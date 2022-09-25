https://ria.ru/20220925/kitay-1819328132.html
Компартия Китая избрала всех делегатов на предстоящий XX съезд
Компартия Китая избрала всех делегатов на предстоящий XX съезд - РИА Новости, 25.09.2022
Компартия Китая избрала всех делегатов на предстоящий XX съезд
Избраны все делегаты, которые примут участие в октябрьском XX Всекитайском съезде Компартии Китая, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:41
2022-09-25T14:41
2022-09-25T14:41
в мире
китай
пекин
коммунистическая партия китая
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ПЕКИН, 25 сен - РИА Новости. Избраны все делегаты, которые примут участие в октябрьском XX Всекитайском съезде Компартии Китая, передает Центральное телевидение Китая.Двадцатый Всекитайский съезд Компартии Китая откроется 16 октября в Пекине, по его итогам будут названы имена людей, которые войдут в Постоянный комитет Политбюро и будут определять политическое будущее Китая в ближайшие пять лет.Как говорится в сообщении, всего по стране для участия в предстоящем съезде избраны 2296 делегатов. Отмечается, что избранные представители обладают "высокими идейно-политическими качествами" и являются "видными членами Коммунистической партии".Ранее Политбюро ЦК КПК отмечало, что XX Всекитайский съезд КПК будет чрезвычайно важным, будет подчеркнута необходимость разработать планы действий и основные политические установки, содействовать всеобщей зажиточности населения, продвигать партийное строительство как новую великую программу, способствовать формированию сообщества единой судьбы человечества, бороться за всестороннее построение модернизированного социалистического государства и содействие процессу великого возрождения китайской нации.Коммунистическая партия на 28 лет старше Китайской Народной Республики, партия была основана в 1921 году, а КНР – в 1949 году. За 101 год своей истории из нескольких маленьких "кружков" численностью чуть более 50 человек Компартия Китая выросла до гиганта, управляющего всеми процессами в почти полуторамиллиардной стране. Численность КПК по состоянию на 2022 год превысила 96,7 миллиона человек.КПК имеет многоступенчатую структуру с четкой иерархией. Высшим руководящим органом партии являются созываемый раз в пять лет Всекитайский съезд партии и избранный им Центральный Комитет (ЦК КПК).
https://ria.ru/20220922/kitay-1818573695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, коммунистическая партия китая
В мире, Китай, Пекин, Коммунистическая партия Китая
Компартия Китая избрала всех делегатов на предстоящий XX съезд
Коммунистическая партия Китая избрала всех делегатов на предстоящий XX съезд
ПЕКИН, 25 сен - РИА Новости. Избраны все делегаты, которые примут участие в октябрьском XX Всекитайском съезде Компартии Китая, передает Центральное телевидение Китая.
Двадцатый Всекитайский съезд Компартии Китая откроется 16 октября в Пекине
, по его итогам будут названы имена людей, которые войдут в Постоянный комитет Политбюро и будут определять политическое будущее Китая в ближайшие пять лет.
Как говорится в сообщении, всего по стране для участия в предстоящем съезде избраны 2296 делегатов. Отмечается, что избранные представители обладают "высокими идейно-политическими качествами" и являются "видными членами Коммунистической партии".
Ранее Политбюро ЦК КПК отмечало, что XX Всекитайский съезд КПК будет чрезвычайно важным, будет подчеркнута необходимость разработать планы действий и основные политические установки, содействовать всеобщей зажиточности населения, продвигать партийное строительство как новую великую программу, способствовать формированию сообщества единой судьбы человечества, бороться за всестороннее построение модернизированного социалистического государства и содействие процессу великого возрождения китайской нации.
Коммунистическая партия на 28 лет старше Китайской Народной Республики, партия была основана в 1921 году, а КНР – в 1949 году. За 101 год своей истории из нескольких маленьких "кружков" численностью чуть более 50 человек Компартия Китая выросла до гиганта, управляющего всеми процессами в почти полуторамиллиардной стране. Численность КПК по состоянию на 2022 год превысила 96,7 миллиона человек.
КПК имеет многоступенчатую структуру с четкой иерархией. Высшим руководящим органом партии являются созываемый раз в пять лет Всекитайский съезд партии и избранный им Центральный Комитет (ЦК КПК).