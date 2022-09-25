https://ria.ru/20220925/kater-1819322143.html

Российские силы потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза"

Российские силы потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза" - РИА Новости, 25.09.2022

Российские силы потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза"

Российские войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в Запорожской области и потопили украинский бронированный катер типа... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:05

2022-09-25T14:05

2022-09-25T15:48

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в Запорожской области и потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза" в районе порта Очаков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки Донецкой Народной Республики, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики, а также потоплен бронированный катер типа "Гюрза" военно-морских сил Украины в районе порта Очаков", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220925/ukraina-1819322493.html

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запорожская область

красноармейск

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Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, запорожская область, красноармейск