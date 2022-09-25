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Израиль принял на лечение 20 тяжелораненых солдат ВСУ - РИА Новости, 25.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/lechenie-1819393188.html
Израиль принял на лечение 20 тяжелораненых солдат ВСУ
Израиль принял на лечение 20 тяжелораненых солдат ВСУ - РИА Новости, 25.09.2022
Израиль принял на лечение 20 тяжелораненых солдат ВСУ
Израиль примет на лечение 20 тяжелораненых украинских солдат, первые военнослужащие прибывают уже сегодня, сообщил посол еврейского государства в Киеве Михаил... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T22:29
2022-09-25T22:31
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
киев
украина
здоровье - общество
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мен – РИА Новости. Израиль примет на лечение 20 тяжелораненых украинских солдат, первые военнослужащие прибывают уже сегодня, сообщил посол еврейского государства в Киеве Михаил Бродский."Израиль примет на лечение 20 украинских военнослужащих, получивших тяжёлые ранения в ходе боевых действий. Доставка раненых организована Посольством Израиля в Украине, центром МАШАВ и министерством здравоохранения Израиля при участии министерства здравоохранения Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильского посла.Отмечается, что уже сегодня в страну прибывают первые двое раненых. Курс лечения включает протезирование и реабилитацию, сообщил Бродский.Минувшей весной Израиль развернул на Украине полевой госпиталь, включавший в себя отделения для госпитализации детей и взрослых, приемный покой, родильный зал и поликлинику первой помощи. В полевом госпитале были использованы передовые медицинские технологии и работали израильские специалисты.
https://ria.ru/20220925/zelenskiy-1819391625.html
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в мире, израиль, киев, украина, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Киев, Украина, Здоровье - Общество
22:29 25.09.2022 (обновлено: 22:31 25.09.2022)
 
Израиль принял на лечение 20 тяжелораненых солдат ВСУ

Посол Израиля Бродский: Тель-Авив принял на лечение 20 тяжелораненых солдат ВСУ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЦерковь Святого Петра в Яффе
Церковь Святого Петра в Яффе - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Церковь Святого Петра в Яффе. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мен – РИА Новости. Израиль примет на лечение 20 тяжелораненых украинских солдат, первые военнослужащие прибывают уже сегодня, сообщил посол еврейского государства в Киеве Михаил Бродский.
"Израиль примет на лечение 20 украинских военнослужащих, получивших тяжёлые ранения в ходе боевых действий. Доставка раненых организована Посольством Израиля в Украине, центром МАШАВ и министерством здравоохранения Израиля при участии министерства здравоохранения Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильского посла.
Отмечается, что уже сегодня в страну прибывают первые двое раненых. Курс лечения включает протезирование и реабилитацию, сообщил Бродский.
Минувшей весной Израиль развернул на Украине полевой госпиталь, включавший в себя отделения для госпитализации детей и взрослых, приемный покой, родильный зал и поликлинику первой помощи. В полевом госпитале были использованы передовые медицинские технологии и работали израильские специалисты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильКиевУкраинаЗдоровье - Общество
 
 
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