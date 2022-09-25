Рейтинг@Mail.ru
Компартия Китая избрала всех делегатов на предстоящий XX съезд - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/kitay-1819328132.html
Компартия Китая избрала всех делегатов на предстоящий XX съезд
Компартия Китая избрала всех делегатов на предстоящий XX съезд - РИА Новости, 25.09.2022
Компартия Китая избрала всех делегатов на предстоящий XX съезд
Избраны все делегаты, которые примут участие в октябрьском XX Всекитайском съезде Компартии Китая, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:41
2022-09-25T14:41
в мире
китай
пекин
коммунистическая партия китая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150705/78/1507057866_0:311:2400:1661_1920x0_80_0_0_9ff23c879996742496b5ab9488856896.jpg
ПЕКИН, 25 сен - РИА Новости. Избраны все делегаты, которые примут участие в октябрьском XX Всекитайском съезде Компартии Китая, передает Центральное телевидение Китая.Двадцатый Всекитайский съезд Компартии Китая откроется 16 октября в Пекине, по его итогам будут названы имена людей, которые войдут в Постоянный комитет Политбюро и будут определять политическое будущее Китая в ближайшие пять лет.Как говорится в сообщении, всего по стране для участия в предстоящем съезде избраны 2296 делегатов. Отмечается, что избранные представители обладают "высокими идейно-политическими качествами" и являются "видными членами Коммунистической партии".Ранее Политбюро ЦК КПК отмечало, что XX Всекитайский съезд КПК будет чрезвычайно важным, будет подчеркнута необходимость разработать планы действий и основные политические установки, содействовать всеобщей зажиточности населения, продвигать партийное строительство как новую великую программу, способствовать формированию сообщества единой судьбы человечества, бороться за всестороннее построение модернизированного социалистического государства и содействие процессу великого возрождения китайской нации.Коммунистическая партия на 28 лет старше Китайской Народной Республики, партия была основана в 1921 году, а КНР – в 1949 году. За 101 год своей истории из нескольких маленьких "кружков" численностью чуть более 50 человек Компартия Китая выросла до гиганта, управляющего всеми процессами в почти полуторамиллиардной стране. Численность КПК по состоянию на 2022 год превысила 96,7 миллиона человек.КПК имеет многоступенчатую структуру с четкой иерархией. Высшим руководящим органом партии являются созываемый раз в пять лет Всекитайский съезд партии и избранный им Центральный Комитет (ЦК КПК).
https://ria.ru/20220922/kitay-1818573695.html
https://ria.ru/20220915/kitay-1817023894.html
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150705/78/1507057866_0:0:2240:1679_1920x0_80_0_0_98600dc861e956e923d6a66b59705eb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, коммунистическая партия китая
В мире, Китай, Пекин, Коммунистическая партия Китая
14:41 25.09.2022
 
Компартия Китая избрала всех делегатов на предстоящий XX съезд

Коммунистическая партия Китая избрала всех делегатов на предстоящий XX съезд

© AFP 2022 / Nicolas AsfouriОткрытие съезда Коммунистической партии Китая в Пекине
Открытие съезда Коммунистической партии Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / Nicolas Asfouri
Открытие съезда Коммунистической партии Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 сен - РИА Новости. Избраны все делегаты, которые примут участие в октябрьском XX Всекитайском съезде Компартии Китая, передает Центральное телевидение Китая.
Двадцатый Всекитайский съезд Компартии Китая откроется 16 октября в Пекине, по его итогам будут названы имена людей, которые войдут в Постоянный комитет Политбюро и будут определять политическое будущее Китая в ближайшие пять лет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 01:17
Лавров: Россия убеждена, что съезд Компартии поспособствует развитию Китая
Как говорится в сообщении, всего по стране для участия в предстоящем съезде избраны 2296 делегатов. Отмечается, что избранные представители обладают "высокими идейно-политическими качествами" и являются "видными членами Коммунистической партии".
Ранее Политбюро ЦК КПК отмечало, что XX Всекитайский съезд КПК будет чрезвычайно важным, будет подчеркнута необходимость разработать планы действий и основные политические установки, содействовать всеобщей зажиточности населения, продвигать партийное строительство как новую великую программу, способствовать формированию сообщества единой судьбы человечества, бороться за всестороннее построение модернизированного социалистического государства и содействие процессу великого возрождения китайской нации.
Коммунистическая партия на 28 лет старше Китайской Народной Республики, партия была основана в 1921 году, а КНР – в 1949 году. За 101 год своей истории из нескольких маленьких "кружков" численностью чуть более 50 человек Компартия Китая выросла до гиганта, управляющего всеми процессами в почти полуторамиллиардной стране. Численность КПК по состоянию на 2022 год превысила 96,7 миллиона человек.
КПК имеет многоступенчатую структуру с четкой иерархией. Высшим руководящим органом партии являются созываемый раз в пять лет Всекитайский съезд партии и избранный им Центральный Комитет (ЦК КПК).
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 15:56
Путин пожелал Китаю успехов в реализации плана динамичного развития нации
 
В миреКитайПекинКоммунистическая партия Китая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала