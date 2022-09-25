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Правительство приняло проект о лекарствах для больных редкими заболеваниями - РИА Новости, 25.09.2022
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Правительство приняло проект о лекарствах для больных редкими заболеваниями
Правительство приняло проект о лекарствах для больных редкими заболеваниями - РИА Новости, 25.09.2022
Правительство приняло проект о лекарствах для больных редкими заболеваниями
Правительство России одобрило обеспечение лекарственными препаратами детей и взрослых, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T18:58
2022-09-25T18:58
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило обеспечение лекарственными препаратами детей и взрослых, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, сообщается на сайте кабмина."Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать повышению качества и доступности медицинской помощи, в том числе обеспечения лекарственными препаратами, детей и взрослых, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
18:58 25.09.2022
 
Правительство приняло проект о лекарствах для больных редкими заболеваниями

Правительство одобрило проект об обеспечении лекарствами людей с орфанными заболеваниями

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПокупательница в аптеке
Покупательница в аптеке - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупательница в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило обеспечение лекарственными препаратами детей и взрослых, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, сообщается на сайте кабмина.
"Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать повышению качества и доступности медицинской помощи, в том числе обеспечения лекарственными препаратами, детей и взрослых, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.
Лекарственный препарат - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 11:34
Более четырех тысяч пациентов уже получили помощь от фонда "Круг добра"
 
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