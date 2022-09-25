https://ria.ru/20220925/iudei-1819070657.html

Иудеи встречают Рош а-Шана - Новый год по религиозному календарю

Иудеи встречают Рош а-Шана - Новый год по религиозному календарю - РИА Новости, 25.09.2022

Иудеи встречают Рош а-Шана - Новый год по религиозному календарю

Еврейские общины по всему миру в ночь на понедельник встречают Рош а-Шана – новый год по иудейскому календарю. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T00:00

2022-09-25T00:00

2022-09-25T00:00

религия

берл лазар

россия

федерация еврейских общин россии

религиозные праздники

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Еврейские общины по всему миру в ночь на понедельник встречают Рош а-Шана – новый год по иудейскому календарю.Новый 5783-й верующие встречают в воскресенье вечером. Праздник, по традиции, продлится два дня еврейского месяца тишрей. По григорианскому календарю дата подвижная и в этом году выпадает на 26 сентября. Однако день в еврейском летоисчислении начинается с захода солнца накануне, поэтому отмечать будут уже вечером 25 сентября.Евреи накрывают праздничные столы, на которых, по традиции, среди прочего должен быть специальный хлеб, мед и яблоко. Фрукт обмакивают в меде, едят и желают друг другу "счастливого и сладкого года". Также в праздник нельзя работать.Начиная с Рош-а-Шана и до праздника Йом-Кипур (День Искупления), который отмечают десятью днями позже, евреи усердно молятся о благополучии, дабы Всевышний внес их имена в Книгу жизни."Когда наступает Йом Кипур, Господь выносит вердикт, кого записать на будущий год. То, каким будет предстоящий год, полностью зависит от действий человека в год предыдущий. Мысленно мы оглядываемся на все свои поступки за год, чтобы понять, в чем были неправы по отношению к окружающим или даже к себе. Помочь получить милостивый приговор могут молитва, раскаяние и благотворительность", - рассказали РИА Новости в пресс–службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).Как отмечал ранее главный раввин России Берл Лазар, в день Нового года евреи в том числе произносят молитву "Авину малкейну", то есть "Отец наш, Царь наш". По словам раввина, суд Божий – во благо, ведь Бог – это Отец, и он судит людей "не для того, чтобы наказать, а чтобы показать, как стать лучше, чтобы процветать в жизни".В Рош-а-Шана также приято трубить, используя музыкальный инструмент шофар – эти звуки призваны вызвать в сердцах раскаяние.

https://ria.ru/20220317/purim-1778742396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

берл лазар, россия, федерация еврейских общин россии, религиозные праздники