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Япония заявила протест КНДР из-за последнего ракетного пуска - РИА Новости, 25.09.2022
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Япония заявила протест КНДР из-за последнего ракетного пуска
Япония заявила протест КНДР из-за последнего ракетного пуска - РИА Новости, 25.09.2022
Япония заявила протест КНДР из-за последнего ракетного пуска
Правительство Японии заявило по дипломатическим каналам протест КНДР в связи с последним пуском, предположительно, баллистической ракеты, дальность полета... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T02:50
2022-09-25T03:04
в мире
япония
кндр (северная корея)
фумио кисида
оон
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ТОКИО, 25 сен – РИА Новости. Правительство Японии заявило по дипломатическим каналам протест КНДР в связи с последним пуском, предположительно, баллистической ракеты, дальность полета которой составила около 400 километров с максимальной высотой в 50 километров, заявил в ходе пресс-конференции глава оборонного ведомства страны Ясукадзу Хамада.По словам Хамады, согласно оценкам военных, выпущенная КНДР ракета пролетела 400 км с максимальной высотой в 50 км и упала вне исключительной экономической зоны. В связи с ракетным пуском при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды был создан экстренный штаб по сбору и анализу информации."В свою очередь, премьер-министр наказал ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств", - добавил министр обороны.
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в мире, япония, кндр (северная корея), фумио кисида, оон
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея), Фумио Кисида, ООН
02:50 25.09.2022 (обновлено: 03:04 25.09.2022)
 
Япония заявила протест КНДР из-за последнего ракетного пуска

Правительство Японии заявило протест КНДР из-за последнего ракетного пуска

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
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ТОКИО, 25 сен – РИА Новости. Правительство Японии заявило по дипломатическим каналам протест КНДР в связи с последним пуском, предположительно, баллистической ракеты, дальность полета которой составила около 400 километров с максимальной высотой в 50 километров, заявил в ходе пресс-конференции глава оборонного ведомства страны Ясукадзу Хамада.
"Ракетный пуск Северной Кореи на фоне продолжающейся ситуации на Украине является абсолютно непростительным. Это является нарушением положений резолюций Совета Безопасности ООН. Мы выступаем с решительным осуждением данных действий и направили наш протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине", - подчеркнул он.
По словам Хамады, согласно оценкам военных, выпущенная КНДР ракета пролетела 400 км с максимальной высотой в 50 км и упала вне исключительной экономической зоны. В связи с ракетным пуском при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды был создан экстренный штаб по сбору и анализу информации.
"В свою очередь, премьер-министр наказал ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств", - добавил министр обороны.
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В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)Фумио КисидаООН
 
 
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