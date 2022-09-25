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Киргизия и Таджикистан договорились убрать погранзаставы в зоне конфликта - РИА Новости, 25.09.2022
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Киргизия и Таджикистан договорились убрать погранзаставы в зоне конфликта
Киргизия и Таджикистан договорились убрать погранзаставы в зоне конфликта - РИА Новости, 25.09.2022
Киргизия и Таджикистан договорились убрать погранзаставы в зоне конфликта
Киргизия и Таджикистан договорились убрать по четыре погранзаставы с каждой из сторон в местах, где возникали приграничные конфликты, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:46
2022-09-25T14:46
в мире
таджикистан
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 25 сен - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан договорились убрать по четыре погранзаставы с каждой из сторон в местах, где возникали приграничные конфликты, сообщил в воскресенье председатель киргизского Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев.“Нашей задачей было убрать именно те посты, где постоянно разгораются конфликты”, - заявил глава Госкомитета.По его словам, по четыре погранзаставы с каждой из сторон будут законсервированы. Оттуда уберут всех военных и гражданских лиц.Как добавил Ташиев, также в ходе переговоров стороны договорились ускорить работу по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы.Ранее в воскресенье Киргизия и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликтов.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 62 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
https://ria.ru/20220920/granitsa-1818079156.html
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в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
14:46 25.09.2022
 
Киргизия и Таджикистан договорились убрать погранзаставы в зоне конфликта

Киргизия и Таджикистан договорились убрать погранзаставы местах приграничных конфликтов

© Sputnik / Эмиль СадыровПограничная вышка в Киргизии
Пограничная вышка в Киргизии - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Sputnik / Эмиль Садыров
Пограничная вышка в Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 25 сен - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан договорились убрать по четыре погранзаставы с каждой из сторон в местах, где возникали приграничные конфликты, сообщил в воскресенье председатель киргизского Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев.
“Нашей задачей было убрать именно те посты, где постоянно разгораются конфликты”, - заявил глава Госкомитета.
Разгрузка гуманитарной помощи для беженцев в селе Боз-Адыр в Киргизии - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 13:25
В зоне конфликта: что происходит на границе Киргизии и Таджикистана
По его словам, по четыре погранзаставы с каждой из сторон будут законсервированы. Оттуда уберут всех военных и гражданских лиц.
Как добавил Ташиев, также в ходе переговоров стороны договорились ускорить работу по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы.
Ранее в воскресенье Киргизия и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликтов.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 62 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
Киргизские военные в селе Ак-Сай на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
13:40
Киргизия и Таджикистан подписали договор о прекращении конфликтов
 
В миреТаджикистанКиргизияСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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