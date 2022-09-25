https://ria.ru/20220925/melitopol-1819371314.html

В Мелитополе из-за взрыва автомобиля погиб минимум один человек

В Мелитополе из-за взрыва автомобиля погиб минимум один человек - РИА Новости, 25.09.2022

В Мелитополе из-за взрыва автомобиля погиб минимум один человек

Тело одного погибшего обнаружено рядом с легковым автомобилем, взорванным в воскресенье вечером в Мелитополе Запорожской области, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T19:15

2022-09-25T19:15

2022-09-25T19:22

мелитополь

специальная военная операция на украине

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 25 сен - РИА Новости. Тело одного погибшего обнаружено рядом с легковым автомобилем, взорванным в воскресенье вечером в Мелитополе Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.Инцидент произошел на улице Ломоносова примерно в 17.30. Автомобиль разорвало надвое, обломки разлетелись на десятки метров, следователи устанавливают причины взрыва.

https://ria.ru/20220925/tanki-1819362896.html

мелитополь

запорожская область

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мелитополь, запорожская область