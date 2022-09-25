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Всех причастных к обстрелу Херсона ждет кара, заявил глава области
Всех причастных к обстрелу Херсона ждет кара, заявил глава области - РИА Новости, 25.09.2022
Всех причастных к обстрелу Херсона ждет кара, заявил глава области
Всех причастных к обстрелу центра Херсона ждет суровая кара, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T13:10
2022-09-25T13:10
2022-09-25T13:10
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
алексей журавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Всех причастных к обстрелу центра Херсона ждет суровая кара, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Власти региона назвали произошедшие терактом."Все причастные к этому преступлению понесут суровую кару. Со временем не избегнут наказания также исполнители и заказчики преступления. Отношение к пособникам и сторонникам врага после такого злодеяния будет соответствующим - никакого самого малого снисхождения не будет", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Херсонской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
https://ria.ru/20220925/obstrel-1819301134.html
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Всех причастных к обстрелу Херсона ждет кара, заявил глава области
Глава Херсонской области Сальдо: всех причастных к обстрелу города ждет суровая кара