобилизация в россии, ленинградская область, александр дрозденко, украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Частичная мобилизация в России, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Украина
Дрозденко потребовал устранить нарушения при частичной мобилизации
Губернатор Дрозденко потребовал устранить нарушения в ходе частичной мобилизации в области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал от глав районных администраций и военкоматов оперативно устранить нарушения инструкций министра обороны РФ, требований федеральных законов и нормативных актов, устанавливающих правила частичной мобилизации, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства региона.
Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина
со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине
.
"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал от глав районных администраций и военкоматов оперативно и под личную ответственность устранить нарушения инструкций министра обороны РФ, требований федеральных законов и нормативных актов, устанавливающих правила частичной мобилизации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава региона напомнил о недопустимости мобилизации студентов, граждан, не подпадающих под призыв по возрасту, в связи с инвалидностью, состоянием здоровья, другими жизненными обстоятельствами, описанными в указах, законах и подзаконных актах.
"Каждая жалоба на нарушения в ходе частичной мобилизации должна отрабатываться главами районных администраций индивидуально: прошу всех вас брать обращения жителей на личный контроль и разбираться с каждым случаем", - сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, на всех руководителях — и на районном, и на областном уровне — лежит ответственность по исполнению указа президента РФ о частичной мобилизации, которую необходимо провести четко, слаженно и в строгом соответствии с законом. Также Дрозденко сообщил, что регион возьмет шефство над подразделениями, сформированными из мобилизованных в Ленинградской области, включая дополнительное материальное обеспечение.