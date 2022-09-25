Рейтинг@Mail.ru
Вы нас чем пугать вздумали: тенденции современного российского хоррора - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220925/khorrory-1819031578.html
Вы нас чем пугать вздумали: тенденции современного российского хоррора
Вы нас чем пугать вздумали: тенденции современного российского хоррора - РИА Новости, 25.09.2022
Вы нас чем пугать вздумали: тенденции современного российского хоррора
В Москве завершается кинофестиваль хорроров "Капля". Режиссеры и организаторы рассказали РИА Новости, как себя чувствует жанр ужасов в России и как он меняется... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T08:00
2022-09-25T08:17
культура
новости культуры
кино
сериалы
кино и сериалы
кинофестиваль
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818495829_6:0:1273:712_1920x0_80_0_0_9e99ecd07608389bc8d028e4a9a4f5ff.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Москве завершается кинофестиваль хорроров "Капля". Режиссеры и организаторы рассказали РИА Новости, как себя чувствует жанр ужасов в России и как он меняется со временем.Три составляющие киноРоссийский хоррор делится на два течения. Во-первых — высокобюджетное кино, известное широкому кругу зрителей. И во-вторых — авторские экспериментальные фильмы, снятые за минимальные деньги. Эти картины показывают на фестивалях и интернет-платформах, круг поклонников у них узкий. По словам режиссера Георгия Смирнова, есть три уровня восприятия.На большом экране мы чаще всего видим красивую картинку и дорогие спецэффекты, а вот оригинальность сюжета и смысловое наполнение провисают. И в этом, по словам Смирнова, виноваты продюсеры.По лекалу АмерикиРезультат — клишированность, что разрушительно для жанра ужасов. Ведь пугает именно неизвестность. Если можно предсказать развитие сюжета, просмотр становится скучным.Еще одна проблема — российский зритель не ассоциирует себя с героями, которые носят иностранные имена и действуют в условиях, далеких от реалий России.Пример клишированного фильма — "Ведьма" 2006 года режиссера Олега Фесенко. Это история гоголевского "Вия", пересказанная на американский манер. Фильм получил низкие оценки и от критиков, и от зрителей. Его обвиняли в потере гоголевского колорита, скучности и нелогичности сюжета. Примерно то же говорили о картине Подгаевского 2015 года "Пиковая дама: Черный обряд" .Но есть и хорошееПопулярные хорроры интересно экспериментируют с жанрами. Например, трилогия "Гоголь" Егора Баранова снята на стыке ужасов, детектива и комедийного китча. Не все зрители и критики это оценили положительно, хотя смешение страшного и смешного, логичного и абсурдного — вполне в духе Гоголя.По словам Смирнова, сейчас в Америке и Европе возник запрос на умные фильмы, которые заставляют замечать детали и метафоры. Пример — "Солнцестояние" Ари Астера. Постепенно эти тренды приходят и в российское кино.Чем пугает экспериментальное киноУчастники "Капли" разные, но у них есть общие тенденции. Во-первых, стремление сделать ленты глубокими, наполнить их символизмом и поэзией. Во-вторых, режиссеры пытаются быть "ближе к народу" — жуткие события происходят в обычных русских городах, в подворотнях и подъездах.Распространено обращение к теме психических расстройств. Это противоречивая тенденция — с одной стороны, она может стигматизировать подобные заболевания. С другой — в некоторых фильмах душевнобольных людей изображают, как наделенных даром видеть скрытые от обычных глаз, но существующие явления.Недостатки авторских хорроров типичны для низкобюджетного кино — дешевые спецэффекты, некачественная операторская работа, плохой свет, слабая цветокоррекция. Превратить эти минусы в плюсы помогает обращение к жанру мокьюментари — псевдодокументальному кино — как будто снятому случайно на любительскую камеру или камеры слежения. В этом жанре, кстати, созданы такие мировые хиты, как "Ведьма из Блэр" и "Паранормальное явление".Есть постановщики, которых интересует тема космоса, — например, Стефан Чаповский снял короткометражку "Ген Войны" о группе солдат, похищенных пришельцами.В поисках формулы идеального ужастика снимают документальные фильмы о создании такого кино. "Каплю" 2022 года открыла лента "Андрей Дударенко. Лицо с портрета" — видеоинтервью Ивана Качалина с актером "Прикосновения", пионера в этом жанре в России.Прикосновение к хоррору 90-хВ поисках самобытности и у зрителей, и у режиссеров растет интерес к фильмам эпохи перестройки. Иван Качалин рассказал, что сейчас снимает ремейк "Прикосновения". Этот фильм 1992 года не имел успеха в прокате, но через 30 лет стал культовым. В нем следователь Андрей Крутицкий расследует дело о череде странных самоубийств, которые связаны с покойным Николаем Мальцевым (его сыграл Андрей Дударенко) и некоей мистической организацией Форзи.Другая значимая лента того времени — "Господин оформитель" Олега Тепцова, драма с элементами ужасов. Несмотря на низкий бюджет, у нее есть все составляющие качественного кино. Красивые виды Петербурга и легендарных кладбищ Васильевского острова, атмосфера начала XX века, небанальный запутанный сюжет. Идея картины перекликается с философией символистов Владимира Соловьева и Александра Блока.Не "Пищеблоком" единымПроизводство сериалов в жанре ужасов и триллеров, по словам Качалина, пока в зачаточном состоянии. Самый известный — "Пищеблок" Подгаевского, где авторы обращаются к популярной теме советской пионерии. Его, как и "Топи", высоко оценивает режиссер Денис Зарубин, отмечая "приятную ламповую атмосферу страшилок из детства".Востребован ли вообще русский хоррор?Русский авторский хоррор интересен и за рубежом — например, "Ген Войны" Чаповского уже собрал несколько международных наград на кинофестивалях США и Европы. Ремейком "Прикосновения" Качалина заинтересовались две крупные киностудии.У режиссеров "Капли" на будущее большие планы. Если все получится, возможно, мы скоро увидим самобытный отечественный ужастик — осмысленный, но беспощадный.
https://ria.ru/20220915/doramy-1816725075.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818495829_275:0:1224:712_1920x0_80_0_0_9020f8c62d275c4553a2cbc0e57381c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино, сериалы, кино и сериалы, кинофестиваль, что посмотреть
Культура, Новости культуры, кино, сериалы, Кино и сериалы, кинофестиваль, что посмотреть
08:00 25.09.2022 (обновлено: 08:17 25.09.2022)
 

Вы нас чем пугать вздумали: тенденции современного российского хоррора

© Фото предоставлено режиссером Георгием СмирновымКадр из фильма "Душа на двоих"
Кадр из фильма Душа на двоих
© Фото предоставлено режиссером Георгием Смирновым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Москве завершается кинофестиваль хорроров "Капля". Режиссеры и организаторы рассказали РИА Новости, как себя чувствует жанр ужасов в России и как он меняется со временем.

Три составляющие кино

Российский хоррор делится на два течения. Во-первых — высокобюджетное кино, известное широкому кругу зрителей. И во-вторых — авторские экспериментальные фильмы, снятые за минимальные деньги. Эти картины показывают на фестивалях и интернет-платформах, круг поклонников у них узкий.

"То, что попадает на большие экраны, — в основном калька с американского кино, — рассказывает организатор фестиваля "Капля" Виктор Буланкин. — Из современных режиссеров только Святослав Подгаевский пытается снимать фильмы, которые базируются на российском фольклоре и местных обычаях".

© QS FILMS (2020)Кадр из фильма "Яга. Кошмар темного леса"
Кадр из фильма Яга. Кошмар темного леса
© QS FILMS (2020)
Кадр из фильма "Яга. Кошмар темного леса"
По словам режиссера Георгия Смирнова, есть три уровня восприятия.

"Визуальный — красивая эффектная картинка, — перечисляет он. — Логический — как выстроено повествование, насколько оно связно, адекватно и небанально. И философский — уровень символов, которые делают ленту интересной интеллектуальному зрителю".

На большом экране мы чаще всего видим красивую картинку и дорогие спецэффекты, а вот оригинальность сюжета и смысловое наполнение провисают. И в этом, по словам Смирнова, виноваты продюсеры.

По лекалу Америки

"Когда режиссер приносит продюсеру сценарий, первое, что он слышит — "а какие у вашего фильма референсы?", — объясняет Смирнов. — Продюсеры хотят видеть что-то уже знакомое зрителю. К экспериментам они не готовы".

Результат — клишированность, что разрушительно для жанра ужасов. Ведь пугает именно неизвестность. Если можно предсказать развитие сюжета, просмотр становится скучным.
Еще одна проблема — российский зритель не ассоциирует себя с героями, которые носят иностранные имена и действуют в условиях, далеких от реалий России.

"Взять современный фильм ужасов, — говорит режиссер Иван Качалин. — Где живут герои? В лофтах. У нас страна в лофтах не живет. Ну, может, кто-то и живет, но явно не среднестатистический зритель. Уже с первых кадров он чувствует фальшь".

© Lizard Cinema Trade (2006)Кадр из фильма "Ведьма"
Кадр из фильма Ведьма
1 из 3
Кадр из фильма "Ведьма"
© Lizard Cinema Trade (2006)
© Мосфильм (1967)Кадр из фильма "Вий"
Кадр из фильма Вий
2 из 3
Кадр из фильма "Вий"
© Мосфильм (1967)
© Маринс Групп Интертеймент (2014)Кадр из фильма "Вий 3D"
Кадр из фильма Вий 3D
3 из 3
Кадр из фильма "Вий 3D"
© Маринс Групп Интертеймент (2014)
1 из 3
Кадр из фильма "Ведьма"
© Lizard Cinema Trade (2006)
2 из 3
Кадр из фильма "Вий"
© Мосфильм (1967)
3 из 3
Кадр из фильма "Вий 3D"
© Маринс Групп Интертеймент (2014)
Пример клишированного фильма — "Ведьма" 2006 года режиссера Олега Фесенко. Это история гоголевского "Вия", пересказанная на американский манер. Фильм получил низкие оценки и от критиков, и от зрителей. Его обвиняли в потере гоголевского колорита, скучности и нелогичности сюжета. Примерно то же говорили о картине Подгаевского 2015 года "Пиковая дама: Черный обряд" .

Но есть и хорошее

"В популярных российских хоррорах есть новаторские приемы, — отмечает Качалин. — В фильме "Яга. Кошмар темного леса" отличный момент, где мальчик по видео видит призрака. Прекрасная идея фильма "Невеста" — про фотографирование покойников. Да, ее использовал Алехандро Аменабар в фильме "Другие", но там был эпизод, а наш режиссер это развернул".

© Ленфильм, Продюсерская компания "Среда" (2017)Кадр из фильма "Гоголь. Начало"
Кадр из фильма Гоголь. Начало
© Ленфильм, Продюсерская компания "Среда" (2017)
Кадр из фильма "Гоголь. Начало"
Популярные хорроры интересно экспериментируют с жанрами. Например, трилогия "Гоголь" Егора Баранова снята на стыке ужасов, детектива и комедийного китча. Не все зрители и критики это оценили положительно, хотя смешение страшного и смешного, логичного и абсурдного — вполне в духе Гоголя.
По словам Смирнова, сейчас в Америке и Европе возник запрос на умные фильмы, которые заставляют замечать детали и метафоры. Пример — "Солнцестояние" Ари Астера. Постепенно эти тренды приходят и в российское кино.

Чем пугает экспериментальное кино

Участники "Капли" разные, но у них есть общие тенденции. Во-первых, стремление сделать ленты глубокими, наполнить их символизмом и поэзией. Во-вторых, режиссеры пытаются быть "ближе к народу" — жуткие события происходят в обычных русских городах, в подворотнях и подъездах.

"В российском фестивальном кино много психологизма, — считает
Буланкин. — Оно более философское".

© Фото предоставлено режиссером Георгием Смирновым

Герой короткометражного фильма "Душа на двоих"

Кадр из фильма Душа на двоих
1 из 3

Герой короткометражного фильма "Душа на двоих"

© Фото предоставлено режиссером Георгием Смирновым
© Фото предоставлено режиссером Георгием Смирновым

Кадр из фильма "Душа на двоих"

Кадр из фильма Душа на двоих
2 из 3

Кадр из фильма "Душа на двоих"

© Фото предоставлено режиссером Георгием Смирновым
© Фото предоставлено режиссером Георгием Смирновым

"Душа на двоих"

Кадр из фильма Душа на двоих
3 из 3

"Душа на двоих"

© Фото предоставлено режиссером Георгием Смирновым
1 из 3

Герой короткометражного фильма "Душа на двоих"

© Фото предоставлено режиссером Георгием Смирновым
2 из 3

Кадр из фильма "Душа на двоих"

© Фото предоставлено режиссером Георгием Смирновым
3 из 3

"Душа на двоих"

© Фото предоставлено режиссером Георгием Смирновым
Распространено обращение к теме психических расстройств. Это противоречивая тенденция — с одной стороны, она может стигматизировать подобные заболевания. С другой — в некоторых фильмах душевнобольных людей изображают, как наделенных даром видеть скрытые от обычных глаз, но существующие явления.
Недостатки авторских хорроров типичны для низкобюджетного кино — дешевые спецэффекты, некачественная операторская работа, плохой свет, слабая цветокоррекция. Превратить эти минусы в плюсы помогает обращение к жанру мокьюментари — псевдодокументальному кино — как будто снятому случайно на любительскую камеру или камеры слежения. В этом жанре, кстати, созданы такие мировые хиты, как "Ведьма из Блэр" и "Паранормальное явление".
© Фото : Фото предоставлено режиссером Денисом Зарубиным

Фильм "Дорогая, я дома!"

Кадр из фильма Дорогая, я дома!
1 из 3

Фильм "Дорогая, я дома!"

© Фото : Фото предоставлено режиссером Денисом Зарубиным
© Фото предоставлено режиссером Денисом Зарубиным

Кадр из фильма "Дорогая, я дома!"

 Кадр из фильма Дорогая, я дома!
2 из 3

Кадр из фильма "Дорогая, я дома!"

© Фото предоставлено режиссером Денисом Зарубиным
© Фото : Фото предоставлено режиссером Денисом Зарубиным

Сцена из фильма "Дорогая, я дома!"

 Кадр из фильма Дорогая, я дома!
3 из 3

Сцена из фильма "Дорогая, я дома!"

© Фото : Фото предоставлено режиссером Денисом Зарубиным
1 из 3

Фильм "Дорогая, я дома!"

© Фото : Фото предоставлено режиссером Денисом Зарубиным
2 из 3

Кадр из фильма "Дорогая, я дома!"

© Фото предоставлено режиссером Денисом Зарубиным
3 из 3

Сцена из фильма "Дорогая, я дома!"

© Фото : Фото предоставлено режиссером Денисом Зарубиным

"Появилось много вертикального кино, снятого на айфон, — уточняет Буланкин. — В стиле видео, которые выкладывают в социальных сетях".

Есть постановщики, которых интересует тема космоса, — например, Стефан Чаповский снял короткометражку "Ген Войны" о группе солдат, похищенных пришельцами.

"Космос всегда манил человечество таинственностью, — говорит Чаповский. — Такие старые фильмы, как "Нечто"(1982) и "Чужой" (1979), я считаю эталонами жанра. Космохоррор — достаточно редкий "товар" в кинематографе, отчего становится еще более ценным".

В поисках формулы идеального ужастика снимают документальные фильмы о создании такого кино. "Каплю" 2022 года открыла лента "Андрей Дударенко. Лицо с портрета" — видеоинтервью Ивана Качалина с актером "Прикосновения", пионера в этом жанре в России.

Прикосновение к хоррору 90-х

В поисках самобытности и у зрителей, и у режиссеров растет интерес к фильмам эпохи перестройки. Иван Качалин рассказал, что сейчас снимает ремейк "Прикосновения". Этот фильм 1992 года не имел успеха в прокате, но через 30 лет стал культовым. В нем следователь Андрей Крутицкий расследует дело о череде странных самоубийств, которые связаны с покойным Николаем Мальцевым (его сыграл Андрей Дударенко) и некоей мистической организацией Форзи.
© Транс Ф (1992)Кадр из фильма "Прикосновение"
Кадр из фильма Прикосновение
© Транс Ф (1992)
Кадр из фильма "Прикосновение"

"Сценарий мы адаптируем под наше время, — поясняет Иван Качалин. — И подробнее расскажем, кто такие форзи, откуда они взялись".

Другая значимая лента того времени — "Господин оформитель" Олега Тепцова, драма с элементами ужасов. Несмотря на низкий бюджет, у нее есть все составляющие качественного кино. Красивые виды Петербурга и легендарных кладбищ Васильевского острова, атмосфера начала XX века, небанальный запутанный сюжет. Идея картины перекликается с философией символистов Владимира Соловьева и Александра Блока.
© Ленфильм (1988)Кадр из фильма "Господин оформитель"
Кадр из фильма Господин оформитель
© Ленфильм (1988)
Кадр из фильма "Господин оформитель"

"Замыкая тройку интересных фильмов 90-х годов, не могу не вспомнить фильм "Паутина", — обращает внимание Качалин. — О матери, которая отдает душу дьяволу за талант скрипача для сына. Там играет Михаил Тихонов, один из лучших актеров русского дубляжа".

Не "Пищеблоком" единым

Производство сериалов в жанре ужасов и триллеров, по словам Качалина, пока в зачаточном состоянии. Самый известный — "Пищеблок" Подгаевского, где авторы обращаются к популярной теме советской пионерии. Его, как и "Топи", высоко оценивает режиссер Денис Зарубин, отмечая "приятную ламповую атмосферу страшилок из детства".
© Продюсерская компания "Среда" (2021) Кадр из сериала "Пищеблок"
Кадр из сериала Пищеблок
1 из 4
Кадр из сериала "Пищеблок"
© Продюсерская компания "Среда" (2021)
© Продюсерская компания "Среда" (2021)

Герои сериала "Пищеблок"

Кадр из сериала Пищеблок
2 из 4

Герои сериала "Пищеблок"

© Продюсерская компания "Среда" (2021)
© Продюсерская компания "Среда" (2021)

Сериал "Пищеблок"

Кадр из сериала Пищеблок
3 из 4

Сериал "Пищеблок"

© Продюсерская компания "Среда" (2021)
© Sreda (2021)Кадр из трейлера к сериалу "Пищеблок"
Кадр из трейлера к сериалу Пищеблок
4 из 4
Кадр из трейлера к сериалу "Пищеблок"
© Sreda (2021)
1 из 4
Кадр из сериала "Пищеблок"
© Продюсерская компания "Среда" (2021)
2 из 4

Герои сериала "Пищеблок"

© Продюсерская компания "Среда" (2021)
3 из 4

Сериал "Пищеблок"

© Продюсерская компания "Среда" (2021)
4 из 4
Кадр из трейлера к сериалу "Пищеблок"
© Sreda (2021)

"Хочу еще отметить "Пансион" Подгаевского, — добавляет Качалин. – Про закрытую девичью школу в 1905 году. На мой взгляд, он любопытнее "Пищеблока". Не хоррор, но остросюжетный сериал, который впечатлил меня как зрителя —"Игра на выживание" Карена Оганесяна. Я смотрел до потери пульса, не мог отойти от экрана".

Востребован ли вообще русский хоррор?

"Говорят, у нас нет культуры смотрения фильмов ужасов. Это ошибочное суждение. Многие любят мистику, — уверен Качалин. — За каждым застольем, где собирается больше пяти человек, начинаются разговоры о мистическом. Я сам тому свидетель".

Русский авторский хоррор интересен и за рубежом — например, "Ген Войны" Чаповского уже собрал несколько международных наград на кинофестивалях США и Европы. Ремейком "Прикосновения" Качалина заинтересовались две крупные киностудии.
У режиссеров "Капли" на будущее большие планы. Если все получится, возможно, мы скоро увидим самобытный отечественный ужастик — осмысленный, но беспощадный.
Кадр из сериала Игра в кальмара
15 сентября, 08:00Культура
Не только "Игра в кальмара": почему дорамы популярны в России
 
КультураНовости культурыкиносериалыКино и сериалыкинофестивальчто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала