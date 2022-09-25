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Минцифры может включить управленческие специальности в список профильных IT
Минцифры может включить управленческие специальности в список профильных IT - РИА Новости, 25.09.2022
Минцифры может включить управленческие специальности в список профильных IT
Минцифры РФ прорабатывает возможность включения руководителей в сфере IT в перечень специальностей, подпадающих под отсрочку от частичной мобилизации, говорится РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:20
2022-09-25T14:20
2022-09-25T14:20
максут шадаев
россия
частичная мобилизация в россии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минцифры РФ прорабатывает возможность включения руководителей в сфере IT в перечень специальностей, подпадающих под отсрочку от частичной мобилизации, говорится в ответах главы министерства Максута Шадаева на вопросы представителей отрасли."Мы прорабатываем возможность включения управленческих специальностей в перечень профильных для IT", - говорится в ответе Шадаева, на вопрос о возможности предоставления отсрочки генеральным директорам и их заместителям независимо от специальности по диплому о высшем образовании.Шадаев также уточнил, что руководитель в сфере IT должен сам определять факт своего участия в процессах разработки и поддержания программных продуктов, что является обязательным условием для получения отсрочки от частичной мобилизации.В то же время на вопрос о том, какие правила отсрочки для учредителей IT-компаний, министр ответил, что "если учредители не работают как сотрудники аккредитованных IT-компаний, права на отсрочку не имеют". Кроме того, для получения отсрочки от частичной мобилизации для индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых в сфере IT, а также для сотрудников ИП в этой сфере им нужно "оформляться как юрлицо и получать аккредитацию".В пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220925/baryatiya-1819316381.html
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максут шадаев, россия, частичная мобилизация в россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Максут Шадаев, Россия, Частичная мобилизация в России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры может включить управленческие специальности в список профильных IT
Минцифры изучает возможность брони от частичной мобилизации для руководителей в IT-сфере
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минцифры РФ прорабатывает возможность включения руководителей в сфере IT в перечень специальностей, подпадающих под отсрочку от частичной мобилизации, говорится в ответах главы министерства Максута Шадаева на вопросы представителей отрасли.
"Мы прорабатываем возможность включения управленческих специальностей в перечень профильных для IT", - говорится в ответе Шадаева, на вопрос о возможности предоставления отсрочки генеральным директорам и их заместителям независимо от специальности по диплому о высшем образовании.
Шадаев также уточнил, что руководитель в сфере IT должен сам определять факт своего участия в процессах разработки и поддержания программных продуктов, что является обязательным условием для получения отсрочки от частичной мобилизации.
В то же время на вопрос о том, какие правила отсрочки для учредителей IT-компаний, министр ответил, что "если учредители не работают как сотрудники аккредитованных IT-компаний, права на отсрочку не имеют". Кроме того, для получения отсрочки от частичной мобилизации для индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых в сфере IT, а также для сотрудников ИП в этой сфере им нужно "оформляться как юрлицо и получать аккредитацию".
В пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.