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Российские евреи вносят весомый вклад в укрепление согласия, заявил Путин
Российские евреи вносят весомый вклад в укрепление согласия, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2022
Российские евреи вносят весомый вклад в укрепление согласия, заявил Путин
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в еврейском календаре, отметив их... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T10:01
2022-09-25T10:01
2022-09-25T10:07
религия
владимир путин
россия
рош ха-шана
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в еврейском календаре, отметив их вклад в сбережение культурного многообразия и межнационального согласия в РФ."Сердечно поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в еврейском календаре", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.Президент добавил, что этот праздник обращает верующих к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий – гуманизму, благочестию, милосердию, вдохновляет на свершение добрых дел."Очень важно, что, сохраняя верность древним духовным традициям, российские евреи вносят весомый вклад в сбережение культурного многообразия нашей страны, в укрепление межнационального согласия, принципов взаимного уважения и веротерпимости", - отметил Путин.Он пожелал российским евреям здоровья, душевного тепла и праздничного настроения.
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владимир путин, россия, рош ха-шана
Религия, Владимир Путин, Россия, Рош Ха-Шана
10:01 25.09.2022 (обновлено: 10:07 25.09.2022)
Российские евреи вносят весомый вклад в укрепление согласия, заявил Путин
Путин: российские евреи вносят весомый вклад в укрепление культурного многообразия
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в еврейском календаре, отметив их вклад в сбережение культурного многообразия и межнационального согласия в РФ.
"Сердечно поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в еврейском календаре", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
Президент добавил, что этот праздник обращает верующих к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий – гуманизму, благочестию, милосердию, вдохновляет на свершение добрых дел.
"Очень важно, что, сохраняя верность древним духовным традициям, российские евреи вносят весомый вклад в сбережение культурного многообразия нашей страны, в укрепление межнационального согласия, принципов взаимного уважения и веротерпимости", - отметил Путин.
Он пожелал российским евреям здоровья, душевного тепла и праздничного настроения.