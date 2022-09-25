https://ria.ru/20220925/les-1819385384.html

В России запустили движение "Волонтеры Леса"

В России запустили движение "Волонтеры Леса" - РИА Новости, 25.09.2022

В России запустили движение "Волонтеры Леса"

Новое движение по сохранению лесов "Волонтеры леса" запустили в России, сообщили в пресс-службе акции "Сохраним лес". РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T20:51

2022-09-25T20:51

2022-09-25T20:51

общество

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

фонд президентских грантов

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новое движение по сохранению лесов "Волонтеры леса" запустили в России, сообщили в пресс-службе акции "Сохраним лес".О запуске нового движения "Волонтеры Леса" было объявлено в минувшее воскресенье в Сочи на форуме современной журналистики "Вся Россия – 2022"."Наши акции за несколько лет проведения получили сильный отклик среди участников: более 2,5 миллионов человек высадили свыше 150 миллионов деревьев. И сегодня здесь, на форуме, мы даем старт официальному сайту волонтерылеса.рф. Движение станет платформой для развития всех лесных инициатив и проектов, формирования кадрового резерва для лесной отрасли, в том числе на территориях Донбасса", - цитирует пресс-служба генерального директора АНО "Сад Памяти" Ольгу Степченко.В пресс-службе уточнили, что в дни проведения форума участники нового движения "Волонтеры Леса" высадили 50 кустов самшита совместно с проектом "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей"."Сохраним лес" - ежегодная всероссийская акция по восстановлению лесов. Впервые "Сохраним лес" провели в 2019 году. За три года участники высадили более 150 миллионов деревьев. Акция реализуется в рамках национального проекта "Экология". Организаторами выступают АНО "Сад Памяти", Минприроды России, Рослесхоз и Всероссийское общественное движение "Волонтеры леса". Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов. Цель этого года – высадить ещё 70 миллионов деревьев по всей России.

https://ria.ru/20220607/proekt-1793700844.html

https://realty.ria.ru/20220831/moskva-1813152939.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), фонд президентских грантов