04:22 25.09.2022 (обновлено: 06:29 25.09.2022)
В Магадане открыли стелу "Город трудовой доблести"
В Магадане в воскресенье открыли стелу "Город трудовой доблести"
© ФотоМемориальный комплекс "Город трудовой доблести" в Магадане
© Фото
Мемориальный комплекс "Город трудовой доблести" в Магадане. Архивное фото
МАГАДАН, 25 сен – РИА Новости. Стелу "Город трудовой доблести" в воскресенье открыли в Магадане, сообщает правительство Колымы.
Президент России Владимир Путин в 2021 году подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" 12 российским городам. Почетное звание получили Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень, Чебоксары. Его присвоили населенным пунктам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.
"Сегодня в Магадане открыли стелу "Город трудовой доблести". Рядом с ней полукруглый пилон с фотографиями и фактами о вкладе колымчан в победу в годы Великой Отечественной войны. Специально было отобрано 15 реальных фото, но в них вся история тысяч колымчан, которые трудились в тылу и тем самым приближали победу. Мы помним их подвиг", - говорится в сообщении.
В годы Великой Отечественной войны в Магаданской области добыли 360 тонн золота – больше половины всего добытого в это время драгоценного металла в стране. Золото фактически вручную мыли все – заключенные, чиновники, рабочие, школьники. Били рекорды, а заработанные деньги отправляли на приобретение военной техники для фронта.
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