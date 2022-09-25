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В Мелитополе из-за взрыва автомобиля погиб минимум один человек - РИА Новости, 25.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/melitopol-1819371314.html
В Мелитополе из-за взрыва автомобиля погиб минимум один человек
В Мелитополе из-за взрыва автомобиля погиб минимум один человек - РИА Новости, 25.09.2022
В Мелитополе из-за взрыва автомобиля погиб минимум один человек
Тело одного погибшего обнаружено рядом с легковым автомобилем, взорванным в воскресенье вечером в Мелитополе Запорожской области, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T19:15
2022-09-25T19:22
мелитополь
специальная военная операция на украине
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 25 сен - РИА Новости. Тело одного погибшего обнаружено рядом с легковым автомобилем, взорванным в воскресенье вечером в Мелитополе Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.Инцидент произошел на улице Ломоносова примерно в 17.30. Автомобиль разорвало надвое, обломки разлетелись на десятки метров, следователи устанавливают причины взрыва.
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мелитополь, запорожская область
Мелитополь, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
19:15 25.09.2022 (обновлено: 19:22 25.09.2022)
 
В Мелитополе из-за взрыва автомобиля погиб минимум один человек

В Мелитополе обнаружили тело одного погибшего рядом со взорванным автомобилем

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСкорая помощь у здания областной мелитопольской больницы
Скорая помощь у здания областной мелитопольской больницы - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости
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Скорая помощь у здания областной мелитопольской больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 25 сен - РИА Новости. Тело одного погибшего обнаружено рядом с легковым автомобилем, взорванным в воскресенье вечером в Мелитополе Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.
Инцидент произошел на улице Ломоносова примерно в 17.30. Автомобиль разорвало надвое, обломки разлетелись на десятки метров, следователи устанавливают причины взрыва.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
18:26
"Было бы катастрофой". Шольц отказался поставлять танки на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская область
 
 
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