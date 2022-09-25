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Украина совершила ошибки в начале российской спецоперации, заявил Кличко - РИА Новости, 25.09.2022
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Украина совершила ошибки в начале российской спецоперации, заявил Кличко
Украина совершила ошибки в начале российской спецоперации, заявил Кличко - РИА Новости, 25.09.2022
Украина совершила ошибки в начале российской спецоперации, заявил Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти совершили много ошибок в начале специальной военной операции России, и за них придется ответить после ее... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T13:56
2022-09-25T16:42
в мире
виталий кличко
россия
киев
украина
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МАДРИД, 25 сен — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти совершили много ошибок в начале специальной военной операции России, и за них придется ответить после ее окончания."Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления", — заявил он в интервью испанской газете El Pais.По его словам, сейчас "не время говорить об ошибках", однако после окончания спецоперации настанет время "поговорить обо всех них".
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в мире, виталий кличко, россия, киев, украина
В мире, Виталий Кличко, Россия, Киев, Украина
13:56 25.09.2022 (обновлено: 16:42 25.09.2022)
 
Украина совершила ошибки в начале российской спецоперации, заявил Кличко

Мэр Киева Кличко: украинские власти совершили ошибки в начале российской спецоперации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
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МАДРИД, 25 сен — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти совершили много ошибок в начале специальной военной операции России, и за них придется ответить после ее окончания.
"Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления", — заявил он в интервью испанской газете El Pais.
По его словам, сейчас "не время говорить об ошибках", однако после окончания спецоперации настанет время "поговорить обо всех них".
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