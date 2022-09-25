https://ria.ru/20220925/iudei-1819070657.html
Иудеи встречают Рош а-Шана - Новый год по религиозному календарю
Иудеи встречают Рош а-Шана - Новый год по религиозному календарю - РИА Новости, 25.09.2022
Иудеи встречают Рош а-Шана - Новый год по религиозному календарю
Еврейские общины по всему миру в ночь на понедельник встречают Рош а-Шана – новый год по иудейскому календарю. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T00:00
2022-09-25T00:00
2022-09-25T00:00
религия
берл лазар
россия
федерация еврейских общин россии
религиозные праздники
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Еврейские общины по всему миру в ночь на понедельник встречают Рош а-Шана – новый год по иудейскому календарю.Новый 5783-й верующие встречают в воскресенье вечером. Праздник, по традиции, продлится два дня еврейского месяца тишрей. По григорианскому календарю дата подвижная и в этом году выпадает на 26 сентября. Однако день в еврейском летоисчислении начинается с захода солнца накануне, поэтому отмечать будут уже вечером 25 сентября.Евреи накрывают праздничные столы, на которых, по традиции, среди прочего должен быть специальный хлеб, мед и яблоко. Фрукт обмакивают в меде, едят и желают друг другу "счастливого и сладкого года". Также в праздник нельзя работать.Начиная с Рош-а-Шана и до праздника Йом-Кипур (День Искупления), который отмечают десятью днями позже, евреи усердно молятся о благополучии, дабы Всевышний внес их имена в Книгу жизни."Когда наступает Йом Кипур, Господь выносит вердикт, кого записать на будущий год. То, каким будет предстоящий год, полностью зависит от действий человека в год предыдущий. Мысленно мы оглядываемся на все свои поступки за год, чтобы понять, в чем были неправы по отношению к окружающим или даже к себе. Помочь получить милостивый приговор могут молитва, раскаяние и благотворительность", - рассказали РИА Новости в пресс–службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).Как отмечал ранее главный раввин России Берл Лазар, в день Нового года евреи в том числе произносят молитву "Авину малкейну", то есть "Отец наш, Царь наш". По словам раввина, суд Божий – во благо, ведь Бог – это Отец, и он судит людей "не для того, чтобы наказать, а чтобы показать, как стать лучше, чтобы процветать в жизни".В Рош-а-Шана также приято трубить, используя музыкальный инструмент шофар – эти звуки призваны вызвать в сердцах раскаяние.
https://ria.ru/20220317/purim-1778742396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
берл лазар, россия, федерация еврейских общин россии, религиозные праздники
Религия, Берл Лазар, Россия, Федерация еврейских общин России, Религиозные праздники
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Еврейские общины по всему миру в ночь на понедельник встречают Рош а-Шана – новый год по иудейскому календарю.
Новый 5783-й верующие встречают в воскресенье вечером. Праздник, по традиции, продлится два дня еврейского месяца тишрей. По григорианскому календарю дата подвижная и в этом году выпадает на 26 сентября. Однако день в еврейском летоисчислении начинается с захода солнца накануне, поэтому отмечать будут уже вечером 25 сентября.
Евреи накрывают праздничные столы, на которых, по традиции, среди прочего должен быть специальный хлеб, мед и яблоко. Фрукт обмакивают в меде, едят и желают друг другу "счастливого и сладкого года". Также в праздник нельзя работать.
Начиная с Рош-а-Шана и до праздника Йом-Кипур (День Искупления), который отмечают десятью днями позже, евреи усердно молятся о благополучии, дабы Всевышний внес их имена в Книгу жизни.
"Когда наступает Йом Кипур, Господь выносит вердикт, кого записать на будущий год. То, каким будет предстоящий год, полностью зависит от действий человека в год предыдущий. Мысленно мы оглядываемся на все свои поступки за год, чтобы понять, в чем были неправы по отношению к окружающим или даже к себе. Помочь получить милостивый приговор могут молитва, раскаяние и благотворительность", - рассказали РИА Новости в пресс–службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР
).
Как отмечал ранее главный раввин России Берл Лазар
, в день Нового года евреи в том числе произносят молитву "Авину малкейну", то есть "Отец наш, Царь наш". По словам раввина, суд Божий – во благо, ведь Бог – это Отец, и он судит людей "не для того, чтобы наказать, а чтобы показать, как стать лучше, чтобы процветать в жизни".
В Рош-а-Шана также приято трубить, используя музыкальный инструмент шофар – эти звуки призваны вызвать в сердцах раскаяние.