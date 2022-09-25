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В Херсонской области усилят меры безопасности после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 25.09.2022
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В Херсонской области усилят меры безопасности после обстрелов ВСУ
В Херсонской области усилят меры безопасности после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 25.09.2022
В Херсонской области усилят меры безопасности после обстрелов ВСУ
В Херсонской области усилят меры безопасности после обстрела центра Херсона, сообщил председатель правительства региона Сергей Елисеев. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T12:33
2022-09-25T15:44
в мире
херсонская область
сергей елисеев
украина
херсон
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. В Херсонской области усилят меры безопасности после обстрела центра Херсона, сообщил председатель правительства региона Сергей Елисеев.Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре города, два человека погибли, в том числе экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Власти региона назвали произошедшие терактом."Все необходимые меры безопасности в городе и области будут усилены. Все лица, стоявшие за подготовкой и реализацией этой террористической атаки, будут выявлены и понесут ответственность в соответствии с законом", - сказал Елисеев, слова которого приводит пресс-служба администрации.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Херсонской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
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херсонская область
украина
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Гостиница в центре Херсона после удара со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли центр Херсона из РСЗО HIMARS, есть погибшие, сообщил журналистам источник в экстренных службах. По его информации, ВСУ нанесли удар в 5:30. Ракеты попали в гостиницу.
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в мире, херсонская область , сергей елисеев, украина, херсон, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Херсонская область , Сергей Елисеев, Украина, Херсон, Референдумы на освобожденных территориях
12:33 25.09.2022 (обновлено: 15:44 25.09.2022)
 
В Херсонской области усилят меры безопасности после обстрелов ВСУ

Глава правительства Елисеев: власти усилят меры безопасности после обстрела Херсона ВСУ

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела гостиницы Play в Херсоне
Последствия обстрела гостиницы Play в Херсоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Последствия обстрела гостиницы Play в Херсоне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. В Херсонской области усилят меры безопасности после обстрела центра Херсона, сообщил председатель правительства региона Сергей Елисеев.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре города, два человека погибли, в том числе экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Власти региона назвали произошедшие терактом.
"Все необходимые меры безопасности в городе и области будут усилены. Все лица, стоявшие за подготовкой и реализацией этой террористической атаки, будут выявлены и понесут ответственность в соответствии с законом", - сказал Елисеев, слова которого приводит пресс-служба администрации.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Херсонской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
В миреХерсонская областьСергей ЕлисеевУкраинаХерсонРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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