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В Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант - РИА Новости, 25.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/melitopol-1819374724.html
В Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант
В Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант - РИА Новости, 25.09.2022
В Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант
При подрыве автомобиля в Мелитополе погиб украинский диверсант, сообщила городская администрация. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T19:40
2022-09-25T20:17
специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
владимир рогов
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. При подрыве автомобиля в Мелитополе погиб украинский диверсант, сообщила городская администрация."Погиб гражданин Украины. При нем найдено приписное свидетельство ВСУ, на месте разбросаны деньги", — говорится в заявлении.По информации властей, погибший мог быть диверсантом, готовившим теракт, и погиб из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.Ранее в воскресенье член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрыве автомобиля в Мелитополе, который буквально разорвало на две части.Власти заявили об усилении мер безопасности в городе из-за провокаций киевского режима.Накануне украинские диверсанты пытались подорвать трансформаторную подстанцию в районе авиагородка. Взрыв самодельной бомбы привел к пожару, который работники станции потушили своими силами. При этом никто не пострадал.По словам Рогова, киевский режим организует теракты, чтобы вывести из строя энергетическую инфраструктуру Запорожской области, лишить местных жителей электричества и таким образом сорвать референдум.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. C 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября.
https://ria.ru/20220925/melitopol-1819305136.html
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Кадры с места мощного взрыва автомобиля в Мелитополе
"Детали валяются по всей улице" – автомобиль сдетонировал посреди дороги в Мелитополе
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мелитополь, в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, В мире, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
19:40 25.09.2022 (обновлено: 20:17 25.09.2022)
 
В Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант

Власти Мелитополя сообщили о гибели украинского диверсанта при подрыве автомобиля

© Владимир Рогов/TelegramВ Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант
В Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант
© Владимир Рогов/Telegram
В Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. При подрыве автомобиля в Мелитополе погиб украинский диверсант, сообщила городская администрация.
"Погиб гражданин Украины. При нем найдено приписное свидетельство ВСУ, на месте разбросаны деньги", — говорится в заявлении.
По информации властей, погибший мог быть диверсантом, готовившим теракт, и погиб из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.
Ранее в воскресенье член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрыве автомобиля в Мелитополе, который буквально разорвало на две части.
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Накануне украинские диверсанты пытались подорвать трансформаторную подстанцию в районе авиагородка. Взрыв самодельной бомбы привел к пожару, который работники станции потушили своими силами. При этом никто не пострадал.
По словам Рогова, киевский режим организует теракты, чтобы вывести из строя энергетическую инфраструктуру Запорожской области, лишить местных жителей электричества и таким образом сорвать референдум.

Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. C 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября.
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