https://ria.ru/20220925/kndr-1819265603.html
Южная Корея и США обсудили пуск КНДР баллистической ракеты
Южная Корея и США обсудили пуск КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 25.09.2022
Южная Корея и США обсудили пуск КНДР баллистической ракеты
Глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Сын Гем провел совещание с командующим объединенными войсками США и Южной Кореи на Корейском... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T08:15
2022-09-25T08:15
2022-09-25T08:15
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СЕУЛ, 25 сен - РИА Новости. Глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Сын Гем провел совещание с командующим объединенными войсками США и Южной Кореи на Корейском полуострове Полом ЛаКамера, обсудив пуск КНДР баллистической ракеты, заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов.Сообщается, что совещание прошло сразу после пуска северокорейской ракеты, военные "подробно" обсудили ситуацию. Стороны подтвердили, что еще больше укрепят оборонительную готовность объединенных военных сил, в том числе с помощью совместных морских учений, чтобы противостоять "любым угрозам и провокациям" Северной Кореи."Наши вооруженные силы в рамках тесного сотрудничества с США будут следить за соответствующей деятельностью Северной Кореи на случай дополнительных провокаций и продолжат поддерживать твердую готовность на основе способности с подавляющей (силой – ред.) ответить на любую провокацию со стороны Северной Кореи", - говорится в сообщении южнокорейских военных.Ранее КНДР совершила один пуск баллистической ракеты малой дальности неустановленного типа из района уезда Тхэчхон в провинции Пхенан-Пукто в сторону Японского моря около 06.53 (00.53 мск) в воскресенье. Ракета пролетела 600 с лишним километров, максимальная высота полета составила около 60 километров, скорость примерно 5 махов. Подробности анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.
https://ria.ru/20220909/kndr-1815726161.html
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южная корея
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, южная корея, кндр (северная корея), корейский полуостров
В мире, США, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Корейский полуостров
Южная Корея и США обсудили пуск КНДР баллистической ракеты
Глава комитета штабов Южной Кореи обсудил с военными США пуск КНДР баллистической ракеты
СЕУЛ, 25 сен - РИА Новости. Глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Сын Гем провел совещание с командующим объединенными войсками США и Южной Кореи на Корейском полуострове Полом ЛаКамера, обсудив пуск КНДР баллистической ракеты, заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов.
Сообщается, что совещание прошло сразу после пуска северокорейской ракеты, военные "подробно" обсудили ситуацию. Стороны подтвердили, что еще больше укрепят оборонительную готовность объединенных военных сил, в том числе с помощью совместных морских учений, чтобы противостоять "любым угрозам и провокациям" Северной Кореи.
"Наши вооруженные силы в рамках тесного сотрудничества с США будут следить за соответствующей деятельностью Северной Кореи на случай дополнительных провокаций и продолжат поддерживать твердую готовность на основе способности с подавляющей (силой – ред.) ответить на любую провокацию со стороны Северной Кореи", - говорится в сообщении южнокорейских военных.
Ранее КНДР совершила один пуск баллистической ракеты малой дальности неустановленного типа из района уезда Тхэчхон в провинции Пхенан-Пукто в сторону Японского моря
около 06.53 (00.53 мск) в воскресенье. Ракета пролетела 600 с лишним километров, максимальная высота полета составила около 60 километров, скорость примерно 5 махов. Подробности анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.