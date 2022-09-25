https://ria.ru/20220925/melitopol-1819374724.html

В Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант

В Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант - РИА Новости, 25.09.2022

В Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант

При подрыве автомобиля в Мелитополе погиб украинский диверсант, сообщила городская администрация. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T19:40

2022-09-25T19:40

2022-09-25T20:17

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. При подрыве автомобиля в Мелитополе погиб украинский диверсант, сообщила городская администрация."Погиб гражданин Украины. При нем найдено приписное свидетельство ВСУ, на месте разбросаны деньги", — говорится в заявлении.По информации властей, погибший мог быть диверсантом, готовившим теракт, и погиб из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.Ранее в воскресенье член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрыве автомобиля в Мелитополе, который буквально разорвало на две части.Власти заявили об усилении мер безопасности в городе из-за провокаций киевского режима.Накануне украинские диверсанты пытались подорвать трансформаторную подстанцию в районе авиагородка. Взрыв самодельной бомбы привел к пожару, который работники станции потушили своими силами. При этом никто не пострадал.По словам Рогова, киевский режим организует теракты, чтобы вывести из строя энергетическую инфраструктуру Запорожской области, лишить местных жителей электричества и таким образом сорвать референдум.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. C 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября.

https://ria.ru/20220925/melitopol-1819305136.html

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Кадры с места мощного взрыва автомобиля в Мелитополе "Детали валяются по всей улице" – автомобиль сдетонировал посреди дороги в Мелитополе 2022-09-25T19:40 true PT0M56S

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мелитополь, в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов