https://ria.ru/20220925/kirgiziya-1819328450.html

Киргизия и Таджикистан договорились убрать погранзаставы в зоне конфликта

Киргизия и Таджикистан договорились убрать погранзаставы в зоне конфликта - РИА Новости, 25.09.2022

Киргизия и Таджикистан договорились убрать погранзаставы в зоне конфликта

Киргизия и Таджикистан договорились убрать по четыре погранзаставы с каждой из сторон в местах, где возникали приграничные конфликты, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:46

2022-09-25T14:46

2022-09-25T14:46

в мире

таджикистан

киргизия

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 25 сен - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан договорились убрать по четыре погранзаставы с каждой из сторон в местах, где возникали приграничные конфликты, сообщил в воскресенье председатель киргизского Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев.“Нашей задачей было убрать именно те посты, где постоянно разгораются конфликты”, - заявил глава Госкомитета.По его словам, по четыре погранзаставы с каждой из сторон будут законсервированы. Оттуда уберут всех военных и гражданских лиц.Как добавил Ташиев, также в ходе переговоров стороны договорились ускорить работу по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы.Ранее в воскресенье Киргизия и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликтов.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 62 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.

https://ria.ru/20220920/granitsa-1818079156.html

https://ria.ru/20220925/dogovor-1819318257.html

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в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии