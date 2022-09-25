https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819309996.html

Дрозденко потребовал устранить нарушения при частичной мобилизации

Дрозденко потребовал устранить нарушения при частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022

Дрозденко потребовал устранить нарушения при частичной мобилизации

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал от глав районных администраций и военкоматов оперативно устранить нарушения инструкций министра... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T12:45

2022-09-25T12:45

2022-09-25T12:45

специальная военная операция на украине

общество

частичная мобилизация в россии

ленинградская область

александр дрозденко

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал от глав районных администраций и военкоматов оперативно устранить нарушения инструкций министра обороны РФ, требований федеральных законов и нормативных актов, устанавливающих правила частичной мобилизации, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине."Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал от глав районных администраций и военкоматов оперативно и под личную ответственность устранить нарушения инструкций министра обороны РФ, требований федеральных законов и нормативных актов, устанавливающих правила частичной мобилизации", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава региона напомнил о недопустимости мобилизации студентов, граждан, не подпадающих под призыв по возрасту, в связи с инвалидностью, состоянием здоровья, другими жизненными обстоятельствами, описанными в указах, законах и подзаконных актах."Каждая жалоба на нарушения в ходе частичной мобилизации должна отрабатываться главами районных администраций индивидуально: прошу всех вас брать обращения жителей на личный контроль и разбираться с каждым случаем", - сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, на всех руководителях — и на районном, и на областном уровне — лежит ответственность по исполнению указа президента РФ о частичной мобилизации, которую необходимо провести четко, слаженно и в строгом соответствии с законом. Также Дрозденко сообщил, что регион возьмет шефство над подразделениями, сформированными из мобилизованных в Ленинградской области, включая дополнительное материальное обеспечение.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

ленинградская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, частичная мобилизация в россии, ленинградская область, александр дрозденко, украина