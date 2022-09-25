https://ria.ru/20220925/kndr-1819254450.html
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 25.09.2022
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР совершила один пуск неустановленной баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T01:17
2022-09-25T01:17
2022-09-25T01:27
в мире
кндр (северная корея)
японское море
корейский полуостров
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. КНДР совершила один пуск неустановленной баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных.Ранее агентство сообщало, что южнокорейские военные заявили, что некоторая активность Северной Кореи в районе порта Синпхо на восточном побережье Корейского полуострова указывает на возможную подготовку к запуску баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ)."Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в Японское море", - пишет агентство.
https://ria.ru/20220909/kndr-1815660812.html
кндр (северная корея)
японское море
корейский полуостров
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в мире, кндр (северная корея), японское море, корейский полуостров
В мире, КНДР (Северная Корея), Японское море, Корейский полуостров
01:17 25.09.2022 (обновлено: 01:27 25.09.2022)
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Ренхап: КНДР в воскресенье запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря