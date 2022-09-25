https://ria.ru/20220925/lekarstva-1819369661.html
Правительство приняло проект о лекарствах для больных редкими заболеваниями
Правительство приняло проект о лекарствах для больных редкими заболеваниями - РИА Новости, 25.09.2022
Правительство приняло проект о лекарствах для больных редкими заболеваниями
Правительство России одобрило обеспечение лекарственными препаратами детей и взрослых, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T18:58
2022-09-25T18:58
2022-09-25T18:58
общество
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601783926_0:233:3144:2002_1920x0_80_0_0_40d5cc22625d80bc450fbc3cb8eef619.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило обеспечение лекарственными препаратами детей и взрослых, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, сообщается на сайте кабмина."Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать повышению качества и доступности медицинской помощи, в том числе обеспечения лекарственными препаратами, детей и взрослых, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.
https://ria.ru/20220922/fond-1818627862.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601783926_488:150:3017:2047_1920x0_80_0_0_b08fbad99bb4bd1ba20581e077bdd36b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
Правительство приняло проект о лекарствах для больных редкими заболеваниями
Правительство одобрило проект об обеспечении лекарствами людей с орфанными заболеваниями