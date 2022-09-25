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В Мелитополе из-за провокаций киевского режима усилят меры безопасности - РИА Новости, 25.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/melitopol-1819371661.html
В Мелитополе из-за провокаций киевского режима усилят меры безопасности
В Мелитополе из-за провокаций киевского режима усилят меры безопасности - РИА Новости, 25.09.2022
В Мелитополе из-за провокаций киевского режима усилят меры безопасности
В Мелитополе Запорожской области из-за провокаций киевского режима предпримут дополнительные меры безопасности, сообщила глава администрации города Галина... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T19:17
2022-09-25T19:32
специальная военная операция на украине
мелитополь
украина
в мире
россия
запорожская область
галина данильченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области из-за провокаций киевского режима предпримут дополнительные меры безопасности, сообщила глава администрации города Галина Данильченко.Ранее сообщалось, что в Мелитополе взорвали автомобиль."Жители города активно принимают участие в голосовании, но киевский режим не оставляет разного рода провокации с целью помешать нам в проведении референдума. Но мы с вами знаем – референдуму быть. Мы обязательно предпримем дополнительные меры безопасности", - написала Данильченко в своем Telegram-канале.Кроме того, она призвала горожан в ближайшие дни воздержаться от посещения мест культурно – массовых мероприятий. Так, временно прекращают работу аттракционы в парке имени Горького, а посещение самого парка ограничат.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220925/referendum-1819371183.html
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мелитополь, украина, в мире, россия, запорожская область, галина данильченко
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Украина, В мире, Россия, Запорожская область, Галина Данильченко
19:17 25.09.2022 (обновлено: 19:32 25.09.2022)
 
В Мелитополе из-за провокаций киевского режима усилят меры безопасности

Глава ВГА Данильченко: в Мелитополе из-за провокаций Киева усилят меры безопасности

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Мелитополе
Сотрудники полиции в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники полиции в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области из-за провокаций киевского режима предпримут дополнительные меры безопасности, сообщила глава администрации города Галина Данильченко.
Ранее сообщалось, что в Мелитополе взорвали автомобиль.
Баннер в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
19:13
Наблюдатель из Германии отметил стремление жителей Донбасса быть с Россией
"Жители города активно принимают участие в голосовании, но киевский режим не оставляет разного рода провокации с целью помешать нам в проведении референдума. Но мы с вами знаем – референдуму быть. Мы обязательно предпримем дополнительные меры безопасности", - написала Данильченко в своем Telegram-канале.
Кроме того, она призвала горожан в ближайшие дни воздержаться от посещения мест культурно – массовых мероприятий. Так, временно прекращают работу аттракционы в парке имени Горького, а посещение самого парка ограничат.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольУкраинаВ миреРоссияЗапорожская областьГалина Данильченко
 
 
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