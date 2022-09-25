https://ria.ru/20220925/kotkov-1818900069.html

Роман Котков: комиксы в России развиваются семимильными шагами

Роман Котков: комиксы в России развиваются семимильными шагами - РИА Новости, 25.09.2022

Роман Котков: комиксы в России развиваются семимильными шагами

К Международному дню комиксов, который отмечается 25 сентября, главный редактор издательства BUBBLE Comics Роман Котков рассказал в интервью РИА Новости, будут... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T12:00

2022-09-25T12:00

2022-09-25T12:00

интервью

россия

роман котков (главный редактор издательства bubble comics)

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К Международному дню комиксов, который отмечается 25 сентября, главный редактор издательства BUBBLE Comics Роман Котков рассказал в интервью РИА Новости, будут ли продолжаться приключения Майора Грома, как сегодня развивается индустрия комиксов в России, нужна ли отрасли поддержка и какая, а также порекомендовал, что почитать тем, кто интересуется отечественными комиксами. Беседовала Катерина Алабина.– Как вы считаете, по какому пути развиваются комиксы в России сегодня?– Лично мое мнение, комиксы в России развиваются семимильными шагами, поскольку мы любую пятилетку делаем за полгода (смеется). В Америке индустрия формировалась очень долго и пришла к адаптациям спустя большое количество времени. У нас уже есть множество российских авторов, самые разные комиксы самых разных жанров и историй. У нас уже есть фильм по комиксам! И это здорово. Я думаю, мы очень быстро и хорошо развиваемся. Самое главное, чтобы комиксы все начали воспринимать всерьез – что это искусство и не менее классный способ рассказывать истории, чем книга или фильм.– В чем наше отличие от американских комиксов, чем мы лучше, а в чем уступаем коллегам? Какая поддержка нужна индустрии комиксов в России, должна ли она быть государственной, и в чем она должна проявляться?– В чем мы уступаем… Думаю, у нас просто не так много времени было. Только 10 лет, например, вселенной комиксов BUBBLE. В Америке персонажи уже плотно укоренились в сознании массовом и обычного человека, и ребенка, тем более. Поэтому… Там просто больше времени было, чтобы, так сказать, внедриться в подкорку. Что касается поддержки, которая нужна индустрии комиксов… Не знаю. Мне кажется, если бы у авторов было больше возможностей печатать свои истории, которые они хотят? Только, наверное, в этом, потому что талантливых людей в России очень много, и это действительно круто. Важно их поддерживать, чтобы они не бросали свои начинания, чтобы продолжали творить и воплощать свои идеи.– Ранее комикс о Майоре Громе вошел в шорт-лист премии "Русский детектив", это ведущая отечественная премия в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино. Ваше мнение – что это значит для издательства BUBBLE, и что это значит для индустрии комикса в России в принципе?– Войти в шорт-лист премии "Русский детектив" с комиксом было приятной неожиданностью! Я надеюсь, что это означает, что комиксы начинают воспринимать всерьез, и мы можем появляться в каких-то премиях и номинациях, потому что истории, которые мы делаем, ничуть не уступают другим остросюжетным историям в других форматах, будь то книга или кино. Надеемся, что в дальнейшем и другие наши комиксы будут появляться в других премиях, которые относятся к книгам, потому что я не вижу существенного различия между комиксом и книгой.– Первый фильм о Майоре Громе снискал невероятную популярность. Второй – тоже, хотя еще даже не вышел. Планируется ли продолжение истории о Майоре Громе? Если да, то есть ли уже наработки, какие приключения могут ждать Майора в следующих частях?– Конечно, мы планируем продолжение о Майоре Громе – оно выходит и в комиксах. Ежемесячно читатели получают свою дозу приключений любимого героя, и дальше все будет только интереснее. Пока не могу поделиться никакими спойлерами, но Майора Грома ждет еще очень много всего! Конечно, персонаж продолжит развиваться.– Ранее Минкультуры РФ сообщило, что в России появится национальная премия в области детской литературы, причем она будет поощрять также современных авторов графических рассказов, комиксов и произведений изобразительного искусства (художников-иллюстраторов). Как это поможет индустрии комиксов на ваш взгляд?– Если национальная премия будет поощрять авторов и авторов-художников, это будет замечательно! Мне кажется, что это хорошее движение вперед, хороший момент, когда признают заслуги талантливых авторов графических романов и комиксов, талантливых художников. Я думаю, это познакомит новую массу людей с их творчеством.– Не так давно художница Алевтина Савватеева представила рисованную историю "Василий Теркин" по оригинальному тексту Александра Твардовского. Основной задачей комикса автор назвала возвращение интереса подрастающего поколения к памятным для России событиям Великой Отечественной войны. Читали ли вы этот комикс? Может ли комикс быть достойным инструментом для просвещения читателей на исторические темы и не только?– Я могу сказать, что комиксы бывают о самых разных вещах. Есть комиксы про супергероев, есть комиксы про блокаду Ленинграда, есть истории личные, авторские, есть истории, как мужик сражается с ласточками (смеется). Комиксы бывают самые-самые разные, как серьезные, так и не серьезные. Но все это – комиксы. И они точно могут как рассказать классную, веселую историю, так и стать инструментом для просвещения, потому что комикс – это такое искусство, которое может рассказать абсолютно любую историю.– А вообще, существуют ли уже сейчас российские комиксы для детей? Возможно ли закрыть нишу детской литературы, в которой сейчас остаются все те же писатели, что из детства наших мам и пап, комиксами? О чем должны быть детские комиксы, и какую функцию они должны нести в первую очередь?– Российские комиксы для детей, разумеется, существуют. У нас, например, в издательстве выпускаются комиксы "Громада" и "Крутиксы", по которому сейчас в студии "Союзмультфильм" создается мультсериал. Очень многие дети любят книги с картинками, мы все любим (смеется). Комиксы совмещают много красивых, динамичных картинок с интересными историями. На мой взгляд, детские комиксы в первую очередь должны быть развлекательными. Самое главное, чтобы было действительно весело их читать! И тогда внимание зацепится, у ребенка появятся эмоции, и история ему понравится. Можно, конечно, оставить и поучительный момент – безусловно, это важно и нужно, потому что комиксы должны вести к добру.– Расскажите, существуют ли сегодня конкуренты у BUBBLE, или же в индустрии комиксов все издательства друг с другом дружат? Комиксы каких авторов и/или издательств вы можете рекомендовать к прочтению?– Ну, про конкуренцию, конечно, существует огромное количество талантливых авторов, и есть издательства типа "КомФедерации", "Alpaca" и других… Но, в целом, я не думаю, что мы друг с другом конкурируем. Мы все, каждый из нас, находим своего читателя и выстраиваем с ним диалог, и это все большое, общее дело. Я могу порекомендовать комиксы издательства "Терлецки Комикс", мне они очень нравятся! Это прекрасный комиксист Виталий Терлецкий, который много времени издает и сам работает над своими историями, и у него получаются очень небанальные вещи.– Существуют ли сейчас в индустрии комиксов технические проблемы? Например, нехватка кадров, отсутствие образовательных курсов и направлений для их подготовки, дороговизна бумаги… С чем это может быть связано?– Всегда, наверное, мало художников. Здорово, когда появляются свежие, крутые лица – идей много, и хочется, чтобы кто-то их круто воплощал. Над образовательными курсами издательство BUBBLE уже работает, мы сами хотим воспитать новое поколение комиксистов. А с точки зрения типографии… Ну, книги подорожали, бумага выросла в цене, и это понятно. Но, надеюсь, это не скажется на покупательской способности аудитории, и они смогут позволить себе новые любимые истории. Вижу только позитив, и движемся вперед!

https://ria.ru/20220909/bagrov-1815750679.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/komiksy-1784276566.html

https://ria.ru/20220923/fentezi-1817960174.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, роман котков (главный редактор издательства bubble comics)