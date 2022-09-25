https://ria.ru/20220925/lechenie-1819393188.html
Израиль принял на лечение 20 тяжелораненых солдат ВСУ
Израиль принял на лечение 20 тяжелораненых солдат ВСУ - РИА Новости, 25.09.2022
Израиль принял на лечение 20 тяжелораненых солдат ВСУ
Израиль примет на лечение 20 тяжелораненых украинских солдат, первые военнослужащие прибывают уже сегодня, сообщил посол еврейского государства в Киеве Михаил... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T22:29
2022-09-25T22:29
2022-09-25T22:31
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
киев
украина
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152044/89/1520448986_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_58b1cb3135801e1fd4a492f49af215dc.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мен – РИА Новости. Израиль примет на лечение 20 тяжелораненых украинских солдат, первые военнослужащие прибывают уже сегодня, сообщил посол еврейского государства в Киеве Михаил Бродский."Израиль примет на лечение 20 украинских военнослужащих, получивших тяжёлые ранения в ходе боевых действий. Доставка раненых организована Посольством Израиля в Украине, центром МАШАВ и министерством здравоохранения Израиля при участии министерства здравоохранения Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильского посла.Отмечается, что уже сегодня в страну прибывают первые двое раненых. Курс лечения включает протезирование и реабилитацию, сообщил Бродский.Минувшей весной Израиль развернул на Украине полевой госпиталь, включавший в себя отделения для госпитализации детей и взрослых, приемный покой, родильный зал и поликлинику первой помощи. В полевом госпитале были использованы передовые медицинские технологии и работали израильские специалисты.
https://ria.ru/20220925/zelenskiy-1819391625.html
израиль
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152044/89/1520448986_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_74d4d8d5bc50d3e2270dc28009c6c584.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, киев, украина, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Киев, Украина, Здоровье - Общество
22:29 25.09.2022 (обновлено: 22:31 25.09.2022)
Израиль принял на лечение 20 тяжелораненых солдат ВСУ
Посол Израиля Бродский: Тель-Авив принял на лечение 20 тяжелораненых солдат ВСУ