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В Мелитополе предупредили о контролируемых подрывах взрывных устройств - РИА Новости, 25.09.2022
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В Мелитополе предупредили о контролируемых подрывах взрывных устройств
В Мелитополе предупредили о контролируемых подрывах взрывных устройств - РИА Новости, 25.09.2022
В Мелитополе предупредили о контролируемых подрывах взрывных устройств
Администрация города Мелитополя предупредила население о контролируемых подрывах взрывных устройств в ближайшее время, граждан просят не беспокоиться. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T12:15
2022-09-25T12:15
в мире
мелитополь
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Администрация города Мелитополя предупредила население о контролируемых подрывах взрывных устройств в ближайшее время, граждан просят не беспокоиться.Власти пояснили, что в ходе обследования территории локомотивного депо были обнаружены взрывоопасные предметы."Сегодня, 25 сентября, они будут уничтожены в районе западного КПП путем контролируемого подрыва. Просим сохранять спокойствие", - говорится в обращении администрации.Накануне вечером на трансформаторной подстанции в районе авиагородка в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. В результате подрыва началось возгорание, которое работники потушили своими силами.Станция обеспечивает электричеством локомотивное и вагонное депо, а также здание управления.
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в мире, мелитополь, запорожская область
В мире, Мелитополь, Запорожская область
12:15 25.09.2022
 
В Мелитополе предупредили о контролируемых подрывах взрывных устройств

В Мелитополе предупредили горожан о контролируемых подрывах взрывных устройств

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Мелитополе
Сотрудники полиции в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники полиции в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Администрация города Мелитополя предупредила население о контролируемых подрывах взрывных устройств в ближайшее время, граждан просят не беспокоиться.
Власти пояснили, что в ходе обследования территории локомотивного депо были обнаружены взрывоопасные предметы.
"Сегодня, 25 сентября, они будут уничтожены в районе западного КПП путем контролируемого подрыва. Просим сохранять спокойствие", - говорится в обращении администрации.
Накануне вечером на трансформаторной подстанции в районе авиагородка в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. В результате подрыва началось возгорание, которое работники потушили своими силами.
Станция обеспечивает электричеством локомотивное и вагонное депо, а также здание управления.
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