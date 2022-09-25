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Bloomberg: Запад на пороге худшего с 1949 года кризиса
Bloomberg: Запад на пороге худшего с 1949 года кризиса - РИА Новости, 25.09.2022
Bloomberg: Запад на пороге худшего с 1949 года кризиса
Центральные банки западных стран в попытках остановить высокие темпы инфляции повышают процентные ставки, чем вызывают обвал государственных облигаций, пишет... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T22:48
2022-09-25T22:48
2022-09-25T22:48
экономика
сша
европа
федеральная резервная система сша
bank of america
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Центральные банки западных стран в попытках остановить высокие темпы инфляции повышают процентные ставки, чем вызывают обвал государственных облигаций, пишет Bloomberg."Рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года, тогда Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны", — утверждают эксперты из Bank of America.Федеральная резервная система (ФРС) США и другие западные центральные банки перестали удерживать базовую процентную ставку около нуля для поддержки экономики, как они это делали во время пандемии. Именно этот разворот оказал серьезное влияние, считает Bloomberg.В материале отмечается, что последним серьезным ударом для мировой экономики стало объявленное на этой неделе решение американского регулятора повысить базовую процентную ставку.В среду ФРС США по итогам сентябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25% годовых. С мая этого года регулятор трижды повышал ставку в попытках сдержать растущую инфляцию.США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Введение санкций против Москвы и курс на отказ от российского топлива привели к подорожанию горючего, прежде всего газа. В результате промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, европа, федеральная резервная система сша, bank of america, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, США, Европа, Федеральная резервная система США, Bank of America, Санкции в отношении России, В мире
Bloomberg: Запад на пороге худшего с 1949 года кризиса
Bloomberg: повышение ставок на Западе вызвало небывалый с 1949 года обвал гособлигаций