https://ria.ru/20220925/melitopol-1819305136.html

В Мелитополе предупредили о контролируемых подрывах взрывных устройств

В Мелитополе предупредили о контролируемых подрывах взрывных устройств - РИА Новости, 25.09.2022

В Мелитополе предупредили о контролируемых подрывах взрывных устройств

Администрация города Мелитополя предупредила население о контролируемых подрывах взрывных устройств в ближайшее время, граждан просят не беспокоиться. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T12:15

2022-09-25T12:15

2022-09-25T12:15

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Администрация города Мелитополя предупредила население о контролируемых подрывах взрывных устройств в ближайшее время, граждан просят не беспокоиться.Власти пояснили, что в ходе обследования территории локомотивного депо были обнаружены взрывоопасные предметы."Сегодня, 25 сентября, они будут уничтожены в районе западного КПП путем контролируемого подрыва. Просим сохранять спокойствие", - говорится в обращении администрации.Накануне вечером на трансформаторной подстанции в районе авиагородка в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. В результате подрыва началось возгорание, которое работники потушили своими силами.Станция обеспечивает электричеством локомотивное и вагонное депо, а также здание управления.

https://ria.ru/20220924/melitopol-1819244323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мелитополь, запорожская область