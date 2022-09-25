https://ria.ru/20220925/kater-1819322143.html
Российские силы потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза"
Российские силы потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза" - РИА Новости, 25.09.2022
Российские силы потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза"
Российские войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в Запорожской области и потопили украинский бронированный катер типа... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:05
2022-09-25T14:05
2022-09-25T15:48
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
запорожская область
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в Запорожской области и потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза" в районе порта Очаков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки Донецкой Народной Республики, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики, а также потоплен бронированный катер типа "Гюрза" военно-морских сил Украины в районе порта Очаков", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220925/ukraina-1819322493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, запорожская область, красноармейск
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14:05 25.09.2022 (обновлено: 15:48 25.09.2022)
Российские силы потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза"
Российские силы потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза" в районе Очакова