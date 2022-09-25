https://ria.ru/20220925/krizis-1819394626.html

Bloomberg: Запад на пороге худшего с 1949 года кризиса

Bloomberg: Запад на пороге худшего с 1949 года кризиса - РИА Новости, 25.09.2022

Bloomberg: Запад на пороге худшего с 1949 года кризиса

Центральные банки западных стран в попытках остановить высокие темпы инфляции повышают процентные ставки, чем вызывают обвал государственных облигаций, пишет... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T22:48

2022-09-25T22:48

2022-09-25T22:48

экономика

сша

европа

федеральная резервная система сша

bank of america

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:136:3072:1863_1920x0_80_0_0_ef8d529ee98296764ca97a76e27bffbf.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Центральные банки западных стран в попытках остановить высокие темпы инфляции повышают процентные ставки, чем вызывают обвал государственных облигаций, пишет Bloomberg."Рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года, тогда Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны", — утверждают эксперты из Bank of America.Федеральная резервная система (ФРС) США и другие западные центральные банки перестали удерживать базовую процентную ставку около нуля для поддержки экономики, как они это делали во время пандемии. Именно этот разворот оказал серьезное влияние, считает Bloomberg.В материале отмечается, что последним серьезным ударом для мировой экономики стало объявленное на этой неделе решение американского регулятора повысить базовую процентную ставку.В среду ФРС США по итогам сентябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25% годовых. С мая этого года регулятор трижды повышал ставку в попытках сдержать растущую инфляцию.США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Введение санкций против Москвы и курс на отказ от российского топлива привели к подорожанию горючего, прежде всего газа. В результате промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20220918/uoll-strit-1817733342.html

https://ria.ru/20220922/krizis-1818772907.html

https://ria.ru/20220920/krizis-1818062425.html

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

экономика, сша, европа, федеральная резервная система сша, bank of america, санкции в отношении россии, в мире