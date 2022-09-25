https://ria.ru/20220925/kitay-1819328132.html

Компартия Китая избрала всех делегатов на предстоящий XX съезд

Компартия Китая избрала всех делегатов на предстоящий XX съезд - РИА Новости, 25.09.2022

Компартия Китая избрала всех делегатов на предстоящий XX съезд

Избраны все делегаты, которые примут участие в октябрьском XX Всекитайском съезде Компартии Китая, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:41

2022-09-25T14:41

2022-09-25T14:41

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ПЕКИН, 25 сен - РИА Новости. Избраны все делегаты, которые примут участие в октябрьском XX Всекитайском съезде Компартии Китая, передает Центральное телевидение Китая.Двадцатый Всекитайский съезд Компартии Китая откроется 16 октября в Пекине, по его итогам будут названы имена людей, которые войдут в Постоянный комитет Политбюро и будут определять политическое будущее Китая в ближайшие пять лет.Как говорится в сообщении, всего по стране для участия в предстоящем съезде избраны 2296 делегатов. Отмечается, что избранные представители обладают "высокими идейно-политическими качествами" и являются "видными членами Коммунистической партии".Ранее Политбюро ЦК КПК отмечало, что XX Всекитайский съезд КПК будет чрезвычайно важным, будет подчеркнута необходимость разработать планы действий и основные политические установки, содействовать всеобщей зажиточности населения, продвигать партийное строительство как новую великую программу, способствовать формированию сообщества единой судьбы человечества, бороться за всестороннее построение модернизированного социалистического государства и содействие процессу великого возрождения китайской нации.Коммунистическая партия на 28 лет старше Китайской Народной Республики, партия была основана в 1921 году, а КНР – в 1949 году. За 101 год своей истории из нескольких маленьких "кружков" численностью чуть более 50 человек Компартия Китая выросла до гиганта, управляющего всеми процессами в почти полуторамиллиардной стране. Численность КПК по состоянию на 2022 год превысила 96,7 миллиона человек.КПК имеет многоступенчатую структуру с четкой иерархией. Высшим руководящим органом партии являются созываемый раз в пять лет Всекитайский съезд партии и избранный им Центральный Комитет (ЦК КПК).

https://ria.ru/20220922/kitay-1818573695.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, пекин, коммунистическая партия китая