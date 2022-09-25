https://ria.ru/20220925/kherson-1819307895.html

В Херсонской области усилят меры безопасности после обстрелов ВСУ

В Херсонской области усилят меры безопасности после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 25.09.2022

В Херсонской области усилят меры безопасности после обстрелов ВСУ

В Херсонской области усилят меры безопасности после обстрела центра Херсона, сообщил председатель правительства региона Сергей Елисеев. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T12:33

2022-09-25T12:33

2022-09-25T15:44

в мире

херсонская область

сергей елисеев

украина

херсон

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. В Херсонской области усилят меры безопасности после обстрела центра Херсона, сообщил председатель правительства региона Сергей Елисеев.Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре города, два человека погибли, в том числе экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Власти региона назвали произошедшие терактом."Все необходимые меры безопасности в городе и области будут усилены. Все лица, стоявшие за подготовкой и реализацией этой террористической атаки, будут выявлены и понесут ответственность в соответствии с законом", - сказал Елисеев, слова которого приводит пресс-служба администрации.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Херсонской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

херсонская область

украина

херсон

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Гостиница в центре Херсона после удара со стороны ВСУ Украинские войска обстреляли центр Херсона из РСЗО HIMARS, есть погибшие, сообщил журналистам источник в экстренных службах. По его информации, ВСУ нанесли удар в 5:30. Ракеты попали в гостиницу. 2022-09-25T12:33 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , сергей елисеев, украина, херсон, референдумы на освобожденных территориях