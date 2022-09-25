https://ria.ru/20220925/koronavirus-1819299308.html

В Москве за сутки госпитализировали 181 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 181 человека с COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2022

В Москве за сутки госпитализировали 181 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 3409 случаев COVID-19, 29 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T11:41

2022-09-25T11:41

2022-09-25T11:41

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 3409 случаев COVID-19, 29 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 3409, госпитализированы 181 человек, выздоровели 4038 человека, 29 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 4101 новый случай заболевания.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 180 423 случая коронавируса, выздоровели 2 961 674 человек, умерли 45 893 человек.

https://ria.ru/20220925/koronavirus-1819297880.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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