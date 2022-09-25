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В Мелитополе предупредили о контролируемых подрывах взрывных устройств
В Мелитополе предупредили о контролируемых подрывах взрывных устройств - РИА Новости, 25.09.2022
В Мелитополе предупредили о контролируемых подрывах взрывных устройств
Администрация города Мелитополя предупредила население о контролируемых подрывах взрывных устройств в ближайшее время, граждан просят не беспокоиться. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T12:15
2022-09-25T12:15
2022-09-25T12:15
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Администрация города Мелитополя предупредила население о контролируемых подрывах взрывных устройств в ближайшее время, граждан просят не беспокоиться.Власти пояснили, что в ходе обследования территории локомотивного депо были обнаружены взрывоопасные предметы."Сегодня, 25 сентября, они будут уничтожены в районе западного КПП путем контролируемого подрыва. Просим сохранять спокойствие", - говорится в обращении администрации.Накануне вечером на трансформаторной подстанции в районе авиагородка в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. В результате подрыва началось возгорание, которое работники потушили своими силами.Станция обеспечивает электричеством локомотивное и вагонное депо, а также здание управления.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь, запорожская область
В мире, Мелитополь, Запорожская область
В Мелитополе предупредили о контролируемых подрывах взрывных устройств
В Мелитополе предупредили горожан о контролируемых подрывах взрывных устройств
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Администрация города Мелитополя предупредила население о контролируемых подрывах взрывных устройств в ближайшее время, граждан просят не беспокоиться.
Власти пояснили, что в ходе обследования территории локомотивного депо были обнаружены взрывоопасные предметы.
"Сегодня, 25 сентября, они будут уничтожены в районе западного КПП путем контролируемого подрыва. Просим сохранять спокойствие", - говорится в обращении администрации.
Накануне вечером на трансформаторной подстанции в районе авиагородка в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. В результате подрыва началось возгорание, которое работники потушили своими силами.
Станция обеспечивает электричеством локомотивное и вагонное депо, а также здание управления.