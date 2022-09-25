https://ria.ru/20220925/melitopol-1819356662.html

В центре Мелитополя прогремел взрыв

В центре Мелитополя прогремел взрыв - РИА Новости, 25.09.2022

В центре Мелитополя прогремел взрыв

В центре Мелитополя прозвучал взрыв, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T17:42

2022-09-25T17:42

2022-09-25T17:53

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владимир рогов

запорожская область

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В центре Мелитополя прозвучал взрыв, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов"В Мелитополе громко! В центре города прозвучал взрыв", - говорится в сообщении.Он добавил, что подробности будут позже.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

мелитополь

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, мелитополь, владимир рогов, запорожская область