https://ria.ru/20220925/kndr-1819254450.html

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 25.09.2022

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР совершила один пуск неустановленной баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T01:17

2022-09-25T01:17

2022-09-25T01:27

в мире

кндр (северная корея)

японское море

корейский полуостров

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. КНДР совершила один пуск неустановленной баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных.Ранее агентство сообщало, что южнокорейские военные заявили, что некоторая активность Северной Кореи в районе порта Синпхо на восточном побережье Корейского полуострова указывает на возможную подготовку к запуску баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ)."Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в Японское море", - пишет агентство.

https://ria.ru/20220909/kndr-1815660812.html

кндр (северная корея)

японское море

корейский полуостров

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в мире, кндр (северная корея), японское море, корейский полуостров