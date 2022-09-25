Вы нас чем пугать вздумали: тенденции современного российского хоррора

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Москве завершается кинофестиваль хорроров "Капля". Режиссеры и организаторы рассказали РИА Новости, как себя чувствует жанр ужасов в России и как он меняется со временем.Три составляющие киноРоссийский хоррор делится на два течения. Во-первых — высокобюджетное кино, известное широкому кругу зрителей. И во-вторых — авторские экспериментальные фильмы, снятые за минимальные деньги. Эти картины показывают на фестивалях и интернет-платформах, круг поклонников у них узкий. По словам режиссера Георгия Смирнова, есть три уровня восприятия.На большом экране мы чаще всего видим красивую картинку и дорогие спецэффекты, а вот оригинальность сюжета и смысловое наполнение провисают. И в этом, по словам Смирнова, виноваты продюсеры.По лекалу АмерикиРезультат — клишированность, что разрушительно для жанра ужасов. Ведь пугает именно неизвестность. Если можно предсказать развитие сюжета, просмотр становится скучным.Еще одна проблема — российский зритель не ассоциирует себя с героями, которые носят иностранные имена и действуют в условиях, далеких от реалий России.Пример клишированного фильма — "Ведьма" 2006 года режиссера Олега Фесенко. Это история гоголевского "Вия", пересказанная на американский манер. Фильм получил низкие оценки и от критиков, и от зрителей. Его обвиняли в потере гоголевского колорита, скучности и нелогичности сюжета. Примерно то же говорили о картине Подгаевского 2015 года "Пиковая дама: Черный обряд" .Но есть и хорошееПопулярные хорроры интересно экспериментируют с жанрами. Например, трилогия "Гоголь" Егора Баранова снята на стыке ужасов, детектива и комедийного китча. Не все зрители и критики это оценили положительно, хотя смешение страшного и смешного, логичного и абсурдного — вполне в духе Гоголя.По словам Смирнова, сейчас в Америке и Европе возник запрос на умные фильмы, которые заставляют замечать детали и метафоры. Пример — "Солнцестояние" Ари Астера. Постепенно эти тренды приходят и в российское кино.Чем пугает экспериментальное киноУчастники "Капли" разные, но у них есть общие тенденции. Во-первых, стремление сделать ленты глубокими, наполнить их символизмом и поэзией. Во-вторых, режиссеры пытаются быть "ближе к народу" — жуткие события происходят в обычных русских городах, в подворотнях и подъездах.Распространено обращение к теме психических расстройств. Это противоречивая тенденция — с одной стороны, она может стигматизировать подобные заболевания. С другой — в некоторых фильмах душевнобольных людей изображают, как наделенных даром видеть скрытые от обычных глаз, но существующие явления.Недостатки авторских хорроров типичны для низкобюджетного кино — дешевые спецэффекты, некачественная операторская работа, плохой свет, слабая цветокоррекция. Превратить эти минусы в плюсы помогает обращение к жанру мокьюментари — псевдодокументальному кино — как будто снятому случайно на любительскую камеру или камеры слежения. В этом жанре, кстати, созданы такие мировые хиты, как "Ведьма из Блэр" и "Паранормальное явление".Есть постановщики, которых интересует тема космоса, — например, Стефан Чаповский снял короткометражку "Ген Войны" о группе солдат, похищенных пришельцами.В поисках формулы идеального ужастика снимают документальные фильмы о создании такого кино. "Каплю" 2022 года открыла лента "Андрей Дударенко. Лицо с портрета" — видеоинтервью Ивана Качалина с актером "Прикосновения", пионера в этом жанре в России.Прикосновение к хоррору 90-хВ поисках самобытности и у зрителей, и у режиссеров растет интерес к фильмам эпохи перестройки. Иван Качалин рассказал, что сейчас снимает ремейк "Прикосновения". Этот фильм 1992 года не имел успеха в прокате, но через 30 лет стал культовым. В нем следователь Андрей Крутицкий расследует дело о череде странных самоубийств, которые связаны с покойным Николаем Мальцевым (его сыграл Андрей Дударенко) и некоей мистической организацией Форзи.Другая значимая лента того времени — "Господин оформитель" Олега Тепцова, драма с элементами ужасов. Несмотря на низкий бюджет, у нее есть все составляющие качественного кино. Красивые виды Петербурга и легендарных кладбищ Васильевского острова, атмосфера начала XX века, небанальный запутанный сюжет. Идея картины перекликается с философией символистов Владимира Соловьева и Александра Блока.Не "Пищеблоком" единымПроизводство сериалов в жанре ужасов и триллеров, по словам Качалина, пока в зачаточном состоянии. Самый известный — "Пищеблок" Подгаевского, где авторы обращаются к популярной теме советской пионерии. Его, как и "Топи", высоко оценивает режиссер Денис Зарубин, отмечая "приятную ламповую атмосферу страшилок из детства".Востребован ли вообще русский хоррор?Русский авторский хоррор интересен и за рубежом — например, "Ген Войны" Чаповского уже собрал несколько международных наград на кинофестивалях США и Европы. Ремейком "Прикосновения" Качалина заинтересовались две крупные киностудии.У режиссеров "Капли" на будущее большие планы. Если все получится, возможно, мы скоро увидим самобытный отечественный ужастик — осмысленный, но беспощадный.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Москве завершается кинофестиваль хорроров "Капля". Режиссеры и организаторы рассказали РИА Новости, как себя чувствует жанр ужасов в России и как он меняется со временем.
Три составляющие кино
Российский хоррор делится на два течения. Во-первых — высокобюджетное кино, известное широкому кругу зрителей. И во-вторых — авторские экспериментальные фильмы, снятые за минимальные деньги. Эти картины показывают на фестивалях и интернет-платформах, круг поклонников у них узкий.
"То, что попадает на большие экраны, — в основном калька с американского кино, — рассказывает организатор фестиваля "Капля" Виктор Буланкин. — Из современных режиссеров только Святослав Подгаевский пытается снимать фильмы, которые базируются на российском фольклоре и местных обычаях".
По словам режиссера Георгия Смирнова, есть три уровня восприятия.
"Визуальный — красивая эффектная картинка, — перечисляет он. — Логический — как выстроено повествование, насколько оно связно, адекватно и небанально. И философский — уровень символов, которые делают ленту интересной интеллектуальному зрителю".
На большом экране мы чаще всего видим красивую картинку и дорогие спецэффекты, а вот оригинальность сюжета и смысловое наполнение провисают. И в этом, по словам Смирнова, виноваты продюсеры.
По лекалу Америки
"Когда режиссер приносит продюсеру сценарий, первое, что он слышит — "а какие у вашего фильма референсы?", — объясняет Смирнов. — Продюсеры хотят видеть что-то уже знакомое зрителю. К экспериментам они не готовы".
Результат — клишированность, что разрушительно для жанра ужасов. Ведь пугает именно неизвестность. Если можно предсказать развитие сюжета, просмотр становится скучным.
Еще одна проблема — российский зритель не ассоциирует себя с героями, которые носят иностранные имена и действуют в условиях, далеких от реалий России.
"Взять современный фильм ужасов, — говорит режиссер Иван Качалин. — Где живут герои? В лофтах. У нас страна в лофтах не живет. Ну, может, кто-то и живет, но явно не среднестатистический зритель. Уже с первых кадров он чувствует фальшь".
Пример клишированного фильма — "Ведьма" 2006 года режиссера Олега Фесенко. Это история гоголевского "Вия", пересказанная на американский манер. Фильм получил низкие оценки и от критиков, и от зрителей. Его обвиняли в потере гоголевского колорита, скучности и нелогичности сюжета. Примерно то же говорили о картине Подгаевского 2015 года "Пиковая дама: Черный обряд" .
Но есть и хорошее
"В популярных российских хоррорах есть новаторские приемы, — отмечает Качалин. — В фильме "Яга. Кошмар темного леса" отличный момент, где мальчик по видео видит призрака. Прекрасная идея фильма "Невеста" — про фотографирование покойников. Да, ее использовал Алехандро Аменабар в фильме "Другие", но там был эпизод, а наш режиссер это развернул".
Популярные хорроры интересно экспериментируют с жанрами. Например, трилогия "Гоголь" Егора Баранова снята на стыке ужасов, детектива и комедийного китча. Не все зрители и критики это оценили положительно, хотя смешение страшного и смешного, логичного и абсурдного — вполне в духе Гоголя.
По словам Смирнова, сейчас в Америке и Европе возник запрос на умные фильмы, которые заставляют замечать детали и метафоры. Пример — "Солнцестояние" Ари Астера. Постепенно эти тренды приходят и в российское кино.
Чем пугает экспериментальное кино
Участники "Капли" разные, но у них есть общие тенденции. Во-первых, стремление сделать ленты глубокими, наполнить их символизмом и поэзией. Во-вторых, режиссеры пытаются быть "ближе к народу" — жуткие события происходят в обычных русских городах, в подворотнях и подъездах.
"В российском фестивальном кино много психологизма, — считает Буланкин. — Оно более философское".
Распространено обращение к теме психических расстройств. Это противоречивая тенденция — с одной стороны, она может стигматизировать подобные заболевания. С другой — в некоторых фильмах душевнобольных людей изображают, как наделенных даром видеть скрытые от обычных глаз, но существующие явления.
Недостатки авторских хорроров типичны для низкобюджетного кино — дешевые спецэффекты, некачественная операторская работа, плохой свет, слабая цветокоррекция. Превратить эти минусы в плюсы помогает обращение к жанру мокьюментари — псевдодокументальному кино — как будто снятому случайно на любительскую камеру или камеры слежения. В этом жанре, кстати, созданы такие мировые хиты, как "Ведьма из Блэр" и "Паранормальное явление".
"Появилось много вертикального кино, снятого на айфон, — уточняет Буланкин. — В стиле видео, которые выкладывают в социальных сетях".
Есть постановщики, которых интересует тема космоса, — например, Стефан Чаповский снял короткометражку "Ген Войны" о группе солдат, похищенных пришельцами.
"Космос всегда манил человечество таинственностью, — говорит Чаповский. — Такие старые фильмы, как "Нечто"(1982) и "Чужой" (1979), я считаю эталонами жанра. Космохоррор — достаточно редкий "товар" в кинематографе, отчего становится еще более ценным".
В поисках формулы идеального ужастика снимают документальные фильмы о создании такого кино. "Каплю" 2022 года открыла лента "Андрей Дударенко. Лицо с портрета" — видеоинтервью Ивана Качалина с актером "Прикосновения", пионера в этом жанре в России.
Прикосновение к хоррору 90-х
В поисках самобытности и у зрителей, и у режиссеров растет интерес к фильмам эпохи перестройки. Иван Качалин рассказал, что сейчас снимает ремейк "Прикосновения". Этот фильм 1992 года не имел успеха в прокате, но через 30 лет стал культовым. В нем следователь Андрей Крутицкий расследует дело о череде странных самоубийств, которые связаны с покойным Николаем Мальцевым (его сыграл Андрей Дударенко) и некоей мистической организацией Форзи.
"Сценарий мы адаптируем под наше время, — поясняет Иван Качалин. — И подробнее расскажем, кто такие форзи, откуда они взялись".
Другая значимая лента того времени — "Господин оформитель" Олега Тепцова, драма с элементами ужасов. Несмотря на низкий бюджет, у нее есть все составляющие качественного кино. Красивые виды Петербурга и легендарных кладбищ Васильевского острова, атмосфера начала XX века, небанальный запутанный сюжет. Идея картины перекликается с философией символистов Владимира Соловьева и Александра Блока.
"Замыкая тройку интересных фильмов 90-х годов, не могу не вспомнить фильм "Паутина", — обращает внимание Качалин. — О матери, которая отдает душу дьяволу за талант скрипача для сына. Там играет Михаил Тихонов, один из лучших актеров русского дубляжа".
Не "Пищеблоком" единым
Производство сериалов в жанре ужасов и триллеров, по словам Качалина, пока в зачаточном состоянии. Самый известный — "Пищеблок" Подгаевского, где авторы обращаются к популярной теме советской пионерии. Его, как и "Топи", высоко оценивает режиссер Денис Зарубин, отмечая "приятную ламповую атмосферу страшилок из детства".
"Хочу еще отметить "Пансион" Подгаевского, — добавляет Качалин. – Про закрытую девичью школу в 1905 году. На мой взгляд, он любопытнее "Пищеблока". Не хоррор, но остросюжетный сериал, который впечатлил меня как зрителя —"Игра на выживание" Карена Оганесяна. Я смотрел до потери пульса, не мог отойти от экрана".
Востребован ли вообще русский хоррор?
"Говорят, у нас нет культуры смотрения фильмов ужасов. Это ошибочное суждение. Многие любят мистику, — уверен Качалин. — За каждым застольем, где собирается больше пяти человек, начинаются разговоры о мистическом. Я сам тому свидетель".
Русский авторский хоррор интересен и за рубежом — например, "Ген Войны" Чаповского уже собрал несколько международных наград на кинофестивалях США и Европы. Ремейком "Прикосновения" Качалина заинтересовались две крупные киностудии.
У режиссеров "Капли" на будущее большие планы. Если все получится, возможно, мы скоро увидим самобытный отечественный ужастик — осмысленный, но беспощадный.
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