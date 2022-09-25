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В России за сутки госпитализировали 1936 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220925/koronavirus-1819297880.html
В России за сутки госпитализировали 1936 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1936 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2022
В России за сутки госпитализировали 1936 пациентов с COVID-19
В РФ за сутки выявлено 46 758 новых случаев COVID-19, умерло 95 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T11:34
2022-09-25T11:34
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В РФ за сутки выявлено 46 758 новых случаев COVID-19, умерло 95 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 46 758 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 95 человек", - говорится в сообщении.За сутки в РФ госпитализированы 1 936 человек с COVID-19 - на 45,1% меньше, чем накануне, выздоровели 45 908, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 25 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 936 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,1% ... Выздоровело за сутки 45 908 человек, или на 21,4% меньше в сравнении с 24 сентября 2022 годом", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в восьми регионах, снижение - в 72, ситуация не изменилась в пяти субъектах страны.
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
11:34 25.09.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1936 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 46758 новых случаев COVID-19, умерли 95 человек

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В РФ за сутки выявлено 46 758 новых случаев COVID-19, умерло 95 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 46 758 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 95 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в РФ госпитализированы 1 936 человек с COVID-19 - на 45,1% меньше, чем накануне, выздоровели 45 908, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 25 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 936 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,1% ... Выздоровело за сутки 45 908 человек, или на 21,4% меньше в сравнении с 24 сентября 2022 годом", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в восьми регионах, снижение - в 72, ситуация не изменилась в пяти субъектах страны.
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