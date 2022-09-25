https://ria.ru/20220925/komissar-1819331472.html

В Якутске назначили нового военного комиссара

В Якутске назначили нового военного комиссара - РИА Новости, 25.09.2022

В Якутске назначили нового военного комиссара

Нового военного комиссара назначили в городе Якутске, им стал подполковник Евгений Крупенков, сообщает вице-премьер регионального правительства Ольга Балабкина... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T15:08

2022-09-25T15:08

2022-09-25T15:08

якутск

россия

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ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Нового военного комиссара назначили в городе Якутске, им стал подполковник Евгений Крупенков, сообщает вице-премьер регионального правительства Ольга Балабкина в Telegram."Двадцать второго сентября назначен новый военный комиссар Якутска подполковник Евгений Крупенков", - рассказала Балабкина.Ранее сообщалось, что в июле в Якутске задержали военкома города Афанасия Захарова, в его квартире прошли обыски.

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819330721.html

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якутск, россия