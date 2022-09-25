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Украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне - РИА Новости, 25.09.2022

Украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Украинские войска нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, предварительно, пострадавших нет, сообщил представитель экстренных служб города. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T16:20

2022-09-25T16:20

2022-09-25T17:47

вооруженные силы украины

херсонская область

херсон

в мире

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

референдумы на освобожденных территориях

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ХЕРСОН, 25 СЕН — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, предварительно, пострадавших нет, сообщил представитель экстренных служб города."ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, пострадавших, предварительно, нет", — заявил он.Ранее в воскресенье сообщалось, что в городе прогремели 20 взрывов, в небе были видны следы работы ПВО.Кроме того, утром украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли. Власти региона подчеркнули, что, несмотря на непрекращающиеся акты террора и нарушения всех норм международного права со стороны ВСУ, работа по восстановлению мирной жизни и проведению голосования в Херсонской области продолжается.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум по вхождению в состав России.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Россия нас не оставит": референдум в монастыре Мелитополя В Мелитополе служители и прихожане местного монастыря приняли участие в референдуме о вхождении в состав России. Голосование стартовало 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна поддержит решение жителей этих регионов. 2022-09-25T16:20 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы украины, херсонская область , херсон, в мире, вооруженные силы рф, референдумы на освобожденных территориях