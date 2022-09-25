https://ria.ru/20220925/lekarstva-1819369661.html

Правительство приняло проект о лекарствах для больных редкими заболеваниями

Правительство приняло проект о лекарствах для больных редкими заболеваниями - РИА Новости, 25.09.2022

Правительство приняло проект о лекарствах для больных редкими заболеваниями

Правительство России одобрило обеспечение лекарственными препаратами детей и взрослых, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T18:58

2022-09-25T18:58

2022-09-25T18:58

общество

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601783926_0:233:3144:2002_1920x0_80_0_0_40d5cc22625d80bc450fbc3cb8eef619.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило обеспечение лекарственными препаратами детей и взрослых, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, сообщается на сайте кабмина."Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать повышению качества и доступности медицинской помощи, в том числе обеспечения лекарственными препаратами, детей и взрослых, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.

https://ria.ru/20220922/fond-1818627862.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия