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В США объяснили, почему Штаты не должны помогать Зеленскому атаковать Крым - РИА Новости, 25.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/krym-1819260397.html
В США объяснили, почему Штаты не должны помогать Зеленскому атаковать Крым
В США объяснили, почему Штаты не должны помогать Зеленскому атаковать Крым - РИА Новости, 25.09.2022
В США объяснили, почему Штаты не должны помогать Зеленскому атаковать Крым
США не должны соглашаться и как-либо способствовать реализации идей президента Украины Владимира Зеленского, желающего отобрать у России Крым, так как этого не... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T05:15
2022-09-25T11:07
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
дуг бэндоу
украина
сша
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нато
в мире
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. США не должны соглашаться и как-либо способствовать реализации идей президента Украины Владимира Зеленского, желающего отобрать у России Крым, так как этого не хотят жители полуострова, заявил в колонке для The American Conservative бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.Он напомнил, что абсолютное большинство жителей полуострова действительно поддержали выход региона из состава Украины и вхождение его в состав России. И у Запада нет никаких доказательств, что население Крыма хотело бы изменения своего нынешнего положения.Кроме того, намерения Зеленского чреваты серьезной эскалацией ситуации. Так, попытки вторжения на полуостров приведут регион к тотальному конфликту и рискуют втянуть в военные действия страны Запада.США и их союзники множество раз указывали, что желаемые итоги конфликта на Украине должны определяться Киевом, напомнил эксперт. Но при этом Запад не обязан неукоснительно поддерживать любые высказанные Зеленским идеи.Он отметил, что Запад должен стремиться к урегулированию ситуации на Украине, но в эти действия не входит кампания по возвращению Крыма.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819257129.html
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владимир зеленский, дуг бэндоу, украина, сша, россия, нато, в мире, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Дуг Бэндоу, Украина, США, Россия, НАТО, В мире, Республика Крым
05:15 25.09.2022 (обновлено: 11:07 25.09.2022)
 
В США объяснили, почему Штаты не должны помогать Зеленскому атаковать Крым

Экс-помощник Рейгана Бэндоу назвал мнение крымчан препятствием для помощи США Зеленскому

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкХанский дворец в Бахчисарае
Ханский дворец в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. США не должны соглашаться и как-либо способствовать реализации идей президента Украины Владимира Зеленского, желающего отобрать у России Крым, так как этого не хотят жители полуострова, заявил в колонке для The American Conservative бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

"С жителями Крыма не следует обращаться как с переходящим военным трофеем. Западные страны критикуют правительства, которые яростно сопротивляются отделению, — вспомните агрессивную войну НАТО с Сербией из-за Косово — и не могут одобрить украинскую военную кампанию по возвращению Крыма. <…> При отсутствии народной поддержки Киев не может оправдать уничтожение Крыма", — подчеркнул Бэндоу.

Он напомнил, что абсолютное большинство жителей полуострова действительно поддержали выход региона из состава Украины и вхождение его в состав России. И у Запада нет никаких доказательств, что население Крыма хотело бы изменения своего нынешнего положения.
Кроме того, намерения Зеленского чреваты серьезной эскалацией ситуации. Так, попытки вторжения на полуостров приведут регион к тотальному конфликту и рискуют втянуть в военные действия страны Запада.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
02:45Специальная военная операция на Украине
В Хорватии рассказали, как Путин застал Байдена врасплох
США и их союзники множество раз указывали, что желаемые итоги конфликта на Украине должны определяться Киевом, напомнил эксперт. Но при этом Запад не обязан неукоснительно поддерживать любые высказанные Зеленским идеи.

"Вашингтон хочет независимости Украины, а не потакать желаниям правительства Зеленского. Сам он волен требовать чего угодно. Кто знает, может, в следующий раз он запросит материально-технические ресурсы, необходимые для захвата Москвы и распада Российской Федерации. Но и США не обязаны поддерживать этот план", — объяснил Бэндоу.

Он отметил, что Запад должен стремиться к урегулированию ситуации на Украине, но в эти действия не входит кампания по возвращению Крыма.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 06:11
Постпред Крыма призвал Запад смириться с новым миропорядком
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийДуг БэндоуУкраинаСШАРоссияНАТОВ миреРеспублика Крым
 
 
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