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В Магадане открыли стелу "Город трудовой доблести"

В Магадане открыли стелу "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 25.09.2022

В Магадане открыли стелу "Город трудовой доблести"

Стелу "Город трудовой доблести" в воскресенье открыли в Магадане, сообщает правительство Колымы. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T04:22

2022-09-25T04:22

2022-09-25T06:29

общество

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МАГАДАН, 25 сен – РИА Новости. Стелу "Город трудовой доблести" в воскресенье открыли в Магадане, сообщает правительство Колымы.Президент России Владимир Путин в 2021 году подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" 12 российским городам. Почетное звание получили Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень, Чебоксары. Его присвоили населенным пунктам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.В годы Великой Отечественной войны в Магаданской области добыли 360 тонн золота – больше половины всего добытого в это время драгоценного металла в стране. Золото фактически вручную мыли все – заключенные, чиновники, рабочие, школьники. Били рекорды, а заработанные деньги отправляли на приобретение военной техники для фронта.

https://ria.ru/20220913/novokuznetsk-1816538734.html

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общество, владимир путин, магадан, россия, магаданская область