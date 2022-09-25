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В России запустили движение "Волонтеры Леса" - РИА Новости, 25.09.2022
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В России запустили движение "Волонтеры Леса"
В России запустили движение "Волонтеры Леса" - РИА Новости, 25.09.2022
В России запустили движение "Волонтеры Леса"
Новое движение по сохранению лесов "Волонтеры леса" запустили в России, сообщили в пресс-службе акции "Сохраним лес". РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T20:51
2022-09-25T20:51
общество
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
фонд президентских грантов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новое движение по сохранению лесов "Волонтеры леса" запустили в России, сообщили в пресс-службе акции "Сохраним лес".О запуске нового движения "Волонтеры Леса" было объявлено в минувшее воскресенье в Сочи на форуме современной журналистики "Вся Россия – 2022"."Наши акции за несколько лет проведения получили сильный отклик среди участников: более 2,5 миллионов человек высадили свыше 150 миллионов деревьев. И сегодня здесь, на форуме, мы даем старт официальному сайту волонтерылеса.рф. Движение станет платформой для развития всех лесных инициатив и проектов, формирования кадрового резерва для лесной отрасли, в том числе на территориях Донбасса", - цитирует пресс-служба генерального директора АНО "Сад Памяти" Ольгу Степченко.В пресс-службе уточнили, что в дни проведения форума участники нового движения "Волонтеры Леса" высадили 50 кустов самшита совместно с проектом "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей"."Сохраним лес" - ежегодная всероссийская акция по восстановлению лесов. Впервые "Сохраним лес" провели в 2019 году. За три года участники высадили более 150 миллионов деревьев. Акция реализуется в рамках национального проекта "Экология". Организаторами выступают АНО "Сад Памяти", Минприроды России, Рослесхоз и Всероссийское общественное движение "Волонтеры леса". Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов. Цель этого года – высадить ещё 70 миллионов деревьев по всей России.
https://ria.ru/20220607/proekt-1793700844.html
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Ольга Фомченкова
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общество, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), фонд президентских грантов
Общество, Россия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Фонд президентских грантов
20:51 25.09.2022
 
В России запустили движение "Волонтеры Леса"

Гендиректор АНО "Сад Памяти" Степченко: в России запустили движение "Волонтеры Леса"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВысадка саженцев самшита
Высадка саженцев самшита - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Высадка саженцев самшита. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новое движение по сохранению лесов "Волонтеры леса" запустили в России, сообщили в пресс-службе акции "Сохраним лес".
О запуске нового движения "Волонтеры Леса" было объявлено в минувшее воскресенье в Сочи на форуме современной журналистики "Вся Россия – 2022".
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"Наши акции за несколько лет проведения получили сильный отклик среди участников: более 2,5 миллионов человек высадили свыше 150 миллионов деревьев. И сегодня здесь, на форуме, мы даем старт официальному сайту волонтерылеса.рф. Движение станет платформой для развития всех лесных инициатив и проектов, формирования кадрового резерва для лесной отрасли, в том числе на территориях Донбасса", - цитирует пресс-служба генерального директора АНО "Сад Памяти" Ольгу Степченко.
В пресс-службе уточнили, что в дни проведения форума участники нового движения "Волонтеры Леса" высадили 50 кустов самшита совместно с проектом "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей".
"Сохраним лес" - ежегодная всероссийская акция по восстановлению лесов. Впервые "Сохраним лес" провели в 2019 году. За три года участники высадили более 150 миллионов деревьев. Акция реализуется в рамках национального проекта "Экология". Организаторами выступают АНО "Сад Памяти", Минприроды России, Рослесхоз и Всероссийское общественное движение "Волонтеры леса". Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов. Цель этого года – высадить ещё 70 миллионов деревьев по всей России.
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ОбществоРоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Фонд президентских грантов
 
 
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