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Украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне
Украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне - РИА Новости, 25.09.2022
Украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне
Украинские войска нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, предварительно, пострадавших нет, сообщил представитель экстренных служб города. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T16:20
2022-09-25T16:20
2022-09-25T17:47
вооруженные силы украины
херсонская область
херсон
в мире
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 25 СЕН — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, предварительно, пострадавших нет, сообщил представитель экстренных служб города."ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, пострадавших, предварительно, нет", — заявил он.Ранее в воскресенье сообщалось, что в городе прогремели 20 взрывов, в небе были видны следы работы ПВО.Кроме того, утром украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли. Власти региона подчеркнули, что, несмотря на непрекращающиеся акты террора и нарушения всех норм международного права со стороны ВСУ, работа по восстановлению мирной жизни и проведению голосования в Херсонской области продолжается.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум по вхождению в состав России.
https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Россия нас не оставит": референдум в монастыре Мелитополя
В Мелитополе служители и прихожане местного монастыря приняли участие в референдуме о вхождении в состав России. Голосование стартовало 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна поддержит решение жителей этих регионов.
2022-09-25T16:20
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PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Херсон, В мире, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Референдумы на освобожденных территориях
16:20 25.09.2022 (обновлено: 17:47 25.09.2022)
Украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне
Украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне, пострадавших нет