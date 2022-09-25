https://ria.ru/20220925/iudaizm-1819280127.html

Российские евреи вносят весомый вклад в укрепление согласия, заявил Путин

Российские евреи вносят весомый вклад в укрепление согласия, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2022

Российские евреи вносят весомый вклад в укрепление согласия, заявил Путин

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в еврейском календаре, отметив их... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T10:01

2022-09-25T10:01

2022-09-25T10:07

религия

владимир путин

россия

рош ха-шана

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в еврейском календаре, отметив их вклад в сбережение культурного многообразия и межнационального согласия в РФ."Сердечно поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в еврейском календаре", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.Президент добавил, что этот праздник обращает верующих к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий – гуманизму, благочестию, милосердию, вдохновляет на свершение добрых дел."Очень важно, что, сохраняя верность древним духовным традициям, российские евреи вносят весомый вклад в сбережение культурного многообразия нашей страны, в укрепление межнационального согласия, принципов взаимного уважения и веротерпимости", - отметил Путин.Он пожелал российским евреям здоровья, душевного тепла и праздничного настроения.

https://ria.ru/20220727/entsiklopediya-1805312596.html

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владимир путин, россия, рош ха-шана