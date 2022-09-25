https://ria.ru/20220925/melitopol-1819358604.html

В центре Мелитополя взорвали автомобиль

В центре Мелитополя взорвали автомобиль - РИА Новости, 25.09.2022

В центре Мелитополя взорвали автомобиль

В Мелитополе взорвали автомобиль, как минимум один человек погиб, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T17:53

2022-09-25T17:53

2022-09-25T19:18

мелитополь

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

владимир рогов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. В Мелитополе взорвали автомобиль, как минимум один человек погиб, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."По предварительной информации, взрыв произошел в районе улицы Ломоносова. Сейчас силовые структуры выехали на место для проведения следственных мероприятий. Взорвана машина. Ее разорвало на две части большим зарядом взрывчатки", — уточнил он.По его словам, информация о возможных пострадавших выясняется.Власти сообщили об усилении мер безопасности в Мелитополе из-за провокаций киевского режима.Утром в воскресенье также сообщалось о взрывах в городе.Накануне украинские диверсанты пытались подорвать трансформаторную подстанцию в районе авиагородка. Взрыв самодельной бомбы привел к пожару, который работники станции потушили своими силами. При этом никто не пострадал.По словам Рогова, киевский режим организует теракты, чтобы вывести из строя энергетическую инфраструктуру Запорожской области, лишить местных жителей электричества и таким образом сорвать референдум.В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. C 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении их в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября.

https://ria.ru/20220925/melitopol-1819305136.html

мелитополь

запорожская область

украина

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"Чтобы наш край развивался" – студент из Мелитополя о своем первом в жизни голосовании Студент третьего курса Мелитопольского государственного университета Максим рассказал РИА Новости о своем первом в жизни голосовании. 2022-09-25T17:53 true PT0M30S

"Россия нас не оставит": референдум в монастыре Мелитополя В Мелитополе служители и прихожане местного монастыря приняли участие в референдуме о вхождении в состав России. Голосование стартовало 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна поддержит решение жителей этих регионов. 2022-09-25T17:53 true PT1M05S

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мелитополь, в мире, запорожская область, владимир рогов, украина