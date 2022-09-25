https://ria.ru/20220925/klichko-1819320224.html
Украина совершила ошибки в начале российской спецоперации, заявил Кличко
Украина совершила ошибки в начале российской спецоперации, заявил Кличко - РИА Новости, 25.09.2022
Украина совершила ошибки в начале российской спецоперации, заявил Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти совершили много ошибок в начале специальной военной операции России, и за них придется ответить после ее... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T13:56
2022-09-25T13:56
2022-09-25T16:42
в мире
виталий кличко
россия
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586560638_191:302:1749:1178_1920x0_80_0_0_ea04ff4f7e833548f2ebec31a9786eb4.jpg
МАДРИД, 25 сен — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти совершили много ошибок в начале специальной военной операции России, и за них придется ответить после ее окончания."Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления", — заявил он в интервью испанской газете El Pais.По его словам, сейчас "не время говорить об ошибках", однако после окончания спецоперации настанет время "поговорить обо всех них".
https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819311875.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586560638_0:159:2019:1674_1920x0_80_0_0_4d4edf0a3b565ca6434e89b75aa3ef7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виталий кличко, россия, киев, украина
В мире, Виталий Кличко, Россия, Киев, Украина
13:56 25.09.2022 (обновлено: 16:42 25.09.2022)
Украина совершила ошибки в начале российской спецоперации, заявил Кличко
Мэр Киева Кличко: украинские власти совершили ошибки в начале российской спецоперации