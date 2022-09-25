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В Якутске назначили нового военного комиссара - РИА Новости, 25.09.2022
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В Якутске назначили нового военного комиссара
В Якутске назначили нового военного комиссара - РИА Новости, 25.09.2022
В Якутске назначили нового военного комиссара
Нового военного комиссара назначили в городе Якутске, им стал подполковник Евгений Крупенков, сообщает вице-премьер регионального правительства Ольга Балабкина... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T15:08
2022-09-25T15:08
якутск
россия
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ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Нового военного комиссара назначили в городе Якутске, им стал подполковник Евгений Крупенков, сообщает вице-премьер регионального правительства Ольга Балабкина в Telegram."Двадцать второго сентября назначен новый военный комиссар Якутска подполковник Евгений Крупенков", - рассказала Балабкина.Ранее сообщалось, что в июле в Якутске задержали военкома города Афанасия Захарова, в его квартире прошли обыски.
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якутск, россия
Якутск, Россия
15:08 25.09.2022
 
В Якутске назначили нового военного комиссара

В Якутске назначили Евгения Крупенкова новым военным комиссаром

© РИА Новости / Нина Слепцова / Перейти в медиабанкЦентральная площадь в Якутске
Центральная площадь в Якутске - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Нина Слепцова
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Центральная площадь в Якутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Нового военного комиссара назначили в городе Якутске, им стал подполковник Евгений Крупенков, сообщает вице-премьер регионального правительства Ольга Балабкина в Telegram.
"Двадцать второго сентября назначен новый военный комиссар Якутска подполковник Евгений Крупенков", - рассказала Балабкина.
Ранее сообщалось, что в июле в Якутске задержали военкома города Афанасия Захарова, в его квартире прошли обыски.
Военные сборы военнослужащих запаса - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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