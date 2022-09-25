https://ria.ru/20220925/lechenie-1819393188.html

Израиль принял на лечение 20 тяжелораненых солдат ВСУ

Израиль принял на лечение 20 тяжелораненых солдат ВСУ - РИА Новости, 25.09.2022

Израиль принял на лечение 20 тяжелораненых солдат ВСУ

Израиль примет на лечение 20 тяжелораненых украинских солдат, первые военнослужащие прибывают уже сегодня, сообщил посол еврейского государства в Киеве Михаил... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T22:29

2022-09-25T22:29

2022-09-25T22:31

специальная военная операция на украине

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израиль

киев

украина

здоровье - общество

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мен – РИА Новости. Израиль примет на лечение 20 тяжелораненых украинских солдат, первые военнослужащие прибывают уже сегодня, сообщил посол еврейского государства в Киеве Михаил Бродский."Израиль примет на лечение 20 украинских военнослужащих, получивших тяжёлые ранения в ходе боевых действий. Доставка раненых организована Посольством Израиля в Украине, центром МАШАВ и министерством здравоохранения Израиля при участии министерства здравоохранения Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильского посла.Отмечается, что уже сегодня в страну прибывают первые двое раненых. Курс лечения включает протезирование и реабилитацию, сообщил Бродский.Минувшей весной Израиль развернул на Украине полевой госпиталь, включавший в себя отделения для госпитализации детей и взрослых, приемный покой, родильный зал и поликлинику первой помощи. В полевом госпитале были использованы передовые медицинские технологии и работали израильские специалисты.

https://ria.ru/20220925/zelenskiy-1819391625.html

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киев

украина

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в мире, израиль, киев, украина, здоровье - общество