https://ria.ru/20220925/koronavirus-1819297880.html

В России за сутки госпитализировали 1936 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1936 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2022

В России за сутки госпитализировали 1936 пациентов с COVID-19

В РФ за сутки выявлено 46 758 новых случаев COVID-19, умерло 95 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T11:34

2022-09-25T11:34

2022-09-25T11:34

распространение коронавируса

россия

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В РФ за сутки выявлено 46 758 новых случаев COVID-19, умерло 95 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 46 758 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 95 человек", - говорится в сообщении.За сутки в РФ госпитализированы 1 936 человек с COVID-19 - на 45,1% меньше, чем накануне, выздоровели 45 908, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 25 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 936 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,1% ... Выздоровело за сутки 45 908 человек, или на 21,4% меньше в сравнении с 24 сентября 2022 годом", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в восьми регионах, снижение - в 72, ситуация не изменилась в пяти субъектах страны.

https://ria.ru/20220914/vaktsinatsiya-1816803601.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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