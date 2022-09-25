https://ria.ru/20220925/klichko-1819320224.html

Украина совершила ошибки в начале российской спецоперации, заявил Кличко

Украина совершила ошибки в начале российской спецоперации, заявил Кличко - РИА Новости, 25.09.2022

Украина совершила ошибки в начале российской спецоперации, заявил Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти совершили много ошибок в начале специальной военной операции России, и за них придется ответить после ее... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T13:56

2022-09-25T13:56

2022-09-25T16:42

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виталий кличко

россия

киев

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МАДРИД, 25 сен — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти совершили много ошибок в начале специальной военной операции России, и за них придется ответить после ее окончания."Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления", — заявил он в интервью испанской газете El Pais.По его словам, сейчас "не время говорить об ошибках", однако после окончания спецоперации настанет время "поговорить обо всех них".

https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819311875.html

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Екатерина Зайцева

в мире, виталий кличко, россия, киев, украина