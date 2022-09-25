https://ria.ru/20220925/kndr-1819257369.html

Япония заявила протест КНДР из-за последнего ракетного пуска

Япония заявила протест КНДР из-за последнего ракетного пуска - РИА Новости, 25.09.2022

Япония заявила протест КНДР из-за последнего ракетного пуска

Правительство Японии заявило по дипломатическим каналам протест КНДР в связи с последним пуском, предположительно, баллистической ракеты, дальность полета... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T02:50

2022-09-25T02:50

2022-09-25T03:04

в мире

япония

кндр (северная корея)

фумио кисида

оон

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ТОКИО, 25 сен – РИА Новости. Правительство Японии заявило по дипломатическим каналам протест КНДР в связи с последним пуском, предположительно, баллистической ракеты, дальность полета которой составила около 400 километров с максимальной высотой в 50 километров, заявил в ходе пресс-конференции глава оборонного ведомства страны Ясукадзу Хамада.По словам Хамады, согласно оценкам военных, выпущенная КНДР ракета пролетела 400 км с максимальной высотой в 50 км и упала вне исключительной экономической зоны. В связи с ракетным пуском при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды был создан экстренный штаб по сбору и анализу информации."В свою очередь, премьер-министр наказал ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств", - добавил министр обороны.

https://ria.ru/20220909/kndr-1815660812.html

япония

кндр (северная корея)

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в мире, япония, кндр (северная корея), фумио кисида, оон