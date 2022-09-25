https://ria.ru/20220925/kherson-1819313508.html

Всех причастных к обстрелу Херсона ждет кара, заявил глава области

Всех причастных к обстрелу Херсона ждет кара, заявил глава области - РИА Новости, 25.09.2022

Всех причастных к обстрелу Херсона ждет кара, заявил глава области

Всех причастных к обстрелу центра Херсона ждет суровая кара, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T13:10

2022-09-25T13:10

2022-09-25T13:10

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

алексей журавко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Всех причастных к обстрелу центра Херсона ждет суровая кара, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Власти региона назвали произошедшие терактом."Все причастные к этому преступлению понесут суровую кару. Со временем не избегнут наказания также исполнители и заказчики преступления. Отношение к пособникам и сторонникам врага после такого злодеяния будет соответствующим - никакого самого малого снисхождения не будет", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Херсонской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.

https://ria.ru/20220925/obstrel-1819301134.html

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владимир сальдо, алексей журавко, херсонская область , херсон, украина, россия, в мире