https://ria.ru/20220925/krym-1819260397.html

В США объяснили, почему Штаты не должны помогать Зеленскому атаковать Крым

В США объяснили, почему Штаты не должны помогать Зеленскому атаковать Крым - РИА Новости, 25.09.2022

В США объяснили, почему Штаты не должны помогать Зеленскому атаковать Крым

США не должны соглашаться и как-либо способствовать реализации идей президента Украины Владимира Зеленского, желающего отобрать у России Крым, так как этого не... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T05:15

2022-09-25T05:15

2022-09-25T11:07

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

дуг бэндоу

украина

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в мире

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. США не должны соглашаться и как-либо способствовать реализации идей президента Украины Владимира Зеленского, желающего отобрать у России Крым, так как этого не хотят жители полуострова, заявил в колонке для The American Conservative бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.Он напомнил, что абсолютное большинство жителей полуострова действительно поддержали выход региона из состава Украины и вхождение его в состав России. И у Запада нет никаких доказательств, что население Крыма хотело бы изменения своего нынешнего положения.Кроме того, намерения Зеленского чреваты серьезной эскалацией ситуации. Так, попытки вторжения на полуостров приведут регион к тотальному конфликту и рискуют втянуть в военные действия страны Запада.США и их союзники множество раз указывали, что желаемые итоги конфликта на Украине должны определяться Киевом, напомнил эксперт. Но при этом Запад не обязан неукоснительно поддерживать любые высказанные Зеленским идеи.Он отметил, что Запад должен стремиться к урегулированию ситуации на Украине, но в эти действия не входит кампания по возвращению Крыма.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819257129.html

https://ria.ru/20220924/muradov-1819104401.html

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владимир зеленский, дуг бэндоу, украина, сша, россия, нато, в мире, республика крым