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Российские силы потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза" - РИА Новости, 25.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/kater-1819322143.html
Российские силы потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза"
Российские силы потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза" - РИА Новости, 25.09.2022
Российские силы потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза"
Российские войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в Запорожской области и потопили украинский бронированный катер типа... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:05
2022-09-25T15:48
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
запорожская область
красноармейск
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в Запорожской области и потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза" в районе порта Очаков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки Донецкой Народной Республики, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики, а также потоплен бронированный катер типа "Гюрза" военно-морских сил Украины в районе порта Очаков", - говорится в сводке министерства.
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россия
запорожская область
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, запорожская область, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Запорожская область, Красноармейск
14:05 25.09.2022 (обновлено: 15:48 25.09.2022)
 
Российские силы потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза"

Российские силы потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза" в районе Очакова

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМалый бронированных артиллерийский катер проекта 58155 ("Гюрза-М") "Аккерман" Военно-морских сил Украины
Малый бронированных артиллерийский катер проекта 58155 (Гюрза-М) Аккерман Военно-морских сил Украины - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Малый бронированных артиллерийский катер проекта 58155 ("Гюрза-М") "Аккерман" Военно-морских сил Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в Запорожской области и потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза" в районе порта Очаков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки Донецкой Народной Республики, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики, а также потоплен бронированный катер типа "Гюрза" военно-морских сил Украины в районе порта Очаков", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьЗапорожская областьКрасноармейск
 
 
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