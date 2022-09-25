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Сотрудников МЧС ЛНР перевели на усиленный режим несения службы
Сотрудников МЧС ЛНР перевели на усиленный режим несения службы - РИА Новости, 25.09.2022
Сотрудников МЧС ЛНР перевели на усиленный режим несения службы
Сотрудники МЧС Луганской Народной Республики в связи с участившимися обстрелами территории ЛНР на период проведения референдума переведены на усиленный режим... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T11:01
2022-09-25T11:01
2022-09-25T11:01
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС Луганской Народной Республики в связи с участившимися обстрелами территории ЛНР на период проведения референдума переведены на усиленный режим несения службы, заявил журналистам глава МЧС Евгений Кацавалов.В ночь на воскресенье и утром были обстреляны три города в ЛНР. Участковые комиссии в Алчевске были эвакуированы в бомбоубежища."Личный состав МЧС переведен на усиленный вариант несения службы. Самое главное - это обеспечение безопасности людей, которые делают свой выбор", - заявил Кацавалов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819235399.html
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, луганская народная республика, россия, алчевск, референдум в донбассе, мчс лнр
В мире, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Россия, Алчевск, Референдум в Донбассе, МЧС ЛНР
Сотрудников МЧС ЛНР перевели на усиленный режим несения службы
Глава МЧС ЛНР Кацавалов: сотрудников ведомства переведели на усиленный режим службы