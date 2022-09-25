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В центре Мелитополя прогремел взрыв - РИА Новости, 25.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/melitopol-1819356662.html
В центре Мелитополя прогремел взрыв
В центре Мелитополя прогремел взрыв - РИА Новости, 25.09.2022
В центре Мелитополя прогремел взрыв
В центре Мелитополя прозвучал взрыв, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:42
2022-09-25T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
владимир рогов
запорожская область
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В центре Мелитополя прозвучал взрыв, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов"В Мелитополе громко! В центре города прозвучал взрыв", - говорится в сообщении.Он добавил, что подробности будут позже.
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в мире, мелитополь, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Владимир Рогов, Запорожская область
17:42 25.09.2022 (обновлено: 17:53 25.09.2022)
 
В центре Мелитополя прогремел взрыв

Член Запорожской ВГА Рогов сообщил о взрыве в центре Мелитополя

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкАрка освободителей на Площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В центре Мелитополя прозвучал взрыв, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
"В Мелитополе громко! В центре города прозвучал взрыв", - говорится в сообщении.
Он добавил, что подробности будут позже.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольВладимир РоговЗапорожская область
 
 
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