https://ria.ru/20220925/koronavirus-1819300147.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 102 больных COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 102 больных COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 102 больных COVID-19

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1306 человек, сообщает в воскресенье портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T11:47

2022-09-25T11:47

2022-09-25T11:47

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60a597f13bd3df7597581bafbd82e272.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1306 человек, сообщает в воскресенье портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период восемь человек скончались.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1655 человек.

https://ria.ru/20220925/koronavirus-1819299308.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19