Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: Запад на пороге худшего с 1949 года кризиса - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/krizis-1819394626.html
Bloomberg: Запад на пороге худшего с 1949 года кризиса
Bloomberg: Запад на пороге худшего с 1949 года кризиса - РИА Новости, 25.09.2022
Bloomberg: Запад на пороге худшего с 1949 года кризиса
Центральные банки западных стран в попытках остановить высокие темпы инфляции повышают процентные ставки, чем вызывают обвал государственных облигаций, пишет... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T22:48
2022-09-25T22:48
экономика
сша
европа
федеральная резервная система сша
bank of america
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:136:3072:1863_1920x0_80_0_0_ef8d529ee98296764ca97a76e27bffbf.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Центральные банки западных стран в попытках остановить высокие темпы инфляции повышают процентные ставки, чем вызывают обвал государственных облигаций, пишет Bloomberg."Рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года, тогда Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны", — утверждают эксперты из Bank of America.Федеральная резервная система (ФРС) США и другие западные центральные банки перестали удерживать базовую процентную ставку около нуля для поддержки экономики, как они это делали во время пандемии. Именно этот разворот оказал серьезное влияние, считает Bloomberg.В материале отмечается, что последним серьезным ударом для мировой экономики стало объявленное на этой неделе решение американского регулятора повысить базовую процентную ставку.В среду ФРС США по итогам сентябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25% годовых. С мая этого года регулятор трижды повышал ставку в попытках сдержать растущую инфляцию.США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Введение санкций против Москвы и курс на отказ от российского топлива привели к подорожанию горючего, прежде всего газа. В результате промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20220918/uoll-strit-1817733342.html
https://ria.ru/20220922/krizis-1818772907.html
https://ria.ru/20220920/krizis-1818062425.html
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_8f86019c602dce9c5966d80fad3f1827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, европа, федеральная резервная система сша, bank of america, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, США, Европа, Федеральная резервная система США, Bank of America, Санкции в отношении России, В мире
22:48 25.09.2022
 
Bloomberg: Запад на пороге худшего с 1949 года кризиса

Bloomberg: повышение ставок на Западе вызвало небывалый с 1949 года обвал гособлигаций

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Центральные банки западных стран в попытках остановить высокие темпы инфляции повышают процентные ставки, чем вызывают обвал государственных облигаций, пишет Bloomberg.
"Рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года, тогда Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны", — утверждают эксперты из Bank of America.
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 22:25
NYP: американские инвесторы с Уолл-стрит готовятся к суровой зиме
Федеральная резервная система (ФРС) США и другие западные центральные банки перестали удерживать базовую процентную ставку около нуля для поддержки экономики, как они это делали во время пандемии. Именно этот разворот оказал серьезное влияние, считает Bloomberg.
В материале отмечается, что последним серьезным ударом для мировой экономики стало объявленное на этой неделе решение американского регулятора повысить базовую процентную ставку.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 18:51
В Японии предупредили о невообразимом кризисе в Европе
В среду ФРС США по итогам сентябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25% годовых. С мая этого года регулятор трижды повышал ставку в попытках сдержать растущую инфляцию.
США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Введение санкций против Москвы и курс на отказ от российского топлива привели к подорожанию горючего, прежде всего газа. В результате промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Линия по производству мочевины на заводе удобрений во Франции - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 11:01
Forbes: в Европе разгорается еще один кризис, помимо энергетического
 
ЭкономикаСШАЕвропаФедеральная резервная система СШАBank of AmericaСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала