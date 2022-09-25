19:40 25.09.2022 (обновлено: 20:17 25.09.2022)
В Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант
Власти Мелитополя сообщили о гибели украинского диверсанта при подрыве автомобиля
© Владимир Рогов/TelegramВ Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант
© Владимир Рогов/Telegram
В Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. При подрыве автомобиля в Мелитополе погиб украинский диверсант, сообщила городская администрация.
"Погиб гражданин Украины. При нем найдено приписное свидетельство ВСУ, на месте разбросаны деньги", — говорится в заявлении.
По информации властей, погибший мог быть диверсантом, готовившим теракт, и погиб из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.
Ранее в воскресенье член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрыве автомобиля в Мелитополе, который буквально разорвало на две части.
Власти заявили об усилении мер безопасности в городе из-за провокаций киевского режима.
Накануне украинские диверсанты пытались подорвать трансформаторную подстанцию в районе авиагородка. Взрыв самодельной бомбы привел к пожару, который работники станции потушили своими силами. При этом никто не пострадал.
По словам Рогова, киевский режим организует теракты, чтобы вывести из строя энергетическую инфраструктуру Запорожской области, лишить местных жителей электричества и таким образом сорвать референдум.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. C 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. C 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября.