https://ria.ru/20220925/melitopol-1819356662.html
В центре Мелитополя прогремел взрыв
В центре Мелитополя прогремел взрыв - РИА Новости, 25.09.2022
В центре Мелитополя прогремел взрыв
В центре Мелитополя прозвучал взрыв, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:42
2022-09-25T17:42
2022-09-25T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
владимир рогов
запорожская область
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В центре Мелитополя прозвучал взрыв, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов"В Мелитополе громко! В центре города прозвучал взрыв", - говорится в сообщении.Он добавил, что подробности будут позже.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Владимир Рогов, Запорожская область
17:42 25.09.2022 (обновлено: 17:53 25.09.2022)
В центре Мелитополя прогремел взрыв
Член Запорожской ВГА Рогов сообщил о взрыве в центре Мелитополя