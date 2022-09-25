https://ria.ru/20220925/khorrory-1819031578.html

Вы нас чем пугать вздумали: тенденции современного российского хоррора

Вы нас чем пугать вздумали: тенденции современного российского хоррора - РИА Новости, 25.09.2022

Вы нас чем пугать вздумали: тенденции современного российского хоррора

В Москве завершается кинофестиваль хорроров "Капля". Режиссеры и организаторы рассказали РИА Новости, как себя чувствует жанр ужасов в России и как он меняется... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T08:00

2022-09-25T08:00

2022-09-25T08:17

культура

новости культуры

кино

сериалы

кино и сериалы

кинофестиваль

что посмотреть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818495829_6:0:1273:712_1920x0_80_0_0_9e99ecd07608389bc8d028e4a9a4f5ff.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Москве завершается кинофестиваль хорроров "Капля". Режиссеры и организаторы рассказали РИА Новости, как себя чувствует жанр ужасов в России и как он меняется со временем.Три составляющие киноРоссийский хоррор делится на два течения. Во-первых — высокобюджетное кино, известное широкому кругу зрителей. И во-вторых — авторские экспериментальные фильмы, снятые за минимальные деньги. Эти картины показывают на фестивалях и интернет-платформах, круг поклонников у них узкий. По словам режиссера Георгия Смирнова, есть три уровня восприятия.На большом экране мы чаще всего видим красивую картинку и дорогие спецэффекты, а вот оригинальность сюжета и смысловое наполнение провисают. И в этом, по словам Смирнова, виноваты продюсеры.По лекалу АмерикиРезультат — клишированность, что разрушительно для жанра ужасов. Ведь пугает именно неизвестность. Если можно предсказать развитие сюжета, просмотр становится скучным.Еще одна проблема — российский зритель не ассоциирует себя с героями, которые носят иностранные имена и действуют в условиях, далеких от реалий России.Пример клишированного фильма — "Ведьма" 2006 года режиссера Олега Фесенко. Это история гоголевского "Вия", пересказанная на американский манер. Фильм получил низкие оценки и от критиков, и от зрителей. Его обвиняли в потере гоголевского колорита, скучности и нелогичности сюжета. Примерно то же говорили о картине Подгаевского 2015 года "Пиковая дама: Черный обряд" .Но есть и хорошееПопулярные хорроры интересно экспериментируют с жанрами. Например, трилогия "Гоголь" Егора Баранова снята на стыке ужасов, детектива и комедийного китча. Не все зрители и критики это оценили положительно, хотя смешение страшного и смешного, логичного и абсурдного — вполне в духе Гоголя.По словам Смирнова, сейчас в Америке и Европе возник запрос на умные фильмы, которые заставляют замечать детали и метафоры. Пример — "Солнцестояние" Ари Астера. Постепенно эти тренды приходят и в российское кино.Чем пугает экспериментальное киноУчастники "Капли" разные, но у них есть общие тенденции. Во-первых, стремление сделать ленты глубокими, наполнить их символизмом и поэзией. Во-вторых, режиссеры пытаются быть "ближе к народу" — жуткие события происходят в обычных русских городах, в подворотнях и подъездах.Распространено обращение к теме психических расстройств. Это противоречивая тенденция — с одной стороны, она может стигматизировать подобные заболевания. С другой — в некоторых фильмах душевнобольных людей изображают, как наделенных даром видеть скрытые от обычных глаз, но существующие явления.Недостатки авторских хорроров типичны для низкобюджетного кино — дешевые спецэффекты, некачественная операторская работа, плохой свет, слабая цветокоррекция. Превратить эти минусы в плюсы помогает обращение к жанру мокьюментари — псевдодокументальному кино — как будто снятому случайно на любительскую камеру или камеры слежения. В этом жанре, кстати, созданы такие мировые хиты, как "Ведьма из Блэр" и "Паранормальное явление".Есть постановщики, которых интересует тема космоса, — например, Стефан Чаповский снял короткометражку "Ген Войны" о группе солдат, похищенных пришельцами.В поисках формулы идеального ужастика снимают документальные фильмы о создании такого кино. "Каплю" 2022 года открыла лента "Андрей Дударенко. Лицо с портрета" — видеоинтервью Ивана Качалина с актером "Прикосновения", пионера в этом жанре в России.Прикосновение к хоррору 90-хВ поисках самобытности и у зрителей, и у режиссеров растет интерес к фильмам эпохи перестройки. Иван Качалин рассказал, что сейчас снимает ремейк "Прикосновения". Этот фильм 1992 года не имел успеха в прокате, но через 30 лет стал культовым. В нем следователь Андрей Крутицкий расследует дело о череде странных самоубийств, которые связаны с покойным Николаем Мальцевым (его сыграл Андрей Дударенко) и некоей мистической организацией Форзи.Другая значимая лента того времени — "Господин оформитель" Олега Тепцова, драма с элементами ужасов. Несмотря на низкий бюджет, у нее есть все составляющие качественного кино. Красивые виды Петербурга и легендарных кладбищ Васильевского острова, атмосфера начала XX века, небанальный запутанный сюжет. Идея картины перекликается с философией символистов Владимира Соловьева и Александра Блока.Не "Пищеблоком" единымПроизводство сериалов в жанре ужасов и триллеров, по словам Качалина, пока в зачаточном состоянии. Самый известный — "Пищеблок" Подгаевского, где авторы обращаются к популярной теме советской пионерии. Его, как и "Топи", высоко оценивает режиссер Денис Зарубин, отмечая "приятную ламповую атмосферу страшилок из детства".Востребован ли вообще русский хоррор?Русский авторский хоррор интересен и за рубежом — например, "Ген Войны" Чаповского уже собрал несколько международных наград на кинофестивалях США и Европы. Ремейком "Прикосновения" Качалина заинтересовались две крупные киностудии.У режиссеров "Капли" на будущее большие планы. Если все получится, возможно, мы скоро увидим самобытный отечественный ужастик — осмысленный, но беспощадный.

https://ria.ru/20220915/doramy-1816725075.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, кино, сериалы, кино и сериалы, кинофестиваль, что посмотреть