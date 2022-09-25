https://ria.ru/20220925/kndr-1819265603.html

Южная Корея и США обсудили пуск КНДР баллистической ракеты

Южная Корея и США обсудили пуск КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 25.09.2022

Южная Корея и США обсудили пуск КНДР баллистической ракеты

Глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Сын Гем провел совещание с командующим объединенными войсками США и Южной Кореи на Корейском... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T08:15

2022-09-25T08:15

2022-09-25T08:15

в мире

сша

южная корея

кндр (северная корея)

корейский полуостров

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СЕУЛ, 25 сен - РИА Новости. Глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Сын Гем провел совещание с командующим объединенными войсками США и Южной Кореи на Корейском полуострове Полом ЛаКамера, обсудив пуск КНДР баллистической ракеты, заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов.Сообщается, что совещание прошло сразу после пуска северокорейской ракеты, военные "подробно" обсудили ситуацию. Стороны подтвердили, что еще больше укрепят оборонительную готовность объединенных военных сил, в том числе с помощью совместных морских учений, чтобы противостоять "любым угрозам и провокациям" Северной Кореи."Наши вооруженные силы в рамках тесного сотрудничества с США будут следить за соответствующей деятельностью Северной Кореи на случай дополнительных провокаций и продолжат поддерживать твердую готовность на основе способности с подавляющей (силой – ред.) ответить на любую провокацию со стороны Северной Кореи", - говорится в сообщении южнокорейских военных.Ранее КНДР совершила один пуск баллистической ракеты малой дальности неустановленного типа из района уезда Тхэчхон в провинции Пхенан-Пукто в сторону Японского моря около 06.53 (00.53 мск) в воскресенье. Ракета пролетела 600 с лишним километров, максимальная высота полета составила около 60 километров, скорость примерно 5 махов. Подробности анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.

https://ria.ru/20220909/kndr-1815726161.html

https://ria.ru/20220922/clthbdfybt-1818586876.html

сша

южная корея

кндр (северная корея)

корейский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, южная корея, кндр (северная корея), корейский полуостров