https://ria.ru/20220925/melitopol-1819358604.html
В центре Мелитополя взорвали автомобиль
В центре Мелитополя взорвали автомобиль - РИА Новости, 25.09.2022
В центре Мелитополя взорвали автомобиль
В Мелитополе взорвали автомобиль, как минимум один человек погиб, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:53
2022-09-25T17:53
2022-09-25T19:18
мелитополь
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. В Мелитополе взорвали автомобиль, как минимум один человек погиб, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."По предварительной информации, взрыв произошел в районе улицы Ломоносова. Сейчас силовые структуры выехали на место для проведения следственных мероприятий. Взорвана машина. Ее разорвало на две части большим зарядом взрывчатки", — уточнил он.По его словам, информация о возможных пострадавших выясняется.Власти сообщили об усилении мер безопасности в Мелитополе из-за провокаций киевского режима.Утром в воскресенье также сообщалось о взрывах в городе.Накануне украинские диверсанты пытались подорвать трансформаторную подстанцию в районе авиагородка. Взрыв самодельной бомбы привел к пожару, который работники станции потушили своими силами. При этом никто не пострадал.По словам Рогова, киевский режим организует теракты, чтобы вывести из строя энергетическую инфраструктуру Запорожской области, лишить местных жителей электричества и таким образом сорвать референдум.В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. C 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении их в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Чтобы наш край развивался" – студент из Мелитополя о своем первом в жизни голосовании
Студент третьего курса Мелитопольского государственного университета Максим рассказал РИА Новости о своем первом в жизни голосовании.
2022-09-25T17:53
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"Россия нас не оставит": референдум в монастыре Мелитополя
В Мелитополе служители и прихожане местного монастыря приняли участие в референдуме о вхождении в состав России. Голосование стартовало 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна поддержит решение жителей этих регионов.
2022-09-25T17:53
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мелитополь, в мире, запорожская область, владимир рогов, украина
Мелитополь, Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина
17:53 25.09.2022 (обновлено: 19:18 25.09.2022)
В центре Мелитополя взорвали автомобиль
Член совета Запорожской ВГА Рогов сообщил о подрыве автомобиля в центре Мелитополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. В Мелитополе взорвали автомобиль, как минимум один человек погиб, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"По предварительной информации, взрыв произошел в районе улицы Ломоносова. Сейчас силовые структуры выехали на место для проведения следственных мероприятий. Взорвана машина. Ее разорвало на две части большим зарядом взрывчатки", — уточнил он.
По его словам, информация о возможных пострадавших выясняется.
Власти сообщили об усилении мер безопасности в Мелитополе из-за провокаций киевского режима.
Утром в воскресенье также сообщалось о взрывах в городе.
Накануне украинские диверсанты пытались подорвать трансформаторную подстанцию в районе авиагородка. Взрыв самодельной бомбы привел к пожару, который работники станции потушили своими силами. При этом никто не пострадал.
По словам Рогова, киевский режим организует теракты, чтобы вывести из строя энергетическую инфраструктуру Запорожской области, лишить местных жителей электричества и таким образом сорвать референдум.
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины
российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. C 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении их в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября.